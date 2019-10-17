Футбол

BobsoccerBobsoccerРибери не узнал себя в новой версии FIFA

Полузащитник итальянской "Фиорентины" Франк Рибери остался недоволен новой версии популярной компьютерной игры FIFA 20, недавно появившейся на полках магазинов.
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