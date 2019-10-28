Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери может быть дисквалифицирован на несколько матчей, информирует Sky Sport. Француз в игре чемпионата Италии с «Лацио» (1:2) получил красную карточку за толчок бокового арбитра.

Рибери могут дисквалифицировать на несколько матчей

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