Экономика
Lenta.ruРезультат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов. К такому выводу пришли опрошенные Bloomberg аналитики.
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Армия и оружие
Defence Blog: Белоруссия стягивает войска к российской границе
Беларусь опасается вторжения РФ и проведения военных мероприятий по «сценарию с Украиной».
Discover24 11:47
Шоу-бизнес
Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова
Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
Комсомольская правда 16:30
Общество
Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса
Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru 12:19
Общество
«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Здоровье
В октябре от коронавируса начнут прививать врачей и учителей
Министр здравоохранения России назвал сроки, в которые начнётся вакцинация от коронавирусной инфекции. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Тамбовский Репортер 05:31
Футбол
Суд оставил в силе приговор Кокорину и частично оправдал Мамаева
Мосгорсуд отменил приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в октябре 2018 года ставших участниками двух драк в центре столицы, и вынес новый вердикт.
RT на русском 16:42
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Немцова сыграла свадьбу на Рублевке
18-летняя дочь Бориса Немцова и Екатерины Одинцовой вышла замуж.
Anews 03:51
Происшествия
Жену рэпера Картрайта арестовали на два месяца по делу о его убийстве
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца супругу рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марину Кохал, обвиняемую в его убийстве.
Известия 15:16
Общество
Беспилотное летающее такси прошло испытание в Германии
Специалисты в Германии испытали первое беспилотное летающее такси, способное перевозить по воздуху до четырех пассажиров со скоростью в 120 километров в час.
Комсомольская правда 15:49
Происшествия
Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино
В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК 16:34
Армия и оружие
SANA сообщило об отражении воздушной атаки в районе Дамаска
Силы противовоздушной обороны Сирии отразили воздушную атаку на юго-западе столичной провинции Дамаск, передает сирийское государственное агентство SANA.
РБК 16:37
Культура
Вот так Мастер! Ну и Маргарита
Чтобы понять скрытые смыслы, нужно знать столько, сколько знал его создатель — М.А.Булгаков.
ВОмске вчера в 12:47
Общество
В России упростили оформление пособия на детей от 3 до 7 лет
Согласно распоряжению, подписанному Председателем Правительства РФ, граждане, которые рассчитают на выплаты от государства, теперь при оформлении заявки могут не предоставлять документы об алиментах.
Evo-rus.com 09:49
Общество
Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
BFM.ru 03:28
Происшествия
Экс-глава «ВСМПО-Ависмы» Воеводин стал фигурантом уголовного дела
Господин Воеводин занимал пост гендиректора с 2009 года.
Коммерсантъ 11:36
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс 08:32
Общество
Посылки из Китая с неизвестными семенами объяснили мошенничеством
Напомним, ранее стало известно о получении жителями ряда стран, среди которых США, Канада, Новая Зеландия и Великобритания, загадочных посылок из КНР, в которых вопреки надписям на упаковках о бижутерии или игрушках находились неизвестные семена.
Деловое.ТВ вчера в 04:27
Футбол
Еврокубковые матчи начнутся с минуты молчания
УЕФА приняло решение, что каждая игра будет начинаться с минуты молчания в память о жертвах пандемии коронавирусной инфекции.
Евро-футбол.ру 15:56
Политика
Трамп потребовал продать приложение TikTok до 15 сентября
Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы владельцы приложения TikTok продали его до 15 сентября, иначе его работа будет запрещена на территории Соединенных Штатов.
Российская газета 14:08
Общество
Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа
Как сообщили специалисты, за добросовестное соблюдение режима самоизоляции всем гражданам в возрасте старше 65 лет выплатят денежные средства в столице и столичном регионе, а также – в Санкт-Петербурге, Крыму, Якутии, ХМАО.
Цензуры.Нет 04:14
Шоу-бизнес
Вика Цыганова похвасталась стройной фигурой в красном купальнике
Актуальные Новости 15:48
Религия
Патриарх Кирилл назвал заявления о своем богатстве бредом
РЕН ТВ вчера в 09:43
Космос
Корабль Crew Dragon с астронавтами на борту успешно вернулся на Землю
Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска успешно вернулся на Землю. Судно приводнилось в Мексиканском заливе у берегов Флориды.
vtomske.ru вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Forbes признал Шнурова самой богатой звездой российского шоу-бизнеса
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров возглавил рейтинг звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами, составленный журналом Forbes.
Интерфакс 06:54
Общество
Мантуров заявил о планах по выпуску миллионов доз вакцины от COVID-19
Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал ситуацию с промышленным выпуском вакцины от коронавируса.
RT на русском 02:45
Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова
RT на русском 14:45