Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери может быть дисквалифицирован на несколько матчей. Француз в игре чемпионата Италии с «Лацио» (1:2) получил красную карточку за толчок бокового арбитра. Он был недоволен решением засчитать победный гол соперника.

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