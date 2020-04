Компания Sony перенесла релиз The Last of Us: Part II и Marvel’s Iron Man для VR на неопределенный срок. По словам разработчиков The Last of Us: Part II, работа над игрой уже почти завершена, однако есть некоторые проблемы с логистикой, а пандемия коронавируса не позволяет закончить проект.

