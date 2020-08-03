Коронавирус
Lenta.ruРезультат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов. К такому выводу пришли опрошенные Bloomberg аналитики.
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Аналитики оценили результат отказа Швеции от карантина из-за коронавируса
Комсомольская правдавчера в 19:39
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Общество
Бывший король Испании Хуан Карлос I покинул пределы родной страны
Амур.инфо вчера в 21:41
Общество
Названа причина недоступности вакцины от коронавируса для детей
Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал причину, по которой вакцина от коронавируса нового типа в первое время будет недоступна для детей.
Lenta.ru вчера в 22:23
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Первоначальный взнос по льготной ипотеке снижается с 20 до 15 процентов, такое постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 06:05
Футбол
Ловрен показал фотографию с Путиным
Новобранец петербургского "Зенита" Деян Ловрен показал фотографию с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным во время интервью You-Tube-каналу сине-бело-голубых.
Газета.Ru вчера в 17:08
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru вчера в 04:58
Общество
Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Интерфакс вчера в 17:06
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс вчера в 07:01
Общество
В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
В России во вторник, 4 августа, вступил в силу новый национальный стандарт на номера транспортных средств.
Газета.Ru вчера в 19:59
Общество
В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным
Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
Коммерсантъ вчера в 10:16
Экономика
Собираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню
Собираемость долгов по агентским портфелям приближается к докризисному периоду, отметил и гендиректор "МБА Финансы" Федор Вахата.
РБК вчера в 23:00
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagramm, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
Газета.Ru вчера в 21:17
Космос
На космодром Восточный прибыл макет космического аппарата «Кондор-ФКА»
Специалисты филиала АО «ЦЭНКИ» приняли грузомакет и макет двигателя космического аппарата «Кондор-ФКА».
Амур.инфо 00:27
Происшествия
Защита обвиняемой в убийстве рэпера в Петербурге обжалует её арест
Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга — рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) — в Санкт-Петербурге, обжалует решение о её аресте.
RT на русском вчера в 16:30
Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова
RT на русском вчера в 14:45
Политика
МИД РФ заявил послу Белоруссии о «безосновательном» аресте россиян
МИД РФ заявил, что арест в Белоруссии 33 россиян - якобы "бойцов ЧВК Вагнера" - по подозрению в подготовке массовых беспорядков является безосновательным, предлог - надуманным, а все происходящее в целом "не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами".
Газета.Ru вчера в 16:04
Происшествия
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
RT на русском вчера в 01:39
Политика
Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны.
ТАСС вчера в 23:40
Политика
Польский премьер объяснил, что именно Варшаве не нравится в России
Согласно проекту, трубопровод протянется от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости вчера в 23:17
Музыка
Барабанщик группы Metallica составил плейлист своих любимых песен
NewInform вчера в 21:08
Происшествия
Потерявшийся в Подмосковье 10-летний мальчик найден мертвым
ТАСС вчера в 12:12
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru вчера в 07:00
Единоборства
Брансон досрочно победил Шахбазяна на турнире UFC в Лас-Вегасе
Главным сражением мероприятия стал бой между американцами, выступающими в средней весовой категории, Дереком Брансоном и Эдменом Шахбазяном.
CT news вчера в 07:05
Футбол
«Крылья Советов» сыграли вничью с «Балтикой» в первом туре ФНЛ
Самарские «Крылья Советов» и калининградская «Балтика» в матче первого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сыграли вничью.
RT на русском 02 августа в 13:28
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
Футбол
Суд оставил в силе приговор Кокорину и частично оправдал Мамаева
Мосгорсуд отменил приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в октябре 2018 года ставших участниками двух драк в центре столицы, и вынес новый вердикт.
RT на русском вчера в 16:42
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
Общество
Роспотребнадзор назвал регионы с повышенными дозами облучения радоном
Повышенные средние дозы облучения населения природными источниками радона характерны для республики Тува, Ставропольского и Забайкальского края, Еврейской автономной области и Иркутской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 23:58
Политика
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия вчера в 01:29
Общество
Шарапова возглавила японский рейтинг самых красивых россиянок
Японское издание Menjoy подготовило рейтинг из пяти самых красивых россиянок, возглавила который теннисистка Мария Шарапова.
Народные новости вчера в 14:05