Коронавирус
Lenta.ruРезультат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов. К такому выводу пришли опрошенные Bloomberg аналитики.
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Аналитики оценили результат отказа Швеции от карантина из-за коронавируса
Комсомольская правдавчера в 19:39
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Политика
Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своей предвыборной программе предложил провести в стране референдум по изменению конституции.
Известия 01:10
Политика
Трамп потребовал продать TikTok компании из США до середины сентября
Президент США Дональд Трамп потребовал продать приложение TikTok американской компании до 15 сентября.
РБК вчера в 15:00
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
Здоровье
В Казахстане число инфицированных приблизилось к 100 тыс
Возросло число выздоровевших до 69,4%. Снизилось число вызовов скорой помощи, в том числе по вопросам коронавируса на 40%.
Евразия Daily 01:46
Хоккей
Форвард «Вашингтона» Овечкин прокомментировал поражение от «Тампы»
Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин прокомментировал поражение от "Тампы", передает пресс-служба команды.
Газета.Ru 00:37
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс вчера в 07:01
Наука
Найдены гормоны, которые защищают от коронавируса SARS-CoV-2
Оказалось, что это женский гормон эстроген. Именно он может блокировать проникновение SARS-CoV-2 в здоровые клетки.
Газета DAILY вчера в 13:50
Общество
В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
В России во вторник, 4 августа, вступил в силу новый национальный стандарт на номера транспортных средств.
Газета.Ru вчера в 19:59
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК вчера в 04:56
Общество
Трамп усомнился в версии следствия о самоубийстве Эпштейна
Президент США Дональд Трамп заявил что следствие всё еще не доказало, была ли смерть в тюрьме финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях, самоубийством или убийством.
Известия 01:42
Общество
Свердловский губернатор предложил увеличить тарифы на ЖКУ на 5,24%
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил поднять размер платы с граждан за жилищно-коммунальные услуги на 5,24% в 2021 году.
Urbc.Ru вчера в 07:34
Экономика
Собираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню
После прохождения пика пандемии коронавируса российские должники начали отдавать коллекторам примерно столько же денег, сколько до кризиса.
РБК вчера в 23:00
Политика
В США предупредили об «августовском сюрпризе» от Путина
Кэмп уверен, что в августе президент России собирается преподнести Штатам несколько весьма неприятных сюрпризов.
CT news вчера в 18:24
Единоборства
Макгрегор отреагировал на слова Хабиба о поединке с Гэтжи
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор не оставил без внимания грозное заявление россиянина Хабиба Нурмагомедова.
ProstoProSport 00:34
Космос
Таджикские астрофизики спрогнозировали приближение к Земле астероида
Sng.fm 01 августа в 05:39
Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова
RT на русском вчера в 14:45
Общество
Личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку
Личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку Хакеры нашли применение утекшим паспортным данным участников электронного голосования по поправкам к Конституции.
Коммерсантъ вчера в 18:13
Общество
Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог
«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия вчера в 22:17
Происшествия
Директор турбазы на Алтае арестован из-за гибели четырех человек
ПолитРоссия вчера в 06:23
Авто
Обновленный Land Cruiser Prado вышел на рынок Японии
Компания Toyota представила обновленную версию внедорожника Land Cruiser Prado, в настоящее время он уже появился на японском рынке.
iReactor 01:20
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
ПФР произведет единовременную выплату денежного пособия в размере десяти тысяч рублей семьям с детьми.
iReactor 00:35
Наука
Ученые назвали причину раннего биологического старения организма
Южный Федеральный 01:08
Технологии
Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука
Грамотная эксплуатация ноутбука влияет на его быстродействие и срок службы, говорится в материалах Роскачества.
РИА Новости 01:11
Религия
Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла
Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
Шоу-бизнес
Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова
Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
Комсомольская правда вчера в 16:30
Футбол
«Спартак» сделал предложение «Атлетико Минейро» о трансфере Гуги
Футбольный "Спартак" заинтересовался в защитнике бразильского клуба "Атлетико Минейро" Гуге Гомесе.
Вести.Ru вчера в 16:57