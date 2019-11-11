Политика

ТАССТАССРезонансный законопроект о рынке земли сняли с повестки заседания Рады

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Депутат парламента от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил в Facebook, что законопроект о рынке земли был снят с повестки дня, назвав это "победой".
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Резонансный законопроект о рынке земли сняли с повестки заседания Рады

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 13:06, Вашингтон
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