От телекоммуникационного гиганта Ericsson до производителя бытовой техники Electrolux — компании показывают хорошие результаты, даже если в некоторых случаях это не такое сильное падение, как опасались аналитики. Это стало итогом отказа Швеции от карантина, пишет издание.

Происшествия СК предъявил новое обвинение осужденному за коррупцию экс-главе Коми СК РФ предъявил уже осужденному за коррупцию экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру обвинение по новому делу, об организации превышения полномочий, сообщается на сайте ведомства. 5

Общество Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во время рабочей поездки в Ноттингем во вторник, 28 июля, о появляющихся признаках второй волны коронавируса в странах Европы.

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать. 1K

Интернет «Яндекс» объяснил установку «Телемоста» на компьютерах пользователей Москва, 28 июля 2020, 16:00 — REGNUM Недоумевающие пользователи «Яндекс.Диска» обнаружили, что на их персональных компьютерах появилось приложение для организации видеозвонков «Телемост». 15

Футбол Глава отдела по связям с общественностью «Спартака» покинул свой пост Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Лисин покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

Общество РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник. 285

Политика Кучма ушел из контактной группы по Донбассу Глава государства подчеркнул, что работа Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной и что он относится к его решению с уважением и почтением. 130

Игры Астероид-лабиринт и высокая сложность: авторы The Outer Worlds подробнее рассказали о первом дополнении В интервью GameSpot директор по разработке Кэрри Пейтел (Carrie Patel) и художественный руководитель Мэтт Хансен (Matt Hansen) рассказали об особенностях окружения, а также о том, до какого уровня стоит прокачать персонажа перед тем, как отправиться в DLC.

Общество В Хабаровске водителя «фургаломобиля» арестовали на восемь суток Водитель автомобиля, написавшего на машине слова в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и участвовавшего в несанкционированных акциях протеста, арестован на 8 суток, сообщил РИА Новости источник в Центральном суде Хабаровска. 236

Политика Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики. 680

Футбол РПЛ представила календарь на новый сезон Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь на сезон-2020/21. Календарь опубликован на сайте лиги.

Путешествия Дороже Крыма: в АТОР подсчитали стоимость туров в Танзанию и Турцию Если рассматривать гостиницы с четырьмя звездами, расположенные на берегу Средиземного моря и предлагающие услуги "все включено", то цены на такой отдых стартуют с отметки в 61 900 рублей. 10

Общество Большинство россиян отказалось от электронных трудовых книжек 56% работающих участников опроса не намерены отказываться от бумажного формата, 6% уже оформили электронную трудовую книжку и еще 29% планируют это сделать. 495