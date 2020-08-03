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Lenta.ruLenta.ruРезультат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов. К такому выводу пришли опрошенные Bloomberg аналитики.
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Результаты отказа Швеции от карантина удивили аналитиков

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Японцы обнаружили галактику, практически не содержащую кислорода

Исследователи сообщили, что полученные с телескопа данные показывают, что в найденной галактике содержится всего 1,6% кислорода от солнечного, что является самым низким значением за всю историю галактического изучения.
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Самбурская сообщила о начале съемок проекта «Универ. 10 лет спустя»

Одна из подписчиц попросила артистку раскрыть дату выхода шоу, на что та ответила, что в минувшее воскресенье прошел первый съемочный день.
Газета.Ru 11:58
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Общество

Фургал отказался от услуг своего основного адвоката

Экс-губернатор Хабаровской области Сергей Фургал, находящийся под следствием, отказался от услуг адвоката Бориса Кожемякина.
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В Азербайджане появился Т-90С под турецким флагом

Topdaynews.ru 13:57
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Космос

Crew Dragon приводнился в Атлантике после тестовой миссии на МКС

Новейший американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане у побережья Флориды, завершив первый пилотируемый полёт на МКС.
News.ru вчера в 14:54
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Общество

Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России

Повышенный индекс ультрафиолетового излучения ожидается в ряде российских регионов в ближайшие дни.
Российская газета 20:25
Общество

«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59
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Единоборства

UFC раздала бонусы по итогам турнира в Лас-Вегасе

Стали известны бонусы участникам турнира UFC Fight Night 173 в Лас-Вегасе.
RT на русском вчера в 02:45
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Происшествия

Потерявшийся в Подмосковье 10-летний мальчик найден мертвым

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Армия и оружие

Пограничники на Украине сменят автоматы Калашникова на винтовки НАТО

ВСУ получат вместо автомата Калашникова винтовки UAR-15. Пограничники на Украине сменят автоматы Калашникова на винтовки НАТО.
Piter.tv 01:34
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ДиКаприо заключил эксклюзивный контракт с Apple

Apple уже согласилась инвестировать около $200 млн в съемки картины Appian Way "Убийцы лунного цветка" по одноименной книге Дэвида Гранна.
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Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса

Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru 12:19
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Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
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На занятиях школьницы учатся ходить на руках.
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Смартфон Mate 40 Pro от Huawei получит «экран-водопад»

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Общество

Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске

Известия вчера в 08:41
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Футбол

«Барселона» отказалась продать Тринкана в АПЛ за € 60 млн. Клуб рассчитывает на форварда

По данным источника, сине-гранатовым поступило предложение по нападающему от неназванного клуба из Англии, который был готов приобрести игрока за € 60 млн.
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Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
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Общество

Только четверть утечек данных COVID-пациентов произошла из-за хакеров

За первое полугодие в мире выявлено 72 случая утечки данных, связанных с коронавирусом.
РЕН ТВ 18:43
Общество

Мишустин утвердил автоматизированную систему техосмотра

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра (ЕАИС ТО).
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Шнуров возглавил рейтинг Forbes самых богатых звезд России

С доходами в 8,8 млн долларов за 2020 год журнал Forbes поместил его на 1 строчку рейтинга.
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Украинскую топ-модель избили в Турции

Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagramm, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
Газета.Ru 21:17
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Общество

В Красноярском крае могут перейти ко второму этапу снятия ограничений

На втором этапе смогут также вернуться к работе торговые предприятия, чья площадь не превышает 800 м2, которые продают непродовольственные товары.
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Озвучена стоимость нового iPhone 12 в России

Apple пока не озвучивает цену на новые iPhone 12, однако эксперты уверены, что они будут стоить несколько дороже, чем предыдущие модели.
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Барабанщик группы Metallica составил плейлист своих любимых песен

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В Японии составили рейтинг самых красивых россиянок

Японское издание Menjoy составило рейтинг самых красивых россиянок.
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Microsoft представила новый магазин для консолей Xbox

Microsoft представила новый магазин для консолей Xbox — в очередной раз корпорация старается сделать его быстрее и удобнее.
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