Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЗа последние сутки еще у 10 жителей Кузбасса подтвердился коронавирус

Заражение COVID-19 за последние сутки подтвердилось еще у 10 жителей Кузбасса, передает губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в настоящее время они изолированы и получают лечение.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

В Кузбассе за сутки 13 человек заразились коронавирусом

РИА Новости00:41

За сутки в Кузбассе 13 новых случаев заражения коронавирусом

Город новостей00:27

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 3 мая

Комсомольская правда - Кемерововчера в 22:37

Сколько кузбассовцев заболело коронавирусом за сутки

ВашГород.ру00:13

Число кузбассовцев с выявленным коронавирусом выросло за сутки

VSE42.RU00:20

В Кузбассе выздоровели ещё два пациента с коронавирусом

Газета Кемерова00:28

Оперштаб Кузбасса сообщил о росте числа заражённых коронавирусом

Сибдепо00:16
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 01:12, Ашберн
Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM вчера в 12:31
3K
Кино

Фильм о подвигах сибиряков в боях за брянский Севск покажут 3 мая

Фильм покажут 3 мая в 13.00 на телеканале Россия-24.
Заря (г. Карачев) вчера в 04:59
Шоу-бизнес

Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса

RT на русском вчера в 19:49
48
Политика

Западные спецслужбы обвинили Китай в сокрытии данных о коронавирусе

Разведки нескольких западных стран подозревают властей Китая в том, что они якобы в течение продолжительного времени замалчивали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в Ухане.
Газета.Ru вчера в 22:21
400
Авто

Составлен топ-5 самых бюджетных легковушек в РФ на 1 мая

Специалисты портала CarsWeek.ru провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей и составили актуальный рейтинг самых дешевых автомобилей в России по состоянию на 1 мая 2020 года.
Тарантас Ньюс 01 мая в 13:35
16
Авто

Новый Renault Kadjar получит гибридные двигатели

Премьеру нового внедорожника Renault Kadjar ожидают в середине следующего года, в продаже он должен появиться через полгода после первого показа.
Car.ru 01 мая в 01:18
4
Здоровье

Проценко рассказал, как переболел коронавирусом

Газета.Ru вчера в 12:01
284
Общество

Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса

Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:36
5
Политика

МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе

Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости вчера в 20:41
355
Армия и оружие

Южнокорейский погранпост обстрелян со стороны КНДР

Погранпост Южной Кореи в демилитаризованной зоне был обстрелян со стороны КНДР, сообщает агентство «Рёнхап».
RT на русском вчера в 23:37
24
Происшествия

Многоквартирный жилой дом загорелся в ЯНАО

В двухэтажном многоквартирном жилом доме в Ямало-Ненецком автономном округе спасатели тушат пожар.
Газета.Ru вчера в 23:47
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая.
Страна Советов on-line 01 мая в 04:43
662
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
2,3K
Здоровье

В Японии у женщины повторно выявили коронавирус после карантина

У жительницы префектуры Канагава на востоке Японии врачи повторно выявили коронавирус после того, как она две недели провела в самоизоляции.
Известия 01:04
Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома

ТАСС вчера в 13:24
294
Транспорт

Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют с 3 мая

С 3 мая московский метрополитен закроет некоторые вестибюли еще 45 наименее востребованных станций.
Коммерсантъ 01 мая в 18:26
383
Общество

В МЧС посоветовали промывать нос, глаза и горло после посещения улицы

Как сообщает ТАСС, прежде всего в ведомстве советуют промывать горло, глаза и нос под теплой водой на протяжении 20 минут с помощью мыла.
Невские Новости вчера в 20:47
Политика

Трамп заявил, что рад появлению Ким Чен Ына на публике здоровым

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что рад появлению лидера КНДР Ким Чен Ына на публике и тому, что с тем все хорошо.
ТАСС вчера в 18:11
23
Наука

Ученые связали риск смерти от коронавируса с уровнем витамина D

Уровень витамина D в организме связан с риском смерти от коронавируса, полагают британские специалисты.
Газета.Ru вчера в 11:09
1
Общество

Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России

В России развивается европейский вариант развития ситуации с коронавирусом. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Известия вчера в 06:49
1,1K
Космос

Брак на ракете «Протон-М» будет устранен к лету

Специалисты Центра Хруничева планируют осуществить ремонт ракеты-носителя «Протон-М» в начале лета.
Вечерняя Москва вчера в 22:06
Общество

Илон Маск заявил о распродаже всего своего имущества

Основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск заявил, что собирается распродать всё почти всё своё имущество, пишет «МК».
Ореанда-Новости 01 мая в 13:34
344
Общество

Познер прокомментировал заражение Мишустина коронавирусом

Владимир Познер прокомментировал заражение премьер-министра Михаила Мишустина коронавирусом.
Вечерняя Москва 01 мая в 23:25
334
Культура

Продолжение «Сумерек»: Стефани Майер не на шутку разволновала фанатов

Wday.ru вчера в 09:13
Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировали у берегов Камчатки

Газета.Ru 01 мая в 21:01
Кино

Киностудия имени Горького запустила собственный Youtube-канал

Киностудия имени Горького запустила в субботу собственный Youtube-канал подборкой фильмов к 75-летию Победы, сообщила генеральный директор киностудии Юлиана Слащева.
Вести ФМ вчера в 01:29
10
Здоровье

В Алтайском крае выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом

Сорок семь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших – 498, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:48
98
Космос

Астрономы разгадали тайну вращения Венеры

Территория новостей 00:08
12
Политика

Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину

Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
РБК вчера в 06:32
2,1K
Армия и оружие

В Индии пять военных погибли при атаке террористов

РИА Новости 00:59
ещё по теме
Главное