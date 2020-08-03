Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов. К такому выводу пришли опрошенные Bloomberg аналитики.

Происшествия Угрожавшему взрывом в Киеве объявлено подозрение в совершении теракта Мужчину, угрожавшего взорвать отделение банка в Киеве, уведомили о подозрении в совершении теракта, сообщает прокуратура Киева.

Происшествия Замдиректора ДИЗО Власенко поймали на взятке в 2,6 миллиона рублей В феврале 2020 года подозреваемая через подконтрольное юридическое лицо заключила фиктивные договора гражданско-правового характера и получила 1,5 миллиона рублей.

Общество Россию ждет новая вспышка коронавируса в начале учебного года Осенью в России может быть резкое увеличение случаев коронавируса из-за начала работы школ.

Политика Медведев предложил ужесточить правила для мигрантов Имеются различные предложения, вплоть до изменения порядка предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию, отметил замглавы Совбеза. 1,2K

Общество Власти Черногории разрешили российским туристам въезд в страну Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну. 94

Политика Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны. 198

Экономика Рекордный обвал: экономика США рухнула на треть Согласно выводам Министерства торговли США, в апреле — июне ВВП рухнул на треть, уничтожив весь экономический рост с 2015 года. 7

Финансы Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля. 25

Политика Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта. 1K

Здоровье Кардиолог назвала простой способ снизить холестерин без лекарств Врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Ольга Молчанова рассказала, какие продукты влияют на уровень холестерина в крови и как его можно регулировать.

Происшествия Суд вынес приговор напавшему на школьницу в Вольске подростку Вольский районный суд Саратовской области во вторник приговорил подростка, напавшего с топором на школьницу в учебном заведении, к семи годам воспитательной колонии. 9

Общество Высокинский попросил открыть все аттракционы в ЦПКиО Глава Екатеринбурга Александр Высокинский поручил на неделе открыть аттракционы в ЦПКиО имени Маяковского.

Политика В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа. 608