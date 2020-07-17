Общество
BFM.ruРезультаты ЕГЭ по химии требуют признать недействительными
Автор другой петиции, инженер-химик-технолог Сергей Арутюнян отмечает, что задания ЕГЭ по химии рассчитаны на профессионалов химиков.
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Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02
Армия и оружие
В МИД РФ раскрыли последствия перемещения в Польшу ядерного оружия США
В случае, если тактическое ядерное вооружение Соединенных Штатов будет переброшено из Германии в Польшу, то это приведет к уничтожению основополагающего акта Россия — НАТО.
Военное дело 02:23
Общество
Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра» в Петербурге
В настоящее время на стройку прибыли представители руководства компании, а также консул Узбекистана в Санкт-Петербурге (среди рабочих много трудовых мигрантов из этой страны).
РБК 06:16
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве 24-летней девушки в Тверской области
24-летнюю жительницу Твери искали 4 дня. Как стало известно, девушку убили, следователи уже установили и задержали подозреваемого.
ГТРК Тверь 05:43
Политика
В Варшаве отреагировали на российский опрос об отношении россиян к Польше
50 процентов россиян считают отношения между Россией и Польшей негативными.
Военное обозрение вчера в 06:14
Политика
Песков: Россия отвергает вмешательство в выборы в какой-либо стране
Песков ранее заявил РИА Новости, что Россия не приемлет обвинения во вмешательстве в британские выборы 2019 года и считает их голословными.
РИА Новости 06:01
Армия и оружие
Sohu: РФ может увести вьетнамский порт Камрань из-под носа у США
Россия и США могут развернуть споры из-за военной базы Камрань на берегу Южно-Китайского моря.
Что происходит вчера в 06:27
Кино
В сериале «Оби-Ван Кеноби» появится Энакин Скайуокер
Предстоящий сериал будет всецело посвящен истории Оби-Ван Кеноби, а именно его жизни после изгнания на Татуин, где он осмысливает свою роль в падении Республики.
Российская газета 04:47
Биатлон
Биатлонист Дмитрий Малышко может завершить карьеру
Газета.Ru 05:41
Общество
В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального пришли сотрудники правоохранительных органов, они проводят обыск.
РБК 06:22
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев запрещал Ольге Орловой видеться с Жанной Фриске в США
Певице Ольге Орловой запрещал приезжать в США, где лечилась ее подруга Жанна Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев.
CT news 02:36
Политика
Трутнев признал ошибку в Хабаровске
По словам вице-премьера, федеральная власть недооценила степени усталости населения края от Шпорта. В этом он видит значительную ошибку.
Deita.ru 04:00
Шоу-бизнес
Гарик Харламов ответил на слухи о романе с «пышногрудой» актрисой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов ответил на слухи о романе с пышногрудой знаменитостью.
Lenta.ru 05:54
Футбол
Довбня раскритиковал руководство «Оренбурга» за развал команды
Голкипер Александр Довбня поделился мнением о происходящем в своем бывшем клубе – «Оренбурге».
ProstoProSport 04:25
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС 15 июля в 03:12
Общество
Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60% жителей Москвы
В Москве у 60% жителей сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 06:25
Политика
ЕС ожидает, что Россия возьмет на себя ответственность в деле MH17
В заявлении говорится, что ЕС поддерживает усилия по расследованию крушения MH17, чтобы добиться истины и наказать виновных.
Коммерсантъ вчера в 12:25
Футбол
Главный тренер «Сочи» рассказал, как в команде был выявлен коронавирус
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов объяснил, почему о заболевших стало известно буквально за несколько часов до матча с «Тамбовом».
Советский спорт 04:56
Политика
В Минобороны РФ объяснили претензии США к Договору по открытому небу
REGNUM вчера в 18:49
Здоровье
Россиян предупредили о сильной магнитной буре в июле
По словам специалистов, сильная магнитная буря может стать причиной перепадов настроения, головокружения, повышенной тревожности и проблем со сном.
Evo-rus.com 15 июля в 02:17
Здоровье
228 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
На 17 июля в Алтайском крае у 6 983 человек подтверждено инфицирование COVID-19, в числе заболевших 693 ребенка.
Kursk.com 02:51
Общество
Регистрация первой российской вакцины от COVID-19 ожидается в августе
"Думаю, что первая регистрация (вакцины от коронавируса) будет в августе, первая - начало второй декады ориентировочно", - передают слова министра здравоохранения РИА Новости.
Российская газета 06:09
Армия и оружие
Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина
В России по приказу президента Владимира Путина началась внезапная проверка вооруженных сил, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Газета.Ru 06:04
Общество
Малышева рассказала о «парализованном страхом» Нью-Йорке
Телеведущая и врач Елена Малышева в своем Instagram рассказала, что в США все "парализовано страхом" из-за пандемии.
РИА Новости 06:02
Происшествия
В Шереметьево прокомментировали данные о требующих выплаты рабочих
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что там собрались более сотни рабочих, которые требуют выплатить им обещанные сверхурочные.
РИА Новости 05:49
Игры
Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео
Контроллер DualSense, который появится вместе с PlayStation 5, впервые анонсировали ещё в апреле, а несколько дней назад инсайдеры показали фото новинки.
The GEEK 05:53
Общество
В Европе начали бесплатно раздавать электромобили
В ряде случаев электрокары на самом деле раздают бесплатно.
Evo-rus.com 05:21