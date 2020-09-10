Результаты исследования по Навальному направили из МИД ФРГ в ОЗХО
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Накануне представить германского минобороны заявил на брифинге о передаче экспертам ОЗХО результатов проб блогера. В среду МИД России выразил решительный протест послу ФРГ Гезу Андреасу фон Гайру, который ранее явился в ведомство по ситуации с Навальным.В источнике
По нашим данным, никакие материалы пока в ОЗХО не переданы, ни вчера, хотя объявление на этот счет было сделано немецкими врачами еще вчера, ни сегодня утром, но, видимо, это вопрос времени, раз они обещают, видимо, эти материалы передадут.
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