Коронавирус

Live24Live24Резил The Last of Us: Part II перенесли на неопределенный срок

Компания Sony перенесла релиз The Last of Us: Part II и Marvel’s Iron Man для VR на неопределенный срок. По словам разработчиков The Last of Us: Part II, работа над игрой уже почти завершена, однако есть некоторые проблемы с логистикой, а пандемия коронавируса не позволяет закончить проект.
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Релиз The Last of Us: Part II отложен на неопределённый срок

Чемпионат14:38

Sony решила отложить релизы игр The Last of Us 2 и Iron Man

REGNUM15:40

Резил The Last of Us: Part II перенесли на неопределенный срок

Live2415:00

Разработчики показали новые скриношты отложенной игры «The Last Of Us 2»

Ридус20:30

Sony перенесла выпуск The Last of Us Part II и Marvel’s Iron Man на неопределённый срок

3DNews14:36

Sony отложила выход The Last of Us Part II и Marvel’s Iron Man VR

News.ru14:30

The Last of Us Part II не выйдет в мае 2020

ИА Красная Весна14:29
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 21:33, Ашберн
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК 11:33
Политика

Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»

В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.
РБК 20:45
Политика

Путин: режим нерабочих дней продлевается

Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
REGNUM 10:07
Происшествия

Прибывшие из Пхукета иркутяне захватили автобус

Четыре автобуса забрали прилетевших с Пхукета прямо из аэропорта и должны были отвезти их в реабилитационный центр «Шелеховский», где создан обсерватор для самоизоляции вернувшихся из-за границы иркутян.
Байкал24 10:51
Политика

Трамп воспользовался оборонным законом для производства аппаратов ИВЛ

Президент США Дональд Трамп воспользовался законом об оборонном производстве от 1950 года, чтобы обеспечить выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и средств индивидуальной защиты из-за пандемии коронавируса.
РБК 20:32
Здоровье

Описан сценарий распространения коронавируса в России

Эксперт отметил, что в России вряд ли будет такое распространение коронавируса, как в Западной Европе.
Lenta.ru 21:29
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1 млн

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 1 млн.
URA.Ru 15:59
Политика

Трамп надеется на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп не исключил скорого соглашения между Россией и Саудовской Аравией по объемам добычи нефти.
Газета.Ru 19:00
Здоровье

Как власти Швеции борются с эпидемией коронавируса без запретов

Единственные ограничения, которые действуют в форме запрета, а не рекомендации — нельзя собираться больше 50 человек, а бары и рестораны должны обслуживать только сидящих клиентов, чтобы избежать излишнего скопления людей.
Forbes 12:28
Энергетика

«Газпрому» стало невыгодно продавать газ в Европе

Из-за очень мягкой зимы, снижения спроса и рекордной заполненности хранилищ стоимость газа в Европе опустилась до такого уровня, что «Газпрому» стало невыгодно продавать его.
Lenta.ru 31 марта в 09:17
Политика

Губернатор Коми Гапликов подал в отставку

РЕН ТВ 10:41
Наука

Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
РИА Новости 16:00
Наука

Конкуренция с человеком не была причиной вымирания пещерных медведей

ИА Красная Весна вчера в 14:44
Происшествия

Еще у двух жителей Приморья диагностировали коронавирус

Ранее медики выписали домой двух вылечившихся жителей Приморья, у которых был диагностирован коронавирус.
ТАСС 20:50
Религия

В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху

Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.
Газета.Ru 14:55
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову трогательной подборкой

Актёр опубликовал в своем instagram трогательное поздравление своей супруге, сопроводив его подборкой из нескольких десятков редких, архивных фотографий именинницы.
Bimru.ru вчера в 12:35
Экономика

Крупнейший в мире резервный фонд потерял рекордно много денег

Пенсионный фонд Норвегии, являющийся крупнейшим в мире суверенным резервным фондом, потерял рекордно много денег на фоне пандемии коронавируса, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 20:25
Политика

Сербия назвала дату прибытия первого самолета с помощью из России

Первый самолет с медпомощью из России прибудет в Сербию 3 апреля для борьбы с коронавирусом.
Известия 13:43
Общество

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом.
Piter.tv 07:33
Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ведомости 14:24
Происшествия

Застрявших в Новосибирске жителей Киргизии выгнали из аэропорта

Тайга.инфо 07:32
Культура

Музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

Lenta.ru 00:48
Шоу-бизнес

В Сети умилились снимками Тиграна Кеосаяна с младшей дочерью

Журналистка решила показать, как муж развлекает младшую дочь на карантине. Тигран Кеосаян души не чает в детях.
Летидор 09:03
Здоровье

На Украине решили ужесточить карантинные меры

Украина усилит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил новый глава минздрава страны Максим Степанов.
Накануне.Ru вчера в 10:33
Здоровье

Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии

Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии.
Москва 24 07:07
Политика

Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о решении продлить выходные до 30 апреля с сохранением выплаты заработной платы в связи с эпидемиологической обстановкой.
Ярновости 10:00
Общество

Русскоязычные жители Нью-Йорка не бросили россиян в беде

В Нью-Йорке русскоязычные жители предложили бесплатно предоставить свое жилье россиянам, которые 3 апреля не смогут вернуться в Россию, сообщил Координационный совет организаций российских соотечественников США.
Взгляд.ру 21:18
Энергетика

Цена на нефть Brent выросла на 10%

Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 10,1% — до 27,24 $ за баррель, сообщает ТАСС.
Моя Москва.онлайн 04:21
Политика

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.
ТАСС 18:26
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The Last of Us Part II
Компьютерная игра (action-adventure)
Находящаяся в разработке компьютерная игра в жанре приключенческого боевика с элементами survival horror и стелс-экшена от третьего лица, разрабатываемая компанией Naughty Dog под издательством Sony Interactive Entertainment эксклюзивно для игровой консоли PlayStation 4. Представляет собой вторую часть серии и является прямым сюжетным продолжением игры The Last of Us. На данный момент, игра находится в активной стадии разработки, была анонсирована 3 декабря 2016 года на пресс-конференции PlayStation Experience, на которой был показан первый трейлер с героями оригинальной части - Элли и Джоэлом. Первоначально выход игры был намечен на 21 февраля 2020 года, но позднее был перенесён на 29 мая 2020 года.
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