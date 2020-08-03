Коронавирус
Lenta.ruРезультат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов. К такому выводу пришли опрошенные Bloomberg аналитики.
Читать в источнике
Оценить59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 21:26, Ашберн
Общество
Счетная палата указала на проблемы с содержанием дорог
Аудиторы предложили пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание дорог федерального значения, а Минтрансу и Росавтодору —закрепить критерии отнесения дорог к соответствующему уровню содержания и методики распределения бюджетных средств на содержание дорог.
Коммерсантъ 19:12
Космос
Японцы обнаружили галактику, практически не содержащую кислорода
Исследователи сообщили, что полученные с телескопа данные показывают, что в найденной галактике содержится всего 1,6% кислорода от солнечного, что является самым низким значением за всю историю галактического изучения.
ИА Красная Весна 01 августа в 08:45
Культура
Самбурская сообщила о начале съемок проекта «Универ. 10 лет спустя»
Одна из подписчиц попросила артистку раскрыть дату выхода шоу, на что та ответила, что в минувшее воскресенье прошел первый съемочный день.
Газета.Ru 11:58
Общество
Фургал отказался от услуг своего основного адвоката
Экс-губернатор Хабаровской области Сергей Фургал, находящийся под следствием, отказался от услуг адвоката Бориса Кожемякина.
Вести.Ru 04:45
Армия и оружие
В Азербайджане появился Т-90С под турецким флагом
Topdaynews.ru 13:57
Космос
Crew Dragon приводнился в Атлантике после тестовой миссии на МКС
Новейший американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане у побережья Флориды, завершив первый пилотируемый полёт на МКС.
News.ru вчера в 14:54
Общество
Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России
Повышенный индекс ультрафиолетового излучения ожидается в ряде российских регионов в ближайшие дни.
Российская газета 20:25
Общество
«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59
Единоборства
UFC раздала бонусы по итогам турнира в Лас-Вегасе
Стали известны бонусы участникам турнира UFC Fight Night 173 в Лас-Вегасе.
RT на русском вчера в 02:45
Армия и оружие
Пограничники на Украине сменят автоматы Калашникова на винтовки НАТО
ВСУ получат вместо автомата Калашникова винтовки UAR-15. Пограничники на Украине сменят автоматы Калашникова на винтовки НАТО.
Piter.tv 01:34
Кино
ДиКаприо заключил эксклюзивный контракт с Apple
Apple уже согласилась инвестировать около $200 млн в съемки картины Appian Way "Убийцы лунного цветка" по одноименной книге Дэвида Гранна.
Газета.Ru 18:06
Шоу-бизнес
Мужа Полины Гагариной заметили с новой девушкой и годовалым ребенком
Мужа певицы Полины Гагариной заметили в компании женщины с ребенком на прогулке в Ботаническом саду на ВДНХ.
ФАН 09:31
Общество
Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса
Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru 12:19
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Фигурное катание
Видео: Евгений Плющенко на тренировках учит спортсменок ходить на руках
На занятиях школьницы учатся ходить на руках.
Петербургский дневник 15:01
Общество
Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске
Известия вчера в 08:41
Футбол
«Барселона» отказалась продать Тринкана в АПЛ за € 60 млн. Клуб рассчитывает на форварда
По данным источника, сине-гранатовым поступило предложение по нападающему от неназванного клуба из Англии, который был готов приобрести игрока за € 60 млн.
Чемпионат 17:44
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс 07:01
Общество
Только четверть утечек данных COVID-пациентов произошла из-за хакеров
За первое полугодие в мире выявлено 72 случая утечки данных, связанных с коронавирусом.
РЕН ТВ 18:43
Общество
Мишустин утвердил автоматизированную систему техосмотра
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра (ЕАИС ТО).
Известия 11:07
Шоу-бизнес
Шнуров возглавил рейтинг Forbes самых богатых звезд России
С доходами в 8,8 млн долларов за 2020 год журнал Forbes поместил его на 1 строчку рейтинга.
Урал-пресс-информ 04:56
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagramm, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
Газета.Ru 21:17
Общество
В Красноярском крае могут перейти ко второму этапу снятия ограничений
На втором этапе смогут также вернуться к работе торговые предприятия, чья площадь не превышает 800 м2, которые продают непродовольственные товары.
Evo-rus.com 15:09
Гаджеты
Озвучена стоимость нового iPhone 12 в России
Apple пока не озвучивает цену на новые iPhone 12, однако эксперты уверены, что они будут стоить несколько дороже, чем предыдущие модели.
Discover24 01 августа в 04:04
Общество
В Японии составили рейтинг самых красивых россиянок
Японское издание Menjoy составило рейтинг самых красивых россиянок.
РИА Новости 10:49
Игры
Microsoft представила новый магазин для консолей Xbox
Microsoft представила новый магазин для консолей Xbox — в очередной раз корпорация старается сделать его быстрее и удобнее.
Игромания.ру 11:31