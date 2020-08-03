Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов. К такому выводу пришли опрошенные Bloomberg аналитики.

Экономика Акционеры ритейлера «Мария-Ра» выкупают здание Мещанинова подворья «Первый» принадлежит совладельцам одного из крупнейших сибирских ритейлеров – «Мария-Ра» – Евгению, Алле и Галине Ракшиным.

Экономика В Чувашии прибавку к пенсии получат 83 тыс. пенсионеров Чебоксары, 3 августа 2020, 08:09 — REGNUM В Чувашии пересчитали пенсии более 83 тыс. пенсионерам, которые работали в 2019 году.

Политика Лукашенко предложил изменить Конституцию Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению Конституции страны.

Политика Бывший соперник Лукашенко попросил мировых лидеров о помощи Бывший кандидат на пост президента Белоруссии, занимавший в прошлом должность главы Парка высоких технологий Валерий Цепкало обратился к главам 32 стран с обращением, в котором он просит их о помощи в обеспечении свободных президентских выборов в стране, голосование по которым стартует 4 августа. 120

Происшествия Семеро россиян пострадали в Мали при жесткой посадке Ан-74 В городе Гао на востоке Мали совершил жесткую посадку пассажирский самолет Ан-74 авиакомпании Utair с 11 людьми на борту, семеро из которых - россияне. 84

Политика Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта. 909

Общество Российский препарат от коронавируса поступил в 15 стран Российский препарат «Авифавир», предназначенный для борьбы с коронавирусом, закупили уже 15 стран, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. 3

Происшествия Украинскую топ-модель избили в Турции Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagramm, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции. 111

Общество Названа причина недоступности вакцины от коронавируса для детей Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал причину, по которой вакцина от коронавируса нового типа в первое время будет недоступна для детей. 258

Транспорт Кондукторы в Новокузнецке исчезнут, их заменят валидаторы Современные автобусы для Новокузнецка будут оснащены валидаторами для безналичной оплаты проезда, то есть кондукторы в новом транспорте будут не нужны. 13

Происшествия В Чите после аварии полностью восстановили подачу воды Чита, 4 августа 2020, 04:06 — REGNUM В Чите утром 4 августа восстановили подачу воды во все 634 здания, которые из-за серьёзной коммунальной аварии — обрушения канализационного коллектора остались без водоснабжения. 15

Общество Инфекционист не исключила вспышки COVID-19 после возвращения туристов Возвращение россиян с курортов может привести к вспышке заражения коронавирусом, заявила газете "Известия" заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова. 292

Политика Особое мнение: Валерий Соловей Н. Росебашвили ― Напомню, что Валерий Соловей, политолог с нами по Скайпу в программе "Особое мнение".

Наука Микроскопический оригами-журавль помахал крыльями Американские инженеры под руководством профессора Евгения Филипова (Evgueni T. Filipov) из Мичиганского университета разработали технологию создания микроскопических оригами-конструкций, которые не подвержены перечисленным выше недостаткам.

Происшествия СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья Владельцу туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, где были обнаружены тела четырёх человек, предъявлено обвинение.

Шоу-бизнес Скандальный клип Лободы Boom Boom набрал пять миллионов просмотров Скандальный клип певицы Светланы Лободы на трек Boom Boom за несколько дней набрал более пяти миллионов просмотров на YouTube. 78