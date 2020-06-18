Общество
РосбалтРезультаты ЕГЭ обнародуют до 15 августа
Выпускники школ этого года узнают свои результаты на ЕГЭ в период до 15 августа. С таким обещанием выступил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, даты сдачи ЕГЭ (включая резервные), «рассчитаны именно из соображения, что мы успеем обработать и выдать результаты до 15 августа».
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Космос
На МКС обнаружили источник токсичного бензола
Российская газета вчера в 19:30
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
Здоровье
Названы пять симптомов рака кишечника
Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
MOS.news 01:55
Общество
В Петербурге не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19
Система здравоохранения Санкт-Петербурга перегружена, в городе не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19.
Lenta.ru 05:53
Политика
Суд отказался принять иск к Путину из-за голосования по Конституции
Верховный суд отказался принять иск Геннадия Рудяка, в котором он обжаловал указ президента о назначении голосования по Конституции на 1 июля.
РБК 05:02
Общество
В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в рамках расследования задержано порядка 15 человек, «в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия».
Известия 04:17
Общество
В Краснодарском крае снимают карантин
Краснодар, 18 июня 2020, 12:26 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края будет отменён с 21 июня, об этом 18 июня заявил на заседании оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев.
REGNUM 05:26
Футбол
УЕФА утвердил новый календарь матчей Евро-2020
Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласовал новый календарь чемпионата Европы-2020.
Деловое.ТВ вчера в 16:32
Космос
Успешно прошел огневые испытания новый российский ионный двигатель
Военное дело 16 июня в 05:26
Наука
Частый кашель оперативно снижает эффективность защитных масок
Физики из Кипра рассказали, что из-за приступов кашля эффективность медицинской маски снижается примерно на 10%.
МедиаПоток вчера в 02:02
Общество
Мусоропроводы в жилых домах могут законсервировать
Отказаться от использования мусоропроводов в жилых многоквартирных домах предлагают общественники.
Российская газета 02:09
Здоровье
Свердловский эпидемиолог объяснил, почему нужно продолжать носить маски
Эксперт отмечает, что некотороые носители могут и не заметить вируса, всё пройдёт бессимптомно.
REGNUM 05:42
Политика
США вводят новые санкции против Сирии
Газета.Ru вчера в 11:05
Футбол
«Челси» объявил о переходе Тимо Вернера
Газета.Ru 05:23
Общество
Павел Дуров пригрозил Facebook судом
По словам предпринимателя, модераторы Facebook и Instagram уже больше года бездействуют, позволяя этим платформам зарабатывать деньги на рекламе запускаемых от его имени мошеннических схем.
Вести.Ru вчера в 11:59
Авто
Назвали 5 рискованных способов сэкономить на автомобиле
Российские автоэксперты назвали три способа экономии на автомобиле, которые могут привести к гораздо большим тратам в дальнейшем.
SpeedMe 01:29
Экономика
В США предсказали крах доллара в следующем году
Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости вчера в 01:00
Политика
Меркель призвала ЕС к сплоченной политике в отношении Китая
"В отношении стратегического партнера Китая важно, чтобы Европа говорила одним голосом от имени всех 27 стран-участников, только так мы можем убедительно выступать в рамках наших европейских ценностей и интересов", - сказала Меркель, комментируя темы будущего председательства ФРГ в Совете ЕС.
РИА Новости 03:44
Происшествия
Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве
Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева устроил пьяное ДТП в Москве.
Российская газета 02:14
Экономика
Правительство не обсуждает повышение НДФЛ для богатых граждан
Ранее журнал Forbes со ссылкой на внутренние источники сообщил, что российское правительство на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса обсуждало вопрос увеличения налоговых сборов для людей с доходом выше 2-3 млн рублей в год.
Газета.Ru 02:58
Футбол
Президент «Урала» заявил, что против технического поражения «Ростова»
Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с уходом ФК «Ростов» на карантин из-за шести положительных тестов на коронавирус среди игроков команды.
RT на русском 04:36
Происшествия
Шесть человек погибли при аварии в Мордовии
В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
РБК вчера в 23:38
Экономика
Кабмин выделит на выплаты медикам ещё более 1 млрд рублей
Правительство России направит ещё более 1 млрд рублей на президентские выплаты медицинским работникам, которые работают с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией.
RT на русском 05:30
Общество
Осталось две недели до перехода на карту «МИР»
При обработке платежных документов кредитными организациями, зачисление на карты иного типа (не «МИР») произведено не будет, а денежные средства вернутся на лицевой счет ГКУ АО «Архангельский областной центр занятости населения».
Архангельск - город воинской славы 05:43
Общество
Пекин приостанавливает межрегиональные пассажирские перевозки
Пекин, 18 июня 2020, 12:42 — REGNUM Власти китайской столицы Пекина с завтрашнего дня, 19 июня, приостановят все пассажирские перевозки в другие регионы страны из-за вспышки коронавируса в городе.
REGNUM 05:42
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 16 июня в 18:21
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46