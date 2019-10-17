Полузащитник итальянской "Фиорентины" Франк Рибери остался недоволен новой версии популярной компьютерной игры FIFA 20, недавно появившейся на полках магазинов.

Рибери не узнал себя в новой версии FIFA

Финансы ЦБ допустил более решительное снижение ключевой ставки Центральный Банк России, обычно предпочитающий незначительные шаги в изменении ставки, допускает более решительное ее снижение.

Экономика ЦБ выявил в России 240 финансовых пирамид Глава департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях сообщил, что за девять месяцев 2019 года было выявлено 240 организаций с признаками финансовых пирамид.

Происшествия В Москве задержали начальника полиции района Дорогомилово Задержаны замначальника районного отдела МВД - начальник полиции, а также его заместитель - начальник уголовного розыска.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова родила Тимати сына Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.

Политика Россия предложила ООН перенести один из комитетов Генассамблеи из США Россия сделала ООН официальное предложение, в котором указан проект решения о переносе работы Первого комитета Генассамблеи по проблемам разоружения с территории США.

Экономика Рост ВВП Китая в III квартале замедлился до 6% За три квартала ВВП вырос на 6,2%. Замедление экономического роста обусловлено отчасти динамикой промышленного производства, рост которого за десять месяцев составил всего 5,6%. Это на 0,4 процентного пункта меньше, чем рост промпроизводства за I полугодие 2019 года.

Общество Россияне едят слишком много яиц В среднем один россиянин съедает 280 яиц в год. Это превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8 процентов.

Футбол Черчесов: могу назвать три версии возможного спада в игре Чалова Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре форварда ЦСКА Фёдора Чалова.

Политика Горбачев рассказал об обращении к Путину Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.

Музыка Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.

Экономика Goldman Sachs изменил структуру бизнеса в России Goldman Sachs меняет структуру бизнеса в России — отказывается от брокерской компании и переводит все брокерские операции в банк.

Происшествия Самолет Ан-148 выкатился за пределы посадочной полосы в Якутии Самолет Ан-148 авиакомпании «Ангара», летевший из Иркутска, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в якутском городе Мирном.

Шоу-бизнес Светлана Лобода отмечает 37-летие в компании Тилля Линдеманна Светлана Лобода отмечает свое 37-летие в компании Тилля Линдеманна, с которым певице приписывают роман.

Культура Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.

Наука Зубы пираньевых рыб по-разному сцеплены в блоки Американские исследователи узнали, что зубы пираньевых рыб по-разному сцеплены в блоки.

Армия и оружие Песков прокомментировал соглашение США и Турции по Сирии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал соглашение США и Турции по прекращению военной операции Сирии на 120 часов.

Экономика Компании Глеба Франка заплатят на крабовых аукционах 38 млрд рублей Российский аукционный дом опубликовал результаты крабовых аукционов: разыграно 35 лотов из 41 на общую сумму более 142 млрд руб. Лот дает право на пользование квотами на добычу краба в районе промысла, компании получат их на 15 лет.

Здоровье Названы первые признаки возможного тромба По словам врачей, существует несколько ранних признаков возможного тромбоза.

Авто В музее Lada выставили легендарный русский родстер Группа специалистов АвтоВАЗа по реставрации под руководством Льва Макарова завершила работу по восстановлению первого прототипа спортивного родстера Lada Revolution.

Происшествия В Новосибирске в школе обнаружили тело девочки Как заявил источник агентства в правоохранительных органах региона, тело 15-летней ученицы десятого класса было обнаружено в школьном туалете.

Гаджеты Названа себестоимость нового iPhone 11 Стоимость нового iPhone 11 Pro Max с 512 Гб памяти составляет 490,5 доллара. К такому заключению пришли эксперты компании TechInsights.