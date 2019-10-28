Футбол
Спорт-ЭкспрессРибери извинился за толчок арбитра
Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери может быть дисквалифицирован на несколько матчей. Француз в игре чемпионата Италии с «Лацио» (1:2) получил красную карточку за толчок бокового арбитра. Он был недоволен решением засчитать победный гол соперника.
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 11:43, Ашберн
Армия и оружие
Пистолет «Удав» поступит на вооружение армии России
Актуальные Новости вчера в 05:18
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
РИА Новости 10:29
Футбол
Скауты трех клубов АПЛ просматривали игрока «Спартака»
Игрок московского "Спартака" Алекс Крал заинтересовал игрой скаутов европейских команды, сообщает Club Сфll.
ProstoProSport 11:34
Общество
Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление
Татар-информ 26 октября в 15:56
Шоу-бизнес
Девушка Тимати поддержала звезду «Универа» в конфликте с Малаховым
Рудову в конфликте поддержала другая актриса – Настасья Самбурская, сделавшая в блоге Рудовой сенсационное заявление о том, что и ее тоже дважды Малахов хотел свести с богатыми мужчинами, по сути, предлагая заняться эскортом.
Телепрограмма 26 октября в 13:34
Космос
Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким
Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.
Naked Science 24 октября в 20:02
Происшествия
Начальник полиции подмосковного Ступина задержан за получение взятки
При получении взятки в размере 500 тысяч рублей задержаны несколько высоких полицейских чинов в подмосковном городском округе Ступино.
Российская газета 10:53
Здоровье
В Калининградской области на медоборудование потратят свыше 86 млн рублей
На приобретение нового медицинского оборудования для детских медучреждений в 2019 году из федерального и регионального бюджетов в Калининградской области суммарно будет потрачено свыше 86,2 млн рублей, сообщила сегодня, 28 октября, пресс-служба регионального правительства.
REGNUM 09:13
Происшествия
Пожар рядом со стадионом «Спартак» потушен
Возгорание сухой травы у стадиона "Открытие Арена" на северо-западе Москвы потушено на площади 150 погонных метров, сообщается на сайте управления МЧС по Москве.
РИА Новости 11:33
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Российский музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
Lenta.ru 04:41
Технологии
В сети появились изображения Diablo 4 и Overwatch 2
Bethub.org вчера в 08:08
Общество
Роструд напомнил жителям России о короткой рабочей неделе
Дополнительный выходной день ожидает жителей России 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости.
REGNUM 05:42
Политика
Болгария высылает российского дипломата за шпионаж
Болгария высылает российского дипломата, в отношении которого прокуратура страны ранее завела дело по обвинению в шпионаже.
BFM.ru 11:14
Экономика
Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста российской экономики.
ТАСС 10:05
Общество
Киев. В «заминированном» суде произошла драка из-за проспекта Бандеры
В Киеве в здании суда подрались противники и сторонники присвоения Московскому проспекту и проспекту генерала Ватутина имён нациста Степана Бандеры и офицера СС Романа Шухевича, сообщает 28 октября «Диалог.UA».
REGNUM 10:12
Футбол
Японский вратарь пропустил два гола с центра поля за минуту
Голкипер японского футбольного клуба "Эхимэ" пропустил два гола с чужой половины поля за одну минуту.
РИА Новости 06:36
Политика
Кремль высказался об идее референдума о разрешении эвтаназии
Кремль не имеет сформулированной позиции по вопросу о возможности проведения референдума, касающегося легализации эвтаназии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 08:09
Экономика
В Минэкономразвития хотят увеличить число экспортёров российского СПГ
Министерство экономического развития предложило расширить число проектов, которым разрешено экспортировать сжиженный природный газ (СПГ), за счёт Арктической зоны.
News.ru 10:43
Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 04:55
Общество
Охранники стали самыми закредитованными в России
Работники охранных предприятий являются самыми закредитованными сотрудниками в России, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Коммерсантъ 09:08
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Происшествия
СК возбудил дело против замначальника Куйбышевской железной дороги
Следователи в Самаре возбудили уголовное дело против первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрия Атякина и двух его подельников по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 11:02
Кино
Автор «Чернобыля» напишет сценарий новых «Пиратов Карибского моря»
В качестве продюсера продолжения «Пиратов Карибского моря» выбран Джерри Брукхаймер.
RuNews24.ru 04:11
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Общество
ЕАЭС и Сербия подписали соглашение о свободной торговле
Вести.Финанс 25 октября в 13:19
Кино
В Москве состоялась премьера выдвинутого на Оскар аниме «Дитя погоды»
В кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате в Москве состоялась премьера анимационного фильма в жанре аниме «Дитя погоды» Макото Синкая, который вошёл в лонглист Оскара в категориях «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший анимационный фильм».
REGNUM вчера в 03:22
Армия и оружие
«Ликвидацию» аль-Багдади не подтвердили в ООН
Мониторинговая группа ООН пока не может подтвердить ликвидацию аль-Багдади, об этом РИА Новости рассказал координатор группы.
Народные новости 11:39
Хоккей
«Авангард» отправил Никиту Щербака в список отказов
Хоккейный клуб «Авангард» отправил в список отказов нападающего Никиту Щербака, информирует пресс-служба КХЛ.
Чемпионат 08:03
Политика
Радий Хабиров озвучил состав правительства Башкирии
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о составе правительства РБ. Также он сообщил реорганизации некоторых ведомств.
UfacityNews.ru 01:56