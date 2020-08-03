Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРезультат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов. К такому выводу пришли опрошенные Bloomberg аналитики.
Читать в источнике
Комментировать307

Подробнее о событии

Эксперты увидели плюсы в отказе Швеции от карантина

РБК02:06

Финансовые аналитики оценили результаты отказа Швеции от карантина

Народные новостивчера в 19:08

Эксперты заявили о неожиданном результате отказа Швеции от карантина

РИА Новостивчера в 22:47

Аналитики оценили результат отказа Швеции от карантина из-за коронавируса

Комсомольская правдавчера в 19:39

Эксперты оценили эффективность отказа от карантина в Швеции

Российская газета00:25

Аналитики рассказали, чем обернулся отказ Швеции от карантина

UfaTime.ruвчера в 15:09

Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Lenta.ruвчера в 11:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:09, Ашберн
Авто

В честь победы «Ювентуса» Роналду купил Bugatti за 700 млн рублей

Somanyhorses 10:06
Шоу-бизнес

Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием

4 августа отмечает свой день рождения Меган Маркл.
Paparazzi.ru 07:30
3
Политика

Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально

Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости 07:03
1K
Армия и оружие

Командование пятого корпуса армии США передислоцировано в Польшу

Варшава, 4 августа 2020, 15:48 — REGNUM Командование пятого корпуса армии США, ранее находящееся на территории Германии, расквартировано в Польше.
REGNUM 08:48
Общество

Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса

Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
9111.ru 06:24
129
Автоспорт

Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса

Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 02 августа в 16:57
4
Общество

Туристам в Турции запретили самим брать еду на шведских столах

Новые Известия вчера в 06:57
206
Экономика

О денонсации налогового соглашения с Кипром объявила Россия

Министерство финансов РФ сообщило о старте процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.
Live24 06:18
1K
Происшествия

Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ

Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru вчера в 04:58
30
Общество

Власти Чечни вернули из Москвы более ста молодых людей на воспитание

РИА Новости 05:55
616
Шоу-бизнес

Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой

Вслед за громкими расставаниями Асмус и Харламова, Прилучного и Муцениеце (и ряда других персон) - еще одно, свежее: 56-летний телеведущий и режиссер Александр Гордон развелся со своей четвертой женой - таджичкой Нозанин Абдулвасиевой.
Российская газета 10:14
163
Общество

База данных участников онлайн-голосования по Конституции поступила в продажу

На тематических форумах в даркнете появилась в продаже база паспортных данных 1,1 млн участников электронного голосования по поправкам к Конституции, цена вопроса - $1,5 за одну строку, пишет "Коммерсантъ".
Интерфакс 03:20
1,5K
Происшествия

Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье

Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще один пострадал при жесткой посадке мотодельтаплана в Можайском районе Московской области в районе 97-го километра федеральном трассы М-1.
РИА Новости 08:27
4
Политика

Лукашенко обратится с речью к гражданам Белоруссии перед выборами

Напомним, что 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Александр Лукашенко баллотируется на 6-й срок.
SM News вчера в 20:31
50
Общество

Москвичи оштрафованы на 210 млн руб. за отсутствие масок в транспорте

Столичные власти оштрафовали пассажиров на более чем 210 млн рублей с начала введения перчаточно-масочного режима.
Интерфакс 06:30
66
Общество

Audi извинилась за рекламу с держащей банан девочкой

Газета.Ru 10:22
Шоу-бизнес

Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями

Наталья Подольская и Владимир Пресняков пока не дают никаких комментариев.
Evo-rus.com 09:24
29
Происшествия

Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино

В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК вчера в 16:34
55
Игры

Человек‑паук появится в Marvel’s Avengers эксклюзивно для PlayStation

Компания Crystal Dynamics объявила о том, что человек-паук появится в качестве играбельного персонажа Marvel’s Avengers в начале 2021 года.
Матч ТВ 02:35
3
Общество

В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Ведомости 02:15
360
Происшествия

Дело сестер Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных

Газета.Ru вчера в 07:13
148
Фигурное катание

В ФФККР не получали документов о переходе Косторной к Плющенко

ProstoProSport 06:15
6
Общество

Российскую вакцину от коронавируса протестируют на детях

Тестирование российской вакцины от коронавируса на детях запланировано на январь-февраль следующего года.
Lenta.ru 04:36
1,1K
Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
190
Здоровье

В Свердловской области назвали дату начала вакцинации от COVID-19

Как подчеркнул Павел Креков, сейчас в Свердловской области намечается снижение количества заболевших COVID-19, а также пневмонией и респираторными инфекциями, отметив, что это снижение, тем не менее, очень «зыбкое».
УралПолит.Ru 05:26
12
Шоу-бизнес

Прилучный находился в любовных отношениях сразу с тремя актрисами

Актер Павел Прилучный, находясь в браке с актрисой Агатой Муцениеце, одновременно встречался с двумя другими артистками — Мирославой Карпович и Юлией Франц.
Lenta.ru 08:14
29
Здоровье

В Башкирии рассказали о новых штаммах коронавируса

Напомним, что в Башкирии за минувшие сутки выявлено 35 новых пациентов с коронавирусом.
Общественная электронная газета 07:45
4
Общество

Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

Выходом из сложившейся ситуации в Счетной палате назвали пересмотр финансовых затрат на автодорожное хозяйство и разработку четких критерий распределения дорог на категории, а также методики распределения бюджетных средств на их содержание.
Российская газета 02:42
267
Футбол

«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон

"Химки" 1 августа объявили об уходе Юрана с поста главного тренера команды, при этом сам специалист сообщил РИА Новости, что удивлен заявлением клуба о своей отставке и отметил, что официальных документов не подписывал.
РИА Новости 05:36
3
Общество

В ВОЗ прокомментировали запуск вакцины от коронавируса в России

Во Всемирной организации здравоохранения отреагировали на возможное скорое начало производства вакцины от коронавируса в России.
BFM.ru 10:41
83
Как работают Яндекс.Новости?
Главное