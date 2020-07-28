Экономика
Lenta.ruРезультат отказа Швеции от карантина разгромил критиков
От телекоммуникационного гиганта Ericsson до производителя бытовой техники Electrolux — компании показывают хорошие результаты, даже если в некоторых случаях это не такое сильное падение, как опасались аналитики. Это стало итогом отказа Швеции от карантина, пишет издание.
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FT: шведские компании лучше отчитываются за второй квартал из-за более мягкого карантина
Коммерсантъвчера в 09:35
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 10:44, Ашберн
Происшествия
СК предъявил новое обвинение осужденному за коррупцию экс-главе Коми
СК РФ предъявил уже осужденному за коррупцию экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру обвинение по новому делу, об организации превышения полномочий, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 10:06
Происшествия
В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда
Коммерсантъ 09:18
Общество
Moderna начала третью фазу клинических испытаний вакцины от COVID-19
Биотехнологическая компания США Moderna начала третий этап клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции.
ToDay News Ufa вчера в 10:51
Общество
Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во время рабочей поездки в Ноттингем во вторник, 28 июля, о появляющихся признаках второй волны коронавируса в странах Европы.
Известия 07:55
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 01:11
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате.
РБК вчера в 07:47
Интернет
«Яндекс» объяснил установку «Телемоста» на компьютерах пользователей
Москва, 28 июля 2020, 16:00 — REGNUM Недоумевающие пользователи «Яндекс.Диска» обнаружили, что на их персональных компьютерах появилось приложение для организации видеозвонков «Телемост».
REGNUM 09:00
Футбол
Глава отдела по связям с общественностью «Спартака» покинул свой пост
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Лисин покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.
Спорт-Экспресс 10:03
Авто
Уникальную гибридную «Волгу» сфотографировали в Мытищах
На одной из парковок в подмосковных Мытищах сфотографировали уникальный ГАЗ-31105.
Daily-Motor.Ru 00:48
Общество
РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами
На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости 07:35
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
Происшествия
В Москве однорукий охранник спас выпавшего из окна ребенка
РИА Новости 07:55
Гаджеты
В iPhone 8 и iPhone X нашли критическую уязвимость для взлома
Китайские хакеры смогли найти способ взлома планшетов и смартфонов Apple.
ToDay News Ufa 05:54
Политика
Кучма ушел из контактной группы по Донбассу
Глава государства подчеркнул, что работа Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной и что он относится к его решению с уважением и почтением.
Известия 06:34
Игры
Астероид-лабиринт и высокая сложность: авторы The Outer Worlds подробнее рассказали о первом дополнении
В интервью GameSpot директор по разработке Кэрри Пейтел (Carrie Patel) и художественный руководитель Мэтт Хансен (Matt Hansen) рассказали об особенностях окружения, а также о том, до какого уровня стоит прокачать персонажа перед тем, как отправиться в DLC.
3DNews 06:23
Общество
В Хабаровске водителя «фургаломобиля» арестовали на восемь суток
Водитель автомобиля, написавшего на машине слова в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и участвовавшего в несанкционированных акциях протеста, арестован на 8 суток, сообщил РИА Новости источник в Центральном суде Хабаровска.
РИА Новости 09:59
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян расплакалась при встрече с Канье Уэстом
Журналисты заметили, что при встрече с рэпером, Кардашьян расплакалась.
ИнфоСМИ 08:46
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
Родственники и друзья Кондулайнен пока не давали официальных комментариев о состоянии здоровья актрисы.
Вокруг ТВ 04:14
Политика
Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
Футбол
РПЛ представила календарь на новый сезон
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь на сезон-2020/21. Календарь опубликован на сайте лиги.
RT на русском 10:05
Происшествия
В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин
Житель Барнаула погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и боксера Михаила Старцева.
Lenta.ru 06:37
Путешествия
Дороже Крыма: в АТОР подсчитали стоимость туров в Танзанию и Турцию
Если рассматривать гостиницы с четырьмя звездами, расположенные на берегу Средиземного моря и предлагающие услуги "все включено", то цены на такой отдых стартуют с отметки в 61 900 рублей.
Политическая Экспертиза 10:32
Финансы
Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля
Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
BFM.ru 08:49
Общество
Большинство россиян отказалось от электронных трудовых книжек
56% работающих участников опроса не намерены отказываться от бумажного формата, 6% уже оформили электронную трудовую книжку и еще 29% планируют это сделать.
Дни.ру 07:07
Политика
Навальный опубликовал декларацию о доходах
Оппозиционер Алексей Навальный раскрыл данные о своих доходах. Он сообщил, что за 2019 год заработал 5,44 млн руб.
Коммерсантъ 10:32
Происшествия
Трое рабочих погибли в Ростове-на-Дону от отравления сероводородом
В Ростове-на-Дону в результате отравления сероводородом погибли три человека, которые проводили работы в газовом колодце на проспекте Шелехова, 262.
Известия 07:18