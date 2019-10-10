Экономика

ВедомостиВедомостиРезиденты российских офшоров скроют данные о собственниках

Для резидентов САРов предусмотрены низкие налоговые ставки и смягчение контроля. В мае Минэкономразвития сообщало, что в САРах зарегистрировались 10 российских компаний. Первым резидентом САРа на о. Русский стала «Финвижн холдингс» Артема Аветисяна.
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с чего всё началось
Минэкономразвития подготовило поправки
, позволяющие не раскрывать данные об участниках компаний, зарегистрированных в специальных административных районах (САР) в Калининградской области и Приморском крае, а также на территориях опережающего развития (ТОР).
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Резиденты российских офшоров скроют данные о собственниках

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