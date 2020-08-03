Экономика
Lenta.ruРезультат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов. К такому выводу пришли опрошенные Bloomberg аналитики.
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Футбол
«Спартак» сделал предложение «Атлетико Минейро» о трансфере Гуги
Футбольный "Спартак" заинтересовался в защитнике бразильского клуба "Атлетико Минейро" Гуге Гомесе.
Вести.Ru 16:57
Футбол
В Англии начнут удалять футболистов, кашляющих на соперников
Salvio Calabrese / imago sportfotodienst Арбитры в английских футбольных лигах могут начать удалять с поля игроков, которые специально кашляют на соперников или сотрудников матча.
РЕН ТВ 17:29
Общество
Cвердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки
Свердловский депутат Илья Гаффнер задекларировал доход за 2019 год в четыре копейки.
BFM.ru 06:23
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM 07:31
Политика
Трамп заявил об отступлении пандемии коронавируса в США
Американский лидер Дональд Трамп считает, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в США начала отступать.
RT на русском 18:19
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Общество
Счетная палата указала на проблемы с содержанием дорог
«Указанная ситуация негативно сказывается на транспортно-эксплуатационном состоянии региональной дорожной сети»,— заявил на коллегии аудитор СП Валерий Богомолов.
Коммерсантъ 19:12
Здоровье
Осенью 60 % жителей Иркутской области привьют от гриппа
Медики Иркутской области планируют в сентябре этого года начать прививочную кампанию против гриппа и пневмококковой инфекции.
Глагол. Иркутское обозрение 04:33
Политика
Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США
В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений.
Коммерсантъ вчера в 20:55
Музыка
Ларс Ульрих из Metallica назвал свои любимые песни
Культуромания 13:40
Кино
Появились кадры драмы Netflix с Томом Холландом и Робертом Паттинсоном
Авторы картины смогли собрать достаточно внушительный каст, в частности в ленте появятся: Том Холланд, Роберт Паттинсон, Себастиан Стэн, Миа Васиковска, Джейсон Кларк и так далее.
Игромания.ру 10:51
Происшествия
Пять человек пострадали в опрокинувшемся автобусе на Сахалине
Пять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом, ехавшим из Углегорска в Южно-Сахалинск. Всего в автобусе было 26 пассажиров.
News.ru 00:52
Футбол
Санчо подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»
Футболист дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо согласен подписать 5-летний контракт с английским "Манчестер Юнайтед", если клубы договорятся о переходе, сообщает в своем Instagram журналист The Guardian Фабрицио Романо.
РИА Новости 12:26
Общество
В Кузбассе за сутки выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусом
Новые инфицирования зафиксированы в Новокузнецке (28), Кемерове (24), Междуреченске (22), Прокопьевске (5), Киселевске (4), Таштагольском МР (3), Кемеровском МО (2), Новокузнецком (1), Прокопьевском МО (1).На 3 августа в Кузбассе у 3 871 человека выявлен коронавирус COVID-19.
Kursk.com 01:53
Общество
Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса
Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru 12:19
Происшествия
Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест
Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение.
РБК 18:16
Политика
Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября
Президент США Дональд Трамп заявил, что приложение TikTok прекратит работу в США с 15 сентября, если его не купит Microsoft или другая американская компания.
Коммерсантъ 14:43
Здоровье
Эксперты назвали шесть продуктов, повышающих риск рака груди
Эксперты портала The Health Site составили список из шести типов продуктов, которые могут спровоцировать возникновение рака груди.
Газета Кемерова 14:23
Армия и оружие
Новейшая самоходка для ВДВ «Лотос» начала испытания
«Перспективное 120 мм самоходное артиллерийское орудие «Лотос» уже прошло предъявительские испытания сейчас проходит приемо-сдаточные испытания, в ходе которых специалисты военного представительства в ЦНИИточмаш принимают образец и дают заключение о его готовности к предварительным испытаниям», – сказал собеседник РИА «Новости».
Взгляд.ру 01 августа в 09:12
Общество
Экс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну
Российская газета 14:02
Происшествия
Антипов с помощью кресла первого пилота MH17 опроверг версию о «Буке»
Политическая Экспертиза 05:44
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс 08:32
Экономика
Китайская экономика начала восстанавливаться быстрыми темпами
Китайская экономика первой в мире начала рост после пандемии коронавируса.
Lenta.ru 13:12
Происшествия
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
RT на русском 01:39
Общество
«Эковахта»: на Поронае орудуют браконьеры, а Тымь в безопасности
Ранее "Эковахта" пыталась в сотрудничестве с правоохранителями активизировать охрану Тыми от браконьеров, но все уголовные дела в отношении задержанных крупных браконьерских бригад разваливались в полиции Ногликского и Тымовского районов, а браконьеры продолжали истреблять остатки горбуши, все еще заходящей в реку.
Сахалин.Инфо 19:23
Политика
Лукашенко обвинили в провоцировании белорусского народа
По словам Цепкало, Лукашенко лишает граждан Белоруссии возможности провести честные выборы, чем провоцирует белорусский "майдан".
Газета.Ru вчера в 14:27
Хоккей
Кучеров открыл счёт в матче «Тампы» и «Вашингтона»
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров открыл счёт в матче квалификации плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вашингтон Кэпиталз».
RT на русском 17:01