Депутат парламента от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил в Facebook, что законопроект о рынке земли был снят с повестки дня, назвав это "победой".

Резонансный законопроект о рынке земли сняли с повестки заседания Рады

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