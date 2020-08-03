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Lenta.ruLenta.ruРезультат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов. К такому выводу пришли опрошенные Bloomberg аналитики.
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Эксперты оценили эффективность отказа от карантина в Швеции

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Эксперты заявили о неожиданном результате отказа Швеции от карантина

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Отказ Швеции от карантина привёл к падению ВВП страны

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Финансовые аналитики оценили результаты отказа Швеции от карантина

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Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

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Экономика

Акционеры ритейлера «Мария-Ра» выкупают здание Мещанинова подворья

«Первый» принадлежит совладельцам одного из крупнейших сибирских ритейлеров – «Мария-Ра» – Евгению, Алле и Галине Ракшиным.
Ведомости вчера в 08:06
Экономика

В Чувашии прибавку к пенсии получат 83 тыс. пенсионеров

Чебоксары, 3 августа 2020, 08:09 — REGNUM В Чувашии пересчитали пенсии более 83 тыс. пенсионерам, которые работали в 2019 году.
REGNUM вчера в 01:09
Происшествия

Напавший на сотрудника Росгвардии в Парке Горького в Москве задержан

Мужчина, напавший 2 августа на сотрудника Росгвардии в Москве в Парке Горького, задержан.
Известия вчера в 07:25
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Общество

В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Газета.Ru вчера в 19:59
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Политика

Лукашенко предложил изменить Конституцию Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению Конституции страны.
Общественная служба новостей 00:11
Общество

Житель Нидерландов в 53 года выглядит на 25

Ёлдаш вчера в 10:35
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Политика

Бывший соперник Лукашенко попросил мировых лидеров о помощи

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии, занимавший в прошлом должность главы Парка высоких технологий Валерий Цепкало обратился к главам 32 стран с обращением, в котором он просит их о помощи в обеспечении свободных президентских выборов в стране, голосование по которым стартует 4 августа.
Московский Комсомолец вчера в 20:24
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Музыка

Песне Укупника про мастурбацию предрекли провал в современной России

Lenta.ru 00:00
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Происшествия

Семеро россиян пострадали в Мали при жесткой посадке Ан-74

В городе Гао на востоке Мали совершил жесткую посадку пассажирский самолет Ан-74 авиакомпании Utair с 11 людьми на борту, семеро из которых - россияне.
Газета.Ru вчера в 16:55
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Шоу-бизнес

Звезда «Холопа» Ольга Дибцева похудела на 35 килограммов после родов

Ольга не скрывает, что ни в чем себе не отказывала и ела все подряд. Однако после родов Дибцева сумела избавиться от набранных килограммов.
StarHit.ru 02 августа в 23:00
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Политика

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
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Общество

Российский препарат от коронавируса поступил в 15 стран

Российский препарат «Авифавир», предназначенный для борьбы с коронавирусом, закупили уже 15 стран, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Взгляд.ру вчера в 08:43
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Происшествия

Украинскую топ-модель избили в Турции

Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagramm, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
Газета.Ru вчера в 21:17
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Общество

Названа причина недоступности вакцины от коронавируса для детей

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал причину, по которой вакцина от коронавируса нового типа в первое время будет недоступна для детей.
Lenta.ru вчера в 22:23
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Общество

РБК: каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности

Каждый пятый ребенок в России (22,9%) оказался за чертой бедности согласно данным 2018 года, опубликованным в бюллетене Росстата "Социально-экономические индикаторы бедности".
ТАСС вчера в 21:32
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Футбол

В «Рубин» может перейти полузащитник «Кайрата» Тунгышбаев

Полузащитник «Кайрата» Еркебулан Тунгышбаев близок к переходу в «Рубин», сообщает Vesti.kz.
Sport24.ru вчера в 12:04
Происшествия

Защита обвиняемой в убийстве рэпера в Петербурге обжалует её арест

Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга — рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) — в Санкт-Петербурге, обжалует решение о её аресте.
RT на русском вчера в 16:30
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Транспорт

Кондукторы в Новокузнецке исчезнут, их заменят валидаторы

Современные автобусы для Новокузнецка будут оснащены валидаторами для безналичной оплаты проезда, то есть кондукторы в новом транспорте будут не нужны.
Сибдепо вчера в 23:03
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Происшествия

В Чите после аварии полностью восстановили подачу воды

Чита, 4 августа 2020, 04:06 — REGNUM В Чите утром 4 августа восстановили подачу воды во все 634 здания, которые из-за серьёзной коммунальной аварии — обрушения канализационного коллектора остались без водоснабжения.
REGNUM вчера в 21:06
15
Общество

Инфекционист не исключила вспышки COVID-19 после возвращения туристов

Возвращение россиян с курортов может привести к вспышке заражения коронавирусом, заявила газете "Известия" заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.
РИА Новости вчера в 22:35
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Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе

Стоит отметить, что выплату получат лишь те семьи, которые подавали заявления в июне или июле на предоставление выплаты в размере 10 тыс. рублей, но их так и не получили.
Лезги газет 01 августа в 14:04
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Политика

Польский премьер объяснил, что именно Варшаве не нравится в России

Канцлер Германии Ангела Меркель не раз заявляла, что Берлин рассматривает проект "Северный поток — 2" как коммерческий.
РИА Новости вчера в 23:17
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Политика

Особое мнение: Валерий Соловей

Н. Росебашвили ― Напомню, что Валерий Соловей, политолог с нами по Скайпу в программе "Особое мнение".
Эхо Москвы вчера в 15:01
Наука

Микроскопический оригами-журавль помахал крыльями

Американские инженеры под руководством профессора Евгения Филипова (Evgueni T. Filipov) из Мичиганского университета разработали технологию создания микроскопических оригами-конструкций, которые не подвержены перечисленным выше недостаткам.
N+1 вчера в 11:43
Происшествия

СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья

Владельцу туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, где были обнаружены тела четырёх человек, предъявлено обвинение.
RT на русском вчера в 01:39
Авто

Компания Toyota обновила Land Cruiser Prado на японском рынке

Японская компания Toyota обновила свой Land Cruiser Prado на внутреннем рынке.
Avtovesti.com вчера в 15:32
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Музыка

Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен

Ролик победительницы Евровидения 2018 собрал 134 млн просмотров.
Piter.tv 02 августа в 09:50
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Шоу-бизнес

Скандальный клип Лободы Boom Boom набрал пять миллионов просмотров

Скандальный клип певицы Светланы Лободы на трек Boom Boom за несколько дней набрал более пяти миллионов просмотров на YouTube.
РИА Новости вчера в 11:06
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Общество

В Свердловской области самоизоляцию продлили для граждан старше 65 лет

Губернатор Свердловской области продлил режим самоизоляции для пожилых старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями до 10 августа, передает РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб региона.
Газета.Ru вчера в 06:13
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Экономика

Собираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню

Собираемость долгов по агентским портфелям приближается к докризисному периоду, отметил и гендиректор "МБА Финансы" Федор Вахата.
РБК вчера в 23:00
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