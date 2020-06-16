Коронавирус

REGNUMREGNUMРезкий прирост случаев заражения SARS-CoV-2 произошёл в Горном Алтае

Горно-Алтайск, 19 июня 2020, 06:12 — REGNUM В Республике Алтай зафиксирован максимальный суточный прирост числа заражённых коронавирусом с начала эпидемии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено сразу 60 новых случаев.
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Резкий прирост случаев заражения SARS-CoV-2 произошёл в Горном Алтае

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Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
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