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Известия
Известия

Результаты исследования по Навальному направили из МИД ФРГ в ОЗХО

Накануне представить германского минобороны заявил на брифинге о передаче экспертам ОЗХО результатов проб блогера. В среду МИД России выразил решительный протест послу ФРГ Гезу Андреасу фон Гайру, который ранее явился в ведомство по ситуации с Навальным.В источнике
Александр Шульгинроссийский композитор
По нашим данным, никакие материалы пока в ОЗХО не переданы, ни вчера, хотя объявление на этот счет было сделано немецкими врачами еще вчера, ни сегодня утром, но, видимо, это вопрос времени, раз они обещают, видимо, эти материалы передадут.
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Известия

Москва будет настаивать на диалоге с Берлином в рамках ОЗХО «по делу Навального»

Известия09:05
Lenta.ru

Россия отреагирует на угрозы Германии принять меры из-за Навального

Lenta.ru09:36
Эхо Москвы

Министерство обороны Германии сообщило,что результаты исследования проб,взятых у Навального, направлены в МИД Германии

Эхо Москвы08:31
РБК

Постпред России выразил готовность изучить ситуацию с Навальным в ОЗХО

РБК09:55
РЕН ТВ

Постпред РФ в ОЗХО заявил, что ФРГ не передала материалы по Навальному

РЕН ТВ07:31
REGNUM

Постпред России при ОЗХО прокомментировал ситуацию с Навальным

REGNUM08:29
ТАСС

Россия готова к рассмотрению ситуации вокруг Навального на площадке ОЗХО

ТАСС08:19

FT: Евросоюз может подать в суд на Великобританию

Брюссель рассматривает возможность инициирования судебного иска в отношении Лондона в связи с новым законопроектом Великобритании о внутренних рынках, который допускает нарушение двустороннего соглашения об условиях ее выхода из сообщества (Brexit).
ТАСС06:24
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомости12:04
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Врачи начали лечить боль в суставах электрическим током

Литвиненко отметил, что в последнее время появляются новые методы лечения остеохондроза и радикулита и других заболеваний опорно-двигательного аппарата, одним из которых является радиочастотная денервация, передает NEWS.ru.
ФАН13:34

Толстой призвал ПАСЕ к сотрудничеству по инциденту с Навальным

«Призвал европейских коллег к всестороннему сотрудничеству в расследовании инцидента с российским блогером Алексеем Навальным, чтобы в дальнейшем можно было обсуждать подтвержденные факты, а не слухи», — заявил Толстой журналистам по итогам заседания комиссии ПАСЕ по мониторингу.
REGNUM10:53
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