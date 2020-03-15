Коронавирус
КоммерсантъРезультаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными
Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошлой ночью сделал тест на коронавирус COVID-19, его результаты оказались отрицательными, сообщает пресс-служба Белого дома. Ранее он отказывался от обследования, но сообщил журналистам, что, вероятнее всего, сделает тест в ближайшее время.
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Общество
Дмитрий Тарасов встал на защиту Валентины Терешковой
Игрок казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов на своей странице в Инстаграм встал на защиту Валентины Терешковой, которая недавно предложила обнулить все президентские сроки Владимира Путина.
Технологии
WhatsApp объявила о запуске новой функции
WhatsApp запускает новую функции, позволяющей активировать автоматическое удаление сообщений. Об этом сообщается на сайте разработчиков.
Здоровье
В ВОЗ объяснили высокий уровень смертности от коронавируса в Италии
Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович объяснила, с чем связан повышенный уровень смертности от коронавирусной инфекции в Италии.
Политика
Украинские журналисты пожаловались на поведение Порошенко
Журналисты украинского издания «Страна.ua» пожаловались на поведение экс-президента Украины Петра Порошенко, который накануне вернулся в страну после посещения Испании.
Транспорт
РЖД временно отменит поезда на Украину и в Молдавию
Перевозчик «Российские железные дороги» (РЖД) временно отменяет курсирование поездов в города Украины и Молдавии на фоне распространения коронавируса.
Футбол
«Ливерпуль» летом планирует продать четырех игроков
Все четыре футболиста не являются игроками стартового состава в сумме они провели в нынешнем сезоне 46 матчей.
Финансы
Банки начали повышать ставки по ипотеке
Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
Музыка
Клип Little Big для «Евровидения» стал самым просматриваемым
Группа выступит в Роттердаме с композицией «Uno». В Сети был размещен клип группы «Little Big» на песню «Uno».
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл с сыном проведут лето вместе с Елизаветой II
Стало известно, какие планы на лето у принца Гарри и его семьи.
Общество
В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом
Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Общество
Экономист Масленников: коронавирус разрушает российскую промышленность
Ряд отраслей российской промышленности страдает из-за отсутствия поставок зарубежных компаний на фоне коронавируса.
Политика
Националисты из ракетницы обстреляли российское посольство в Киеве
Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев, который прошел в субботу, 14 марта, в Киеве, пустили ракетницу по зданию российского посольства.
Политика
Конституционный суд начал заседание о поправках в Конституцию
Конституционный суд начал заседание о поправках в Конституцию Конституционный суд России начал экстренное заседание по проверке закона о поправках в Конституцию, подписанного сегодня днем, 14 марта, президентом Владимиром Путиным.
Авто
Депутаты Госдумы призвали АвтоВАЗ не повышать цены на автомобили
На фоне обвала курса рубля компании АвтоВАЗ и Renault рассматривают возможность повысить цены на свои автомобили.
Политика
Турция ввела запрет на въезд граждан 14 стран из-за коронавируса
Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщило МВД страны.
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил сходства и различия коронавируса и гриппа
Коронавирус COVID-19 и грипп являются респираторными заболеваниями, но между этими двумя вирусами и тем, как они распространяются, есть важные различия, сообщил Роспотребнадзор.
Здоровье
Более 50 человек выписали в Москве после карантина по коронавирусу
Более 50 пациентов, контактировавших с больными коронавирусом или имевших симптомы ОРВИ, выписаны за выходные из больницы в Коммунарке в Москве, сообщил журналистам главный врач медицинского комплекса Денис Проценко.
Здоровье
В Кемерово подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
У двух пациентов в городе Кемерово подтвердили коронавирус. Об этом сообщается на сайте администрации правительства Кузбасса.
Политика
Кипр закрывает въезд для иностранцев из-за коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa источник In Cyprus, из-за эпидемии коронавируса на 15 дней, начиная с 15 марта въезд на Кипр для иностранцев будет закрыт.
Общество
Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта
Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
Финансы
Курс доллара упал почти на рубль, евро — на 76 копеек
Курс доллара расчетами "завтра" на 10:05 мск снижался на 99 копеек, до 73,86 рубля, курс евро — на 76 копеек, до 82,75 рубля, следует из данных Московской биржи.
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Музыка
Поляки в клипе на песню для Евровидения показали кадры с евромайдана
В ролике мелькают кадры с украинского евромайдана. Видео опубликовано на официальном Youtube-канале Евровидения.
Энергетика
Почему в стране не падают цены на бензин
Зачем Россия обрушила цены на черное золото и почему цена на бензин в стране не падает. Случилось то, чего не ожидал никто.
Путешествия
Ростуризм объяснил, куда лучше не ездить и как вернуть деньги за тур
На сайте ведомства приведен полный список стран, где есть риск заражения коронавирусом и куда не следует выезжать.
Общество
Минстрой предложил новый порядок взыскания задолженности по ЖКУ
Минстрой предложил ввести особый порядок взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги.
Теннис
Футболист «Ромы» рассказал об ограничениях из-за коронавируса
Полузащитник римского футбольного клуба «Рома» Джастин Клюйверт рассказал, как он проводит свой карантин из-за пандемии коронавируса.
Шоу-бизнес
В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике
Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Энергетика
Глава ВТБ прогнозирует стабилизацию цен на нефтяном рынке
Текущая ситуация на нефтяном рынке не выгодна ни Саудовской Аравии, чей бюджет строится на цене черного золота от 65 долларов, ни США, где сланцевая нефть стоит около 40 долларов, заявил глава ВТБ Андрей Костин.