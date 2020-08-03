Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРезультат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов. К такому выводу пришли опрошенные Bloomberg аналитики.
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Эксперты увидели плюсы в отказе Швеции от карантина

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Эксперты заявили о неожиданном результате отказа Швеции от карантина

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Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

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Svenska Dagbladet (Швеция): «Мы справляемся с кризисом немного лучше, чем остальные страны» (Svenska Dagbladet)

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Происшествия

Замдиректора ДИЗО Власенко поймали на взятке в 2,6 миллиона рублей

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Осенью в России может быть резкое увеличение случаев коронавируса из-за начала работы школ.
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Имеются различные предложения, вплоть до изменения порядка предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию, отметил замглавы Совбеза.
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Общество

Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса

Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru вчера в 12:19
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Общество

Власти Черногории разрешили российским туристам въезд в страну

Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну.
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Экономика

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Политика

Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны

Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны.
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В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

В России с 4 августа вступил в силу новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов.
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Модель с заболеванием кожи снялась топлес в трусах во время отпуска

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Сотрудница роддома намерена уволиться после родов участницы «Дома-2»

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Экономика

Рекордный обвал: экономика США рухнула на треть

Согласно выводам Министерства торговли США, в апреле — июне ВВП рухнул на треть, уничтожив весь экономический рост с 2015 года.
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Финансы

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Полузащитник «Лестера» Адриен Силва попал в сферу интересов московского «Спартака».
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Врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Ольга Молчанова рассказала, какие продукты влияют на уровень холестерина в крови и как его можно регулировать.
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Суд вынес приговор напавшему на школьницу в Вольске подростку

Вольский районный суд Саратовской области во вторник приговорил подростка, напавшего с топором на школьницу в учебном заведении, к семи годам воспитательной колонии.
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В Белоруссии объявлены срочные 25-дневные сборы запасников

В Белоруссии объявлена срочная мобилизация. Призыву на 25-дневные военные сборы подлежат мужчины, ранее прошедшие военную службу.
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В России выявили более 5,1 тысячи новых случаев коронавируса

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На 3 августа на Кубани у 8 585 человек выявлен коронавирус, в числе инфицированных 654 ребенка.
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