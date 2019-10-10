Экономика
ВедомостиРезиденты российских офшоров скроют данные о собственниках
Для резидентов САРов предусмотрены низкие налоговые ставки и смягчение контроля. В мае Минэкономразвития сообщало, что в САРах зарегистрировались 10 российских компаний. Первым резидентом САРа на о. Русский стала «Финвижн холдингс» Артема Аветисяна.
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В Коми конкретизируют деятельность уполномоченного по защите прав предпринимателей
Комиинформ08 октября в 05:05
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Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
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Рыбаки заявили о потере более ₽150 млрд из-за морской границы с США
Сколько потеряли рыбаки из-за морской границы с США Первые оценки потерь российских рыбаков из-за действия соглашения Шеварднадзе — Бейкера Счетная палата сделала в 2003 году, документ охватывал период 1991 – 2002 годов.
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Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что сознательно отказывается от общения с российскими СМИ.
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Директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Иван Стилиди рассказал об уровне зарплат сотрудников.
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Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
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Нанотрубку охладили постоянным током
В подвешенной нанотрубке осталось лишь несколько квантов колебаний, то есть ее удалось охладить до квантового режима, пишут авторы в журнале Nature Physics.
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Названа длительность пресс-марафона Зеленского
Газета.Ru 10:20
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Медведев проведет переговоры по развитию субъектов РФ
«Десятого октября Дмитрий Медведев проведет совещание, на котором обсудят подготовку программ социально-экономического развития отдельных субъектов Российской Федерации», — говорится в опубликованном сообщении пресс-службы правительства.
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Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены номеров исходящих телефонных звонков на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
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Капитан сборной России Артём Дзюба оформил дубль в игре квалификации Евро-2020 против команды Шотландии.
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В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
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