Коронавирус

Live24Live24Резил The Last of Us: Part II перенесли на неопределенный срок

Компания Sony перенесла релиз The Last of Us: Part II и Marvel’s Iron Man для VR на неопределенный срок. По словам разработчиков The Last of Us: Part II, работа над игрой уже почти завершена, однако есть некоторые проблемы с логистикой, а пандемия коронавируса не позволяет закончить проект.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Разработчики показали новые скриношты отложенной игры «The Last Of Us 2»

Ридус20:30

The Last of Us Part II не выйдет в мае 2020

ИА Красная Весна14:29

Резил The Last of Us: Part II перенесли на неопределенный срок

Live2415:00

Релиз The Last of Us: Part II отложен на неопределённый срок

Чемпионат14:38

Sony перенесла выпуск The Last of Us Part II и Marvel’s Iron Man на неопределённый срок

3DNews14:36

Sony отложила выход The Last of Us Part II и Marvel’s Iron Man VR

News.ru14:30

Sony решила отложить релизы игр The Last of Us 2 и Iron Man

REGNUM15:40
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 23:07, Ашберн
Армия и оружие

США пообещали Турции помощь, если Анкара откажется от «Триумфов»

Условием служит отказ Анкары от российской системы ПВО С-400 "Триумф". Об этом заявила постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон.
Деловое.ТВ вчера в 10:18
Шоу-бизнес

Создатель Дома-2 рассказал Собчак о феномене Бузовой

Российский телеведущий, режиссер и автор популярного шоу "Дом-2" Валерий Комиссаров стал новым героем выпуска на YouTube-канале "Осторожно, Собчак".
Толк 12:31
Общество

В ВОЗ заявили, что маски не требуются здоровым людям

Ношение масок здоровыми людьми не требуется. Сама по себе маска не может служить гарантией защиты от новой коронавирусной инфекции.
Мойка78 22:35
Политика

Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения

Президент Владимир Путин на фоне распространения пандемии коронавируса поручил ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
РИА Новости 12:09
Политика

Путин: режим нерабочих дней продлевается

Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
REGNUM 10:07
Общество

В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса

Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса COVID-19 объявлен 4 апреля в Китае, сообщает агентство «Синьхуа».
Коммерсантъ 21:25
Политика

Сменились главы трех северных регионов России

Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Вести.Ru 11:24
Общество

Вузы возобновят дистанционную учебу с 6 апреля

Высшим учебным заведениям рекомендовано возобновить учебный процесс в дистанционном формате с 6 апреля.
Вести.Ru 11:15
Происшествия

Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку

ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Известия 08:43
Космос

Что ждет проекты космического интернета

Компания OneWeb, британский разработчик глобальной системы спутникового интернета, подала в суд Нью-Йорка заявление о защите от кредиторов в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве.
Expert.ru 03:39
Шоу-бизнес

Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»

Известия 16:36
Экономика

Названы сферы, которые не пострадают из-за коронавируса

Ранее президент Владимир Путин продлил режим нерабочих дней, введенный из-за ситуации с коронавирусом, до 30 апреля.
РИА Новости 23:02
Здоровье

Число больных коронавирусом в Бурятии выросло до 31

Ещё у нескольких человек имеется подозрение на COVID-2019 За сутки в Бурятии стало на одного пациента с коронавирусом больше.
Байкал-Daily 21:18
Хоккей

Алтыбармакян подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Чикаго»

Российский нападающий Андрей Алтыбармакян подписал контракт новичка с "Чикаго Блэкхокс", сообщается на сайте клуба НХЛ.
РИА Новости 13:50
Шоу-бизнес

Как Джиган и Оксана Самойлова поделят детей и имущество

Оксана Самойлова сообщила, что решила подать на развод. Супруга Джигана призналась, что не может больше терпеть выходки рэпера.
Территория новостей вчера в 04:35
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
9111.ru вчера в 10:48
Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости 08:50
Здоровье

Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу в эфире передачи «Жить Здорово!».
Lenta.ru 23:01
Происшествия

В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост

Частичное обрушение моста через реку Суходол, открытого только для движения легкового транспорта, произошло в Шкотовском районе Приморья в пятницу, сообщила журналистам пресс-служба регионального правительства.
ТАСС 22:53
Общество

Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Известия 15:23
Политика

Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»

В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.
РБК 20:45
Футбол

Чемпионат Италии планируют возобновить 20 мая или в начале июня

Идея заключается в том, чтобы начать 20 мая или в начале июня и играть до конца июля. Обсуждаются и варианты с августом и сентябрём.
Чемпионат 05:22
Здоровье

Эксперт назвал наибольшую опасность для распространения коронавируса

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, наибольшая опасность в распространении коронавирусной инфекции в том, что люди «делятся» ей еще до появления симптомов, пишет РИА Новости.
Невские Новости 21:15
Общество

У журналистки, умершей в Перми, был коронавирус

Gazeta.SPb 17:04
Политика

В МИД РФ рассказали об отказе Киева от договоренностей по Донбассу

Москва, 3 апреля 2020, 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнуты ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
REGNUM 21:33
Армия и оружие

Минобороны России опубликовало документы об освобождении Братиславы

RT на русском 17:35
Футбол

Уткин жёстко ответил Дзюбе на слова о деградации и упадке

Журналист и комментатор Василий Уткин жёстко ответил нападающему петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе.
Чемпионат 11:48
Политика

Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности

Известия 19:20
Общество

Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в столице.
Агентство Москва 12:33
Политика

Первый самолет с помощью из России прибудет в Сербию 3 апреля

По итогам разговора пресс-служба Кремля сообщила, что Россия предоставит Сербии гуманитарную помощь и направит врачей и специалистов по дезинфекции.
ТАСС 13:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
The Last of Us Part II
Компьютерная игра (action-adventure)
Находящаяся в разработке компьютерная игра в жанре приключенческого боевика с элементами survival horror и стелс-экшена от третьего лица, разрабатываемая компанией Naughty Dog под издательством Sony Interactive Entertainment эксклюзивно для игровой консоли PlayStation 4. Представляет собой вторую часть серии и является прямым сюжетным продолжением игры The Last of Us. На данный момент, игра находится в активной стадии разработки, была анонсирована 3 декабря 2016 года на пресс-конференции PlayStation Experience, на которой был показан первый трейлер с героями оригинальной части - Элли и Джоэлом. Первоначально выход игры был намечен на 21 февраля 2020 года, но позднее был перенесён на 29 мая 2020 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное