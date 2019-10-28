Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери может получить дисквалификацию на несколько игр после матча с «Лацио» (1:2) в чемпионате Италии, сообщает Sky Sport. Француз получил красную карточку уже после встречи.

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Рибери может получить длительную дисквалификацию за толчки арбитра

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