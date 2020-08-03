Коронавирус
Lenta.ruРезультат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов. К такому выводу пришли опрошенные Bloomberg аналитики.
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Аналитики оценили результат отказа Швеции от карантина из-за коронавируса
Комсомольская правдавчера в 19:39
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BFM.ru вчера в 06:23
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В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
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RT на русском 03:28
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Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
После пятого августа Пенсионный фонд Российско федерации будет выплачивать российским семьям с детьми не старше 16 лет пособие в 10000 рублей, сообщает информационно-новостной портал EVO-RUS.COM.
ДВ-РОСС 03:42
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ProstoProSport вчера в 13:40
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В феврале 2020 года подозреваемая через подконтрольное юридическое лицо заключила фиктивные договора гражданско-правового характера и получила 1,5 миллиона рублей.
ПроВладимир 03:14
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Россию ждет новая вспышка коронавируса в начале учебного года
Осенью в России может быть резкое увеличение случаев коронавируса из-за начала работы школ.
URA.Ru 02:05
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Имеются различные предложения, вплоть до изменения порядка предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию, отметил замглавы Совбеза.
BFM.ru вчера в 09:45
Общество
Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса
Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru вчера в 12:19
Общество
Власти Черногории разрешили российским туристам въезд в страну
Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну.
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Экономика
Visa и «Яндекс.Касса» запустили сервис по переводу зарплаты на карты любых банков
Международная платежная система Visa и платежный сервис "Яндекс.Касса" запустили в России сервис для юридических лиц по переводу заработной платы сотрудников на карты любых российских банков.
ТАСС 02:52
Политика
Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны
Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны.
BFM.ru 03:10
Общество
В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
В России с 4 августа вступил в силу новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов.
Ведомости 02:15
Шоу-бизнес
Сотрудница роддома намерена уволиться после родов участницы «Дома-2»
Anews вчера в 18:17
Экономика
Рекордный обвал: экономика США рухнула на треть
Согласно выводам Министерства торговли США, в апреле — июне ВВП рухнул на треть, уничтожив весь экономический рост с 2015 года.
РИА Новости 01:00
Происшествия
Дело сестер Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных
Газета.Ru вчера в 07:13
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля.
ТАСС 03:26
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Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
Футбол
Футболист «Лестера» Адриен Силва может перейти в «Спартак»
Полузащитник «Лестера» Адриен Силва попал в сферу интересов московского «Спартака».
ProstoProSport 02:21
Здоровье
Кардиолог назвала простой способ снизить холестерин без лекарств
Врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Ольга Молчанова рассказала, какие продукты влияют на уровень холестерина в крови и как его можно регулировать.
Аргументы и Факты 01:57
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Суд вынес приговор напавшему на школьницу в Вольске подростку
Вольский районный суд Саратовской области во вторник приговорил подростка, напавшего с топором на школьницу в учебном заведении, к семи годам воспитательной колонии.
ТАСС 03:01
Политика
В Белоруссии объявлены срочные 25-дневные сборы запасников
В Белоруссии объявлена срочная мобилизация. Призыву на 25-дневные военные сборы подлежат мужчины, ранее прошедшие военную службу.
Военное обозрение 03:41
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Смартфон Xiaomi с экраном а-ля Infinity-O замечен в метро
iXBT.com вчера в 23:28
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Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова
Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
Комсомольская правда вчера в 16:30
Общество
Высокинский попросил открыть все аттракционы в ЦПКиО
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский поручил на неделе открыть аттракционы в ЦПКиО имени Маяковского.
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Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM вчера в 07:31
Общество
В России выявили более 5,1 тысячи новых случаев коронавируса
В России за последние сутки выявили 5,1 тысячи новых случаев коронавируса, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением нового типа инфекции.
Радио Sputnik 03:31
Происшествия
113 случаев коронавируса выявили за сутки на Кубани
На 3 августа на Кубани у 8 585 человек выявлен коронавирус, в числе инфицированных 654 ребенка.
Kursk.com вчера в 04:06