Футбол
BobsoccerРибери не узнал себя в новой версии FIFA
Полузащитник итальянской "Фиорентины" Франк Рибери остался недоволен новой версии популярной компьютерной игры FIFA 20, недавно появившейся на полках магазинов.
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 03:12, Вашингтон
Финансы
ЦБ допустил более решительное снижение ключевой ставки
Центральный Банк России, обычно предпочитающий незначительные шаги в изменении ставки, допускает более решительное ее снижение.
Известия 02:04
Происшествия
На двоих жителей Курил напала медведица
На двоих жителей Курил напала медведица.
Известия 00:18
Экономика
ЦБ выявил в России 240 финансовых пирамид
Глава департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях сообщил, что за девять месяцев 2019 года было выявлено 240 организаций с признаками финансовых пирамид.
RT на русском 01:20
Происшествия
В Москве задержали начальника полиции района Дорогомилово
Задержаны замначальника районного отдела МВД - начальник полиции, а также его заместитель - начальник уголовного розыска.
Интерфакс 02:46
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости 16 октября в 11:53
Общество
Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве
Газета.Ru вчера в 16:42
Политика
Россия предложила ООН перенести один из комитетов Генассамблеи из США
Россия сделала ООН официальное предложение, в котором указан проект решения о переносе работы Первого комитета Генассамблеи по проблемам разоружения с территории США.
Газета.Ru вчера в 23:59
Экономика
Рост ВВП Китая в III квартале замедлился до 6%
За три квартала ВВП вырос на 6,2%. Замедление экономического роста обусловлено отчасти динамикой промышленного производства, рост которого за десять месяцев составил всего 5,6%. Это на 0,4 процентного пункта меньше, чем рост промпроизводства за I полугодие 2019 года.
Саминвестор 02:46
Общество
Россияне едят слишком много яиц
В среднем один россиянин съедает 280 яиц в год. Это превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8 процентов.
Lenta.ru 00:43
Футбол
Черчесов: могу назвать три версии возможного спада в игре Чалова
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
Чемпионат вчера в 14:11
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Музыка
Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора
В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
News.ru вчера в 06:01
Экономика
Goldman Sachs изменил структуру бизнеса в России
Goldman Sachs меняет структуру бизнеса в России — отказывается от брокерской компании и переводит все брокерские операции в банк.
Ведомости 02:15
Происшествия
Самолет Ан-148 выкатился за пределы посадочной полосы в Якутии
Самолет Ан-148 авиакомпании «Ангара», летевший из Иркутска, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в якутском городе Мирном.
РБК вчера в 22:27
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отмечает 37-летие в компании Тилля Линдеманна
Светлана Лобода отмечает свое 37-летие в компании Тилля Линдеманна, с которым певице приписывают роман.
Актуальные Новости 01:55
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° вчера в 13:05
Наука
Зубы пираньевых рыб по-разному сцеплены в блоки
Американские исследователи узнали, что зубы пираньевых рыб по-разному сцеплены в блоки.
МедиаПоток вчера в 12:45
Армия и оружие
Песков прокомментировал соглашение США и Турции по Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал соглашение США и Турции по прекращению военной операции Сирии на 120 часов.
Известия вчера в 20:20
Экономика
Компании Глеба Франка заплатят на крабовых аукционах 38 млрд рублей
Российский аукционный дом опубликовал результаты крабовых аукционов: разыграно 35 лотов из 41 на общую сумму более 142 млрд руб. Лот дает право на пользование квотами на добычу краба в районе промысла, компании получат их на 15 лет.
Ведомости вчера в 16:16
Здоровье
Названы первые признаки возможного тромба
По словам врачей, существует несколько ранних признаков возможного тромбоза.
Московский Комсомолец 16 октября в 23:59
Авто
В музее Lada выставили легендарный русский родстер
Группа специалистов АвтоВАЗа по реставрации под руководством Льва Макарова завершила работу по восстановлению первого прототипа спортивного родстера Lada Revolution.
Quto.ru 02:45
Происшествия
В Новосибирске в школе обнаружили тело девочки
Как заявил источник агентства в правоохранительных органах региона, тело 15-летней ученицы десятого класса было обнаружено в школьном туалете.
RT на русском вчера в 01:49
Происшествия
На Сахалине школьники толпой избили совестливую одноклассницу
Московский Комсомолец вчера в 04:14
Гаджеты
Названа себестоимость нового iPhone 11
Стоимость нового iPhone 11 Pro Max с 512 Гб памяти составляет 490,5 доллара. К такому заключению пришли эксперты компании TechInsights.
iReactor вчера в 05:00
Политика
В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск
В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия вчера в 16:45
Происшествия
В США тело модели нашли в залитом бетоном ящике
Газета.Ru 01:37
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Lenta.ru вчера в 09:11