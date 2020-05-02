Коронавирус
Газета.RuЗа последние сутки еще у 10 жителей Кузбасса подтвердился коронавирус
Заражение COVID-19 за последние сутки подтвердилось еще у 10 жителей Кузбасса, передает губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в настоящее время они изолированы и получают лечение.
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Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM вчера в 12:31
Кино
Фильм о подвигах сибиряков в боях за брянский Севск покажут 3 мая
Фильм покажут 3 мая в 13.00 на телеканале Россия-24.
Заря (г. Карачев) вчера в 04:59
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса
RT на русском вчера в 19:49
Политика
Западные спецслужбы обвинили Китай в сокрытии данных о коронавирусе
Разведки нескольких западных стран подозревают властей Китая в том, что они якобы в течение продолжительного времени замалчивали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в Ухане.
Газета.Ru вчера в 22:21
Авто
Составлен топ-5 самых бюджетных легковушек в РФ на 1 мая
Специалисты портала CarsWeek.ru провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей и составили актуальный рейтинг самых дешевых автомобилей в России по состоянию на 1 мая 2020 года.
Тарантас Ньюс 01 мая в 13:35
Авто
Новый Renault Kadjar получит гибридные двигатели
Премьеру нового внедорожника Renault Kadjar ожидают в середине следующего года, в продаже он должен появиться через полгода после первого показа.
Car.ru 01 мая в 01:18
Здоровье
Проценко рассказал, как переболел коронавирусом
Газета.Ru вчера в 12:01
Общество
Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса
Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:36
Политика
МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе
Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости вчера в 20:41
Армия и оружие
Южнокорейский погранпост обстрелян со стороны КНДР
Погранпост Южной Кореи в демилитаризованной зоне был обстрелян со стороны КНДР, сообщает агентство «Рёнхап».
RT на русском вчера в 23:37
Происшествия
Многоквартирный жилой дом загорелся в ЯНАО
В двухэтажном многоквартирном жилом доме в Ямало-Ненецком автономном округе спасатели тушат пожар.
Газета.Ru вчера в 23:47
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая.
Страна Советов on-line 01 мая в 04:43
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
Здоровье
В Японии у женщины повторно выявили коронавирус после карантина
У жительницы префектуры Канагава на востоке Японии врачи повторно выявили коронавирус после того, как она две недели провела в самоизоляции.
Известия 01:04
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома
ТАСС вчера в 13:24
Транспорт
Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют с 3 мая
С 3 мая московский метрополитен закроет некоторые вестибюли еще 45 наименее востребованных станций.
Коммерсантъ 01 мая в 18:26
Общество
В МЧС посоветовали промывать нос, глаза и горло после посещения улицы
Как сообщает ТАСС, прежде всего в ведомстве советуют промывать горло, глаза и нос под теплой водой на протяжении 20 минут с помощью мыла.
Невские Новости вчера в 20:47
Политика
Трамп заявил, что рад появлению Ким Чен Ына на публике здоровым
Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что рад появлению лидера КНДР Ким Чен Ына на публике и тому, что с тем все хорошо.
ТАСС вчера в 18:11
Наука
Ученые связали риск смерти от коронавируса с уровнем витамина D
Уровень витамина D в организме связан с риском смерти от коронавируса, полагают британские специалисты.
Газета.Ru вчера в 11:09
Общество
Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России
В России развивается европейский вариант развития ситуации с коронавирусом. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Известия вчера в 06:49
Космос
Брак на ракете «Протон-М» будет устранен к лету
Специалисты Центра Хруничева планируют осуществить ремонт ракеты-носителя «Протон-М» в начале лета.
Вечерняя Москва вчера в 22:06
Общество
Илон Маск заявил о распродаже всего своего имущества
Основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск заявил, что собирается распродать всё почти всё своё имущество, пишет «МК».
Ореанда-Новости 01 мая в 13:34
Общество
Познер прокомментировал заражение Мишустина коронавирусом
Владимир Познер прокомментировал заражение премьер-министра Михаила Мишустина коронавирусом.
Вечерняя Москва 01 мая в 23:25
Культура
Продолжение «Сумерек»: Стефани Майер не на шутку разволновала фанатов
Wday.ru вчера в 09:13
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировали у берегов Камчатки
Газета.Ru 01 мая в 21:01
Кино
Киностудия имени Горького запустила собственный Youtube-канал
Киностудия имени Горького запустила в субботу собственный Youtube-канал подборкой фильмов к 75-летию Победы, сообщила генеральный директор киностудии Юлиана Слащева.
Вести ФМ вчера в 01:29
Здоровье
В Алтайском крае выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом
Сорок семь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших – 498, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:48
Космос
Астрономы разгадали тайну вращения Венеры
Территория новостей 00:08
Политика
Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину
Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
РБК вчера в 06:32
Армия и оружие
В Индии пять военных погибли при атаке террористов
РИА Новости 00:59