Здоровье

Комсомольская правда - КемеровоКомсомольская правда - КемеровоРезко выросло число заболевших коронавирусом детей в Кузбассе

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Отметил также, что незначительно выросло число заболевших в возрасте 18-30 лет - сейчас здесь 15 человек. Также коронавирус диагностирован у 41 кузбассовца в возрасте от 31 до 45 лет. Самая многочисленная по числу заболевших возрастная группа 46-60 лет: здесь коронавирус выявлен у 46 человек.
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