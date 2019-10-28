36-летний француз во встрече чемпионата Италии против римского «Лацио» (1:2) получил красную карточку за толчок бокового судьи. Франк был крайне недоволен решением засчитать победный гол соперника. Теперь Рибери может грозить длительная дисквалификация.

Рибери грозит длительная дисквалификация за нападение на судью

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