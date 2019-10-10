с чего всё началось

Для резидентов САРов предусмотрены низкие налоговые ставки и смягчение контроля. В мае Минэкономразвития сообщало, что в САРах зарегистрировались 10 российских компаний. Первым резидентом САРа на о. Русский стала «Финвижн холдингс» Артема Аветисяна.

Гаджеты Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.

Политика Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.

Политика Рыбаки заявили о потере более ₽150 млрд из-за морской границы с США Сколько потеряли рыбаки из-за морской границы с США Первые оценки потерь российских рыбаков из-за действия соглашения Шеварднадзе — Бейкера Счетная палата сделала в 2003 году, документ охватывал период 1991 – 2002 годов.

Политика Владимир Зеленский назвал Ольгу Скабееву «очень опасной» Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что сознательно отказывается от общения с российскими СМИ.

Происшествия СМИ сообщили о задержании убийцы 9-летней девочки в Саратове Сотрудники правоохранительных органов Саратова задержали подозреваемого в убийстве 9-летней Лизы Киселевой, пропавшей в городе 9 октября по дороге в школу.

Здоровье Руководство раскрыло зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина Директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Иван Стилиди рассказал об уровне зарплат сотрудников.

Политика Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.

Наука Нанотрубку охладили постоянным током В подвешенной нанотрубке осталось лишь несколько квантов колебаний, то есть ее удалось охладить до квантового режима, пишут авторы в журнале Nature Physics.

Здоровье Российских водителей проверят на хронический алкоголизм По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

Экономика Медведев проведет переговоры по развитию субъектов РФ «Десятого октября Дмитрий Медведев проведет совещание, на котором обсудят подготовку программ социально-экономического развития отдельных субъектов Российской Федерации», — говорится в опубликованном сообщении пресс-службы правительства.

Экономика Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены номеров исходящих телефонных звонков на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.

Футбол Дзюба вышел на чистое третье место по голам за сборную России Капитан сборной России Артём Дзюба оформил дубль в игре квалификации Евро-2020 против команды Шотландии.

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Происшествия В Крыму задержали готовившего теракт россиянина В Крыму задержали члена украинских экстремистских организаций, гражданина России, который планировал теракт на территории республики.

Политика Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.