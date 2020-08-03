Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРезультат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов. К такому выводу пришли опрошенные Bloomberg аналитики.
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Финансовые аналитики оценили результаты отказа Швеции от карантина

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Результаты отказа Швеции от карантина удивили аналитиков

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Эксперты удивились результатам отказа Швеции от полноценного карантина

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Эксперты заявили о неожиданном результате отказа Швеции от карантина

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Аналитики рассказали, чем обернулся отказ Швеции от карантина

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Отказ Швеции от карантина привёл к падению ВВП страны

Ореанда-Новости12:26

Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Lenta.ru11:07
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Космос

Астрономы запечатлели крупным планом «космическую бабочку»

Pravda.Ru 22:44
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Общество

«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59
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Общество

Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса

Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru 12:19
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Происшествия

Потерявшийся в Подмосковье 10-летний мальчик найден мертвым

ТАСС 12:12
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Космос

NASA запустит новый телескоп ASTHROS на аэростате

Ридус 08:37
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Космос

Корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю с МКС

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon частной компании SpaceX успешно вернулся на Землю после своего первого рабочего полета к Международной космической станции (МКС), сообщает NASA.
Афиша Daily 02:06
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Общество

Житель Нидерландов в 53 года выглядит на 25

Ёлдаш 10:35
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Общество

Инфекционист не исключила вспышки COVID-19 после возвращения туристов

Возвращение россиян с курортов может привести к вспышке заражения коронавирусом, заявила газете "Известия" заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.
РИА Новости 22:35
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Здоровье

В октябре от коронавируса начнут прививать врачей и учителей

Министр здравоохранения России назвал сроки, в которые начнётся вакцинация от коронавирусной инфекции. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Тамбовский Репортер 05:31
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Общество

Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия 22:17
60
Общество

В России запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки

С 3 августа в России вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которыми отменяется анонимное пополнение электронных кошельков.
Коммерсантъ 03:10
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Политика

МИД РФ заявил послу Белоруссии о «безосновательном» аресте россиян

МИД РФ заявил, что арест в Белоруссии 33 россиян - якобы "бойцов ЧВК Вагнера" - по подозрению в подготовке массовых беспорядков является безосновательным, предлог - надуманным, а все происходящее в целом "не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами".
Газета.Ru 16:04
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Гаджеты

Xiaomi Mi 10 Pro Plus получит гигантскую основную камеру

По всей видимости, в скором времени Xiaomi выпустит Mi 10 Pro Plus с действительно огромным блоком основной камеры. gizchina.com В Сеть утекли снимки защитного чехла, предназначенного для грядущего флагманского смартфона китайского техногиганта.
3DNews 15:15
Происшествия

Защита обжалует арест вдовы рэпера Картрайта по делу о его убийстве

Защита вдовы рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марины Кохал, которую обвиняют в его убийстве, обжалует ее арест.
Известия 17:09
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Автоспорт

Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса

Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru вчера в 16:57
3
Здоровье

Названы симптомы дефицита витамина D, которые часто не замечают

Врачи пояснили, что недостаток важного витамина у человека проявляется рядом признаков, которые часто игнорируются.
Российская газета 00:30
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Происшествия

Пьяный амурчанин ударил сотрудника ГИБДД головой по лицу

В ответ на применение спецсредств амурчанин ударил полицейского головой по лицу, причинив ему физическую боль и ссадины.
Телепорт 21:54
Общество

В Свердловской области самоизоляцию продлили для граждан старше 65 лет

Губернатор Свердловской области продлил режим самоизоляции для пожилых старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями до 10 августа, передает РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб региона.
Газета.Ru 06:13
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Армия и оружие

Американский эсминец сломал в Черном море противоракетный радар

Евразия Daily 06:50
7
Армия и оружие

Концерн Rheinmetall Defence представил новую модификацию танка Leopard

На официальном Youtube-канале германского концерна Rheinmetall Defence опубликована видеопрезентация новой модификации основного боевого танка Leopard, стоящего на вооружении армии ФРГ.
Военное дело 01 августа в 09:56
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Религия

Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла

Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru 20:21
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Экономика

Медианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей

Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей.
REGNUM 01:33
3,4K
Общество

Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России

Повышенный индекс ультрафиолетового излучения ожидается в ряде российских регионов в ближайшие дни.
Российская газета 20:25
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Шоу-бизнес

Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой

Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна 01 августа в 21:37
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Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
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Общество

В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Газета.Ru 19:59
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Экономика

Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей

По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей.
Российская газета 02:24
Общество

Треть утечек данных людей с коронавирусом пришлась на Россию

В количественном соотношении ситуация выглядит лучше: всего в мире пострадали 3,43 млн человек, а в России — только 35,5 тыс. По словам руководителя направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрея Арсентьева, большинство случаев — это утечки данных отдельных лиц или списков из нескольких десятков или сотен человек.
Коммерсантъ 21:06
Происшествия

В Москве задержан напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького»

RT на русском 07:39
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова

Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
Комсомольская правда 16:30
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