Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери собирается подать в суд на французскую журналистку Карин Ле Маршан за публичное оскорбление.

Рибери намерен подать в суд на журналистку за публичное оскорбление

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Экономика Ректор ВШЭ заявил о риске обеднения среднего класса в России В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, средний класс в России может скатиться в бедность, заявил 27 апреля ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в интервью РБК. 495

Здоровье Ученый дал прогноз по динамике смертности от COVID-19 в России Если нынешние тенденции по смертности от COVID-19 сохранятся, количество летальных исходов достигнет в России китайских значений при превышении числа завершенных случаев болезни (количество выздоровевших и умерших) отметки 47 тысяч. 1

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Экономика Росстат увидел сокращение реальных доходов россиян Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале снизились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 3,1K