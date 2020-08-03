Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРезультат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов. К такому выводу пришли опрошенные Bloomberg аналитики.
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Эксперты увидели плюсы в отказе Швеции от карантина

РБК02:06

Эксперты оценили эффективность отказа от карантина в Швеции

Российская газета00:25

Аналитики оценили результат отказа Швеции от карантина из-за коронавируса

Комсомольская правдавчера в 19:39

Эксперты заявили о неожиданном результате отказа Швеции от карантина

РИА Новостивчера в 22:47

Аналитики рассказали, чем обернулся отказ Швеции от карантина

UfaTime.ruвчера в 15:09

Отказ Швеции от карантина привёл к падению ВВП страны

Ореанда-Новостивчера в 12:26

Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Lenta.ruвчера в 11:07
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Политика

Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своей предвыборной программе предложил провести в стране референдум по изменению конституции.
Известия 01:10
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Политика

Трамп потребовал продать TikTok компании из США до середины сентября

Президент США Дональд Трамп потребовал продать приложение TikTok американской компании до 15 сентября.
РБК вчера в 15:00
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Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
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Здоровье

В Казахстане число инфицированных приблизилось к 100 тыс

Возросло число выздоровевших до 69,4%. Снизилось число вызовов скорой помощи, в том числе по вопросам коронавируса на 40%.
Евразия Daily 01:46
Хоккей

Форвард «Вашингтона» Овечкин прокомментировал поражение от «Тампы»

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин прокомментировал поражение от "Тампы", передает пресс-служба команды.
Газета.Ru 00:37
Экономика

Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс вчера в 07:01
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Наука

Найдены гормоны, которые защищают от коронавируса SARS-CoV-2

Оказалось, что это женский гормон эстроген. Именно он может блокировать проникновение SARS-CoV-2 в здоровые клетки.
Газета DAILY вчера в 13:50
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Общество

В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

В России во вторник, 4 августа, вступил в силу новый национальный стандарт на номера транспортных средств.
Газета.Ru вчера в 19:59
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Политика

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
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Экономика

Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%

Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК вчера в 04:56
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Общество

Трамп усомнился в версии следствия о самоубийстве Эпштейна

Президент США Дональд Трамп заявил что следствие всё еще не доказало, была ли смерть в тюрьме финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях, самоубийством или убийством.
Известия 01:42
1
Общество

Свердловский губернатор предложил увеличить тарифы на ЖКУ на 5,24%

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил поднять размер платы с граждан за жилищно-коммунальные услуги на 5,24% в 2021 году.
Urbc.Ru вчера в 07:34
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Экономика

Собираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню

После прохождения пика пандемии коронавируса российские должники начали отдавать коллекторам примерно столько же денег, сколько до кризиса.
РБК вчера в 23:00
15
Экономика

Ростовская область собрала рекордный урожай ранних зерновых

Известия 02:00
4
Происшествия

Опубликовано новое видео грубого ареста Джорджа Флойда

Вести.Ru 01:34
4
Политика

В США предупредили об «августовском сюрпризе» от Путина

Кэмп уверен, что в августе президент России собирается преподнести Штатам несколько весьма неприятных сюрпризов.
CT news вчера в 18:24
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Единоборства

Макгрегор отреагировал на слова Хабиба о поединке с Гэтжи

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор не оставил без внимания грозное заявление россиянина Хабиба Нурмагомедова.
ProstoProSport 00:34
Космос

Таджикские астрофизики спрогнозировали приближение к Земле астероида

Sng.fm 01 августа в 05:39
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Хоккей

«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова

RT на русском вчера в 14:45
Общество

Личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку

Личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку Хакеры нашли применение утекшим паспортным данным участников электронного голосования по поправкам к Конституции.
Коммерсантъ вчера в 18:13
164
Общество

Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия вчера в 22:17
225
Происшествия

Директор турбазы на Алтае арестован из-за гибели четырех человек

ПолитРоссия вчера в 06:23
2
Авто

Обновленный Land Cruiser Prado вышел на рынок Японии

Компания Toyota представила обновленную версию внедорожника Land Cruiser Prado, в настоящее время он уже появился на японском рынке.
iReactor 01:20
12
Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

ПФР произведет единовременную выплату денежного пособия в размере десяти тысяч рублей семьям с детьми.
iReactor 00:35
Наука

Ученые назвали причину раннего биологического старения организма

Южный Федеральный 01:08
Технологии

Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука

Грамотная эксплуатация ноутбука влияет на его быстродействие и срок службы, говорится в материалах Роскачества.
РИА Новости 01:11
1
Религия

Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла

Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова

Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
Комсомольская правда вчера в 16:30
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Наука

Найденные в Израиле 3000-летние фигурки считают изображением бога Яхве

Piter.tv 01:43
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Футбол

«Спартак» сделал предложение «Атлетико Минейро» о трансфере Гуги

Футбольный "Спартак" заинтересовался в защитнике бразильского клуба "Атлетико Минейро" Гуге Гомесе.
Вести.Ru вчера в 16:57
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