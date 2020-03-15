Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъРезультаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными

Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошлой ночью сделал тест на коронавирус COVID-19, его результаты оказались отрицательными, сообщает пресс-служба Белого дома. Ранее он отказывался от обследования, но сообщил журналистам, что, вероятнее всего, сделает тест в ближайшее время.
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Белый дом сообщил об отрицательном тесте Трампа на коронавирус

РБКвчера в 20:26

Тест Трампа на коронавирус показал отрицательный результат

Интерфаксвчера в 20:10

Результаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными

Коммерсантъвчера в 18:58

Анализы Трампа на коронавирус оказались отрицательными

Газета.Ruвчера в 19:32

Тест Трампа на коронавирус оказался отрицательным

РИА Новостивчера в 19:25

Раскрыт результат теста Трампа на коронавирус

Lenta.ruвчера в 19:35

Тест Трампа на коронавирус дал отрицательный результат

ТАССвчера в 19:22
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Общество

Казахстан закрывает границу с Россией из-за коронавируса

С полуночи 16 марта Республика Казахстан приостанавливает пропуск российских граждан по внутренним паспортам.
Волжский.ру 03:07
Общество

Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса

«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
BFM.ru вчера в 02:21
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области

Три человека погибли, один пострадал в результате ДТП с участием автобуса и нескольких машин на трассе в Свердловской области.
Известия 03:06
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Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров

Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
РИА Новости 13 марта в 04:12
Здоровье

Более 50 человек выписали из больницы в Коммунарке

Выписан из больницы и пациент из Ирана, прилетевший в Москву.
Российская газета 03:01
Общество

Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта

Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
Коммерсантъ 01:39
Здоровье

Роспотребнадзор назвал отличия коронавируса от гриппа

Разница между двумя заболеваниями есть и в том, что гриппом чаще болеют дети, беременные женщины, пожилые люди, а также лица, у которых есть хронические заболевания и не в порядке иммунитет.
Независимый публицист вчера в 22:55
Финансы

Названы сроки полного восстановления валютного рынка

"Что, кстати, говорит о масштабе потенциальных проблем на финансовом рынке США", - поясняет Георгий Ващенко.
Российская газета вчера в 23:00
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Военная полиция России выдвинулась к месту патрулирования с Турцией

Взвод военной полиции России направился к месту начала совместного с Турцией патрулирования на участке трассы М4 в сирийской провинции Идлиб.
RT на русском 02:03
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Газета.Ru 01:37
Здоровье

Главный пульмонолог России рассказал о лечении коронавируса

Главный пульмонолог России, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин в интервью проекту RT и Антона Красовского «Эпидемия» рассказал о лечении пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 07:21
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Новак допустил полное восстановление добычи нефти в апреле

Россия может восстановить всю добычу, сокращенную по сделке ОПЕК+, уже в апреле, заявил журналистам министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 13 марта в 10:30
Общество

На Украине шеф-повар назвал основную ошибку при приготовлении борща

Днепропетровск, Украина, 15 марта 2020, 08:30 — REGNUM Шеф-повар Антон Самойлов рассказал о главной ошибке при приготовлении борща в домашних условиях.
REGNUM 01:30
Хоккей

Все хоккейные матчи на территории Казахстана приостановлены с 15 марта

Казахстанская федерация хоккея (КФХ) приняла решение приостановить проведение матчей любого уровня на территории страны с 15 марта из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте КФХ.
РИА Новости вчера в 14:48
Общество

Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение

Министерство просвещения рекомендует российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 06:44
Шоу-бизнес

Евгений Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае

Судя по фото с отдыха, пара отлично проводит время. Недавно Петросян разместил снимок, на котором запечатлен во всей красе.
Вечерний курьер 12 марта в 12:53
Здоровье

Опубликованы актуальные данные о коронавирусе на 14 марта

Возбудитель коронавируса выявлен в 122 странах мира. 11 новых случаев заражения за сутки было зафиксировано в России.
Что происходит вчера в 05:55
Общество

В Москве не планируют закрывать организации и транспорт из-за COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:05
Экономика

Американские биржи закрылись крупнейшим падением с 1987 года

Американские фондовые биржи закрылись крупнейшим падением индексов с 1987 года. В среднем они упали почти на 10%.
Дождь 12 марта в 18:49
Общество

В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом

Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
РИА Новости вчера в 11:02
Общество

Экономист JPMorgan предупредил о череде дефолтов в ближайшее время

В ближайшее время несколько стран могут объявить дефолт, заявил руководитель отдела рынков в JPMorgan International Дэвид Стаббс в интервью газете «Зеркало недели».
РБК 02:31
Происшествия

На Ямале из-за коронавируса взяты под наблюдение 18 пассажиров поезда

18 пассажиров поезда «Москва — Новый Уренгой» взяты под наблюдения врачами, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по ЯНАО Людмила Нечепуренко 14 марта в интервью ИА «Север-Пресс».
Красная весна вчера в 12:37
Происшествия

Глава СКР просит возбудить уголовное дело на судью из Новосибирска

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился в высшую квалификационную коллегию судей с просьбой дать разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении судьи областного суда и председателя совета судей Новосибирской области Инны Петруниной.
Сиб.фм вчера в 22:39
Авто

Audi и BMW оказались самыми «аварийными» автомобилями

Согласно проведённому исследованию, в основу которого легли данные лизинговых компаний, чаще всего виновниками аварий на дорогах становятся владельцы немецкой марки Audi (12,9%) и водители машин баварского бренда BMW (11,7%).
32CARS.ru 13 марта в 11:19
Происшествия

Россиян с круизного судна Costa Magica высадили в Гваделупе

Пассажиров круизного итальянского судна Costa Magica, среди которых 38 россиян, высадили в городе Пуэнт-а-Питре в Гваделупе.
Известия 02:21
Происшествия

В Саратове два человека погибли после возгорания автомобиля

В Саратове легковой автомобиль, двигавшийся из аэропорта, на большой скорости врезался в отбойник, в результате чего опрокинулся и загорелся.
RT на русском 03:16
Кино

Фильм «Заражение» 2011 года неожиданно получил второе дыхание

Фильм «Заражение» 2011 года внезапно стал популярным, обращает внимание BBC.
BFM.ru вчера в 20:11
Политика

Порошенко вернулся из Испании на Украину

Бывший президент Украины Пётр Порошенко вернулся из Испании на Украину в связи с закрытием авиасообщения в стране.
RT на русском 00:59
Общество

Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
РБК вчера в 03:44
Музыка

Тверичанка попала на «Голосе» к Меладзе и даст мастер-класс Гагариной

Наставники бурно реагировали на выступление девочки: хлопали, улыбались, удивлялись, Полина Гагарина прикусывала блокнот.
АиФ Тверь 13 марта в 16:13
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