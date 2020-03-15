Коронавирус
КоммерсантъРезультаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными
Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошлой ночью сделал тест на коронавирус COVID-19, его результаты оказались отрицательными, сообщает пресс-служба Белого дома. Ранее он отказывался от обследования, но сообщил журналистам, что, вероятнее всего, сделает тест в ближайшее время.
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Общество
Казахстан закрывает границу с Россией из-за коронавируса
С полуночи 16 марта Республика Казахстан приостанавливает пропуск российских граждан по внутренним паспортам.
Общество
Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса
«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области
Три человека погибли, один пострадал в результате ДТП с участием автобуса и нескольких машин на трассе в Свердловской области.
Музыка
Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров
Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Здоровье
Более 50 человек выписали из больницы в Коммунарке
Выписан из больницы и пациент из Ирана, прилетевший в Москву.
Общество
Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта
Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал отличия коронавируса от гриппа
Разница между двумя заболеваниями есть и в том, что гриппом чаще болеют дети, беременные женщины, пожилые люди, а также лица, у которых есть хронические заболевания и не в порядке иммунитет.
Финансы
Названы сроки полного восстановления валютного рынка
"Что, кстати, говорит о масштабе потенциальных проблем на финансовом рынке США", - поясняет Георгий Ващенко.
Армия и оружие
Военная полиция России выдвинулась к месту патрулирования с Турцией
Взвод военной полиции России направился к месту начала совместного с Турцией патрулирования на участке трассы М4 в сирийской провинции Идлиб.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Здоровье
Главный пульмонолог России рассказал о лечении коронавируса
Главный пульмонолог России, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин в интервью проекту RT и Антона Красовского «Эпидемия» рассказал о лечении пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19.
Энергетика
Новак допустил полное восстановление добычи нефти в апреле
Россия может восстановить всю добычу, сокращенную по сделке ОПЕК+, уже в апреле, заявил журналистам министр энергетики Александр Новак.
Общество
На Украине шеф-повар назвал основную ошибку при приготовлении борща
Днепропетровск, Украина, 15 марта 2020, 08:30 — REGNUM Шеф-повар Антон Самойлов рассказал о главной ошибке при приготовлении борща в домашних условиях.
Хоккей
Все хоккейные матчи на территории Казахстана приостановлены с 15 марта
Казахстанская федерация хоккея (КФХ) приняла решение приостановить проведение матчей любого уровня на территории страны с 15 марта из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте КФХ.
Общество
Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение
Министерство просвещения рекомендует российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае
Судя по фото с отдыха, пара отлично проводит время. Недавно Петросян разместил снимок, на котором запечатлен во всей красе.
Здоровье
Опубликованы актуальные данные о коронавирусе на 14 марта
Возбудитель коронавируса выявлен в 122 странах мира. 11 новых случаев заражения за сутки было зафиксировано в России.
Общество
В Москве не планируют закрывать организации и транспорт из-за COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции.
Экономика
Американские биржи закрылись крупнейшим падением с 1987 года
Американские фондовые биржи закрылись крупнейшим падением индексов с 1987 года. В среднем они упали почти на 10%.
Общество
В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом
Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
Общество
Экономист JPMorgan предупредил о череде дефолтов в ближайшее время
В ближайшее время несколько стран могут объявить дефолт, заявил руководитель отдела рынков в JPMorgan International Дэвид Стаббс в интервью газете «Зеркало недели».
Происшествия
На Ямале из-за коронавируса взяты под наблюдение 18 пассажиров поезда
18 пассажиров поезда «Москва — Новый Уренгой» взяты под наблюдения врачами, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по ЯНАО Людмила Нечепуренко 14 марта в интервью ИА «Север-Пресс».
Происшествия
Глава СКР просит возбудить уголовное дело на судью из Новосибирска
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился в высшую квалификационную коллегию судей с просьбой дать разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении судьи областного суда и председателя совета судей Новосибирской области Инны Петруниной.
Авто
Audi и BMW оказались самыми «аварийными» автомобилями
Согласно проведённому исследованию, в основу которого легли данные лизинговых компаний, чаще всего виновниками аварий на дорогах становятся владельцы немецкой марки Audi (12,9%) и водители машин баварского бренда BMW (11,7%).
Происшествия
Россиян с круизного судна Costa Magica высадили в Гваделупе
Пассажиров круизного итальянского судна Costa Magica, среди которых 38 россиян, высадили в городе Пуэнт-а-Питре в Гваделупе.
Происшествия
В Саратове два человека погибли после возгорания автомобиля
В Саратове легковой автомобиль, двигавшийся из аэропорта, на большой скорости врезался в отбойник, в результате чего опрокинулся и загорелся.
Кино
Фильм «Заражение» 2011 года неожиданно получил второе дыхание
Фильм «Заражение» 2011 года внезапно стал популярным, обращает внимание BBC.
Политика
Порошенко вернулся из Испании на Украину
Бывший президент Украины Пётр Порошенко вернулся из Испании на Украину в связи с закрытием авиасообщения в стране.
Общество
Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе
Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
Музыка
Тверичанка попала на «Голосе» к Меладзе и даст мастер-класс Гагариной
Наставники бурно реагировали на выступление девочки: хлопали, улыбались, удивлялись, Полина Гагарина прикусывала блокнот.