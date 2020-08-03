Коронавирус
Lenta.ruРезультат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов. К такому выводу пришли опрошенные Bloomberg аналитики.
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Аналитики оценили результат отказа Швеции от карантина из-за коронавируса
Комсомольская правдавчера в 19:39
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Общество
В центре Гамалеи объяснили недоступность вакцины от COVID-19 для детей
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной центром Гамалеи, уже завершились, сейчас готовится пакет документов для ее регистрации.
РИА Новости вчера в 21:07
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagram, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
Газета.Ru вчера в 21:17
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
Общество
Определена судьба «Северного потока-2» после польского штрафа
Штраф, наложенный польским антимонопольным регулятором на «Газпром», не помешает реализации проекта российского газопровода «Северный поток— 2», заявил «Вечерней Москве» эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович.
Рамблер 01:32
Политика
Выборы отменяются? — тайна обращения Лукашенко 4 августа
Суть многоходовочки Лукашенко, возможно, станет ясна 4 августа. В этот день президент РБ обратится к народу и парламенту.
Rusvesna.su вчера в 23:00
Космос
Марсианские речные долины оказались каналами под древними ледниками
RT на русском вчера в 17:28
Здоровье
107 новых случаев коронавируса в Алтайском крае выявили за сутки
За прошедшие сутки в Алтайском крае ещё у 107 человек выявлено инфицирование, выздоровели 13 пациентов, 2 носителя коронавируса скончались, в обоих случаях COVID-19 не являлся причиной смерти.
Kursk.com вчера в 02:17
Здоровье
В Минздраве призвали не смеяться над теми, кто носит медицинские маски
В условиях продолжающейся эпидемии коронавируса не стоит отказываться от ношения защитных масок как в городе, так и в местах массового отдыха, заявил главный кардиолог Минздрава, доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Бойцов.
Life.ru 02 августа в 07:12
Происшествия
Подследственный глава «Титановой долины» ушёл в отставку
Екатеринбург, 4 августа 2020, 08:34 — REGNUM Находящийся под следствием гендиректор корпорации «Титановая долина» Артемий Кызласов ушёл в отставку.
REGNUM 01:34
Общество
В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
В России во вторник, 4 августа, вступил в силу новый национальный стандарт на номера транспортных средств.
Газета.Ru вчера в 19:59
Шоу-бизнес
Вика Цыганова в открытом купальнике поразила своих поклонников
Поклонники 56-летней певицы были поражены внешним видом Цыгановой.
Экономика сегодня вчера в 20:06
Технологии
СМИ сообщили о похищении данных тысяч пользователей Facebook из Японии
Учётные записи свыше 7,6 тысячи пользователей японского сегмента Facebook похищены с конца июня 2020 года, передаёт Kyodo со ссылкой на работающую в сфере кибербезопасности компанию Sola.com.
News.ru 01:44
Политика
Трамп потребовал продать TikTok компании из США до середины сентября
Президент США Дональд Трамп потребовал продать приложение TikTok американской компании до 15 сентября.
РБК вчера в 15:00
Политика
Бывший соперник Лукашенко попросил мировых лидеров о помощи
Бывший кандидат на пост президента Белоруссии, занимавший в прошлом должность главы Парка высоких технологий Валерий Цепкало обратился к главам 32 стран с обращением, в котором он просит их о помощи в обеспечении свободных президентских выборов в стране, голосование по которым стартует 4 августа.
Московский Комсомолец вчера в 20:24
Общество
Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнётся в октябре
Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнётся в октябре. При этом медиков, военных, учителей и пенсионеров - в обязательном порядке.
12 Канал Омск вчера в 23:02
Единоборства
Мага Исмаилов поддержал Александра Емельяненко
Недавно профессиональный боец Магомед Исмаилов одержал победу над россиянином Александром Емельяненко в рамках турнира ACA 107.
CT news вчера в 15:50
Общество
Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Роспотребнадзор выразил опасения в связи с увеличением на фоне пандемии коронавируса числа исследований с помощью компьютерной томографии.
Деловое.ТВ вчера в 06:23
Авто
Новый ГОСТ по отзыву автомобилей появится в России
В России планируется проводить все отзывные компании транспортных средств по собственному ГОСТу.
Лезги газет вчера в 16:24
Общество
В России запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки
С 3 августа в России вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которыми отменяется анонимное пополнение электронных кошельков.
Коммерсантъ вчера в 03:10
Армия и оружие
Сатановский считает, что Запад намерен развязать войну против России
Запад намерен развязать войну против Российской Федерации.
NewInform вчера в 02:18
Общество
Экс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну
Российская газета вчера в 14:02
Шоу-бизнес
Джиган отметил день рождения в компании Оксаны Самойловой и их детей
Логичная точка в отношениях должна была быть поставлена 15 июня 2020 года, когда в Головинском суде Москвы прошло заседание по делу о разводе Оксаны Самойловой и Джигана.
ОК! вчера в 06:14
Гаджеты
Характеристики новой видеокарты Radeon RX 6900 XT утекли в Сеть
RuNews24.ru 02 августа в 09:28
Политика
На Украине заявили о провале страны в переломный момент
Украина провалилась в 2019 году, когда государство должно было перейти к экономическому росту, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала «112 Украина».
Lenta.ru вчера в 23:03
Происшествия
Четырех бывших десантников задержали после драки в Парке Горького
Московский Комсомолец 02 августа в 12:22
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
Политика
Трамп: США сократят численность контингента в Афганистане до 4 тысяч
Соединенные Штаты намерены сократить численность воинского контингента в Афганистане.
Газета.Ru 00:24
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru вчера в 07:00