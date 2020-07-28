Экономика

Lenta.ruLenta.ruРезультат отказа Швеции от карантина разгромил критиков

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От телекоммуникационного гиганта Ericsson до производителя бытовой техники Electrolux — компании показывают хорошие результаты, даже если в некоторых случаях это не такое сильное падение, как опасались аналитики. Это стало итогом отказа Швеции от карантина, пишет издание.
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Результат отказа Швеции от карантина разгромил критиков

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