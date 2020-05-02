Заражение COVID-19 за последние сутки подтвердилось еще у 10 жителей Кузбасса, передает губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в настоящее время они изолированы и получают лечение.

За последние сутки еще у 10 жителей Кузбасса подтвердился коронавирус

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