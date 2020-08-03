Экономика

Lenta.ruLenta.ruРезультат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов. К такому выводу пришли опрошенные Bloomberg аналитики.
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Эксперты удивились результатам отказа Швеции от полноценного карантина

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На полуостров опытный чиновник и политолог переехал из Забайкальского края, где был первым зампредом правительства, главой администрации губернатора Александра Осипова, курировал информационную и внутреннюю политику, занимался кадрами, развивал местное самоуправление.
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Банк России допускает возможность нового падения цен на нефть, следует из доклада о денежно-кредитной политике (.pdf).
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В Москве толпа мигрантов отбила земляка у полицейских

Толпа мигрантов из Таджикистана отбила у полицейских соотечественника, задержанного после конфликта с охранником рынка «Теплый стан» в Москве.
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Фонд «Либеральная миссия» оценил последствия реформы Основного закона Фонд «Либеральная миссия» опубликовал доклад «Новая (не)легитимность», посвященный итогам и вероятным последствиям общероссийского голосования по конституционным поправкам.
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Американский лидер Дональд Трамп считает, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в США начала отступать.
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В России замедлился рост спроса на наличные деньги

Москва, 4 августа 2020, 01:25 — REGNUM Объём наличных денег в обращении в России в июле 2020 года вырос на 179 млрд рублей.
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Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест

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СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья

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Не исключается, что возможное появление колонны белорусской военной техники связано с недавним инцидентом с задержанием 33 россиян.
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Здоровье

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С начала эпидсезона в медицинские организации с жалобами на присасывание клеща обратились 350 человека, что на 14,2% меньше, чем за этот же период прошлого года (408 человек).
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В сатирическом стихотворении музыкант припомнил главе РПЦ дорогие часы и высказал предположение, откуда они могли у патриарха взяться.
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В США предупредили об «августовском сюрпризе» от Путина

Кэмп уверен, что в августе президент России собирается преподнести Штатам несколько весьма неприятных сюрпризов.
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Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса

Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
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