Футбол
Спорт-ЭкспрессРибери могут дисквалифицировать на несколько матчей
Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери может быть дисквалифицирован на несколько матчей, информирует Sky Sport. Француз в игре чемпионата Италии с «Лацио» (1:2) получил красную карточку за толчок бокового арбитра.
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Рибери дважды толкнул судью после игры с «Лацио». Его остановили представители «Фиорентины»
Sport24.ruвчера в 18:22
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