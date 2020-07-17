Общество

BFM.ruBFM.ruРезультаты ЕГЭ по химии требуют признать недействительными

Автор другой петиции, инженер-химик-технолог Сергей Арутюнян отмечает, что задания ЕГЭ по химии рассчитаны на профессионалов химиков.
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