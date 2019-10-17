Футбол
Спорт-ЭкспрессРибери недоволен тем, как его изобразили в FIFA 20
Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери считает, что его изображение в футбольном симуляторе FIFA 20 не похоже на него.
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Происшествия
Прокуратура назвала причины пожара на плавбазе «Петр Житников»
Проверка на плавбазе "Петр Житников" выявила несоблюдение правил пожарной безопасности и безопасности мореплавания, в отношении капитана возбуждено дело об административном правонарушении, судовладельцу вынесено представление, сообщила РИА Новости старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора Елена Барсукова.
Финансы
Россия увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
Политика
Вылупление подаренного Путиным уникального кречета показали на видео
Министерство природных ресурсов и экологии России опубликовало в Facebook видео вылупления птенца камчатского кречета.
Общество
Роспотребнадзор рекомендует употреблять орехи один-два раза в неделю
Роспотребнадзор рекомендует употреблять орехи один-два раза в неделю, их частое потребление снижает риск заболеть коронароной недостаточностью и уменьшает концентрацию холестерина в крови.
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Авто
ГАЗ зарегистрировал новый логотип «Победы»
Политика
Горбачев рассказал о своих письмах Путину и Макрону
Горбачев напомнил, что президент РФ Владимир Путин ввел мораторий на размещение таких ракет, и, по его словам, это могло бы стать первым шагом.
Армия и оружие
Турция договорилась с США о приостановке операции в Сирии
Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии.
Недвижимость
Коллекторы покупают ипотечные долги вместе с закладными
Коллекторы начали проявлять активный интерес к покупке ипотечных долгов вместе с закладными, пишет «Коммерсант».
Армия и оружие
National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Происшествия
Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»
Политика
Верховная Рада ввела проверку получателей соцвыплат
Депутаты Верховной Рады Украины приняли закон о верификации и мониторинге государственных выплат, согласно которому будет проверяться информация о правах на них и размере.
Общество
Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.
Футбол
Футбольный судья Галимов прошел проверку на детекторе лжи
Здоровье
В поликлинике Томари выделят помещение только для диспансеризации
Пришел в поликлинику на диспансеризацию, но оказался в общей очереди с другими пациентами.
Политика
Лидеры стран ЕС призвали весь мир сотрудничать со следствием по MH17
Лидеры стран ЕС призвали в согласованном по итогам первого дня саммита в Брюсселе заявлении "все государства" к сотрудничеству со следствием по крушению малайзийского Boeing на востоке Украины.
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Космос
Бывший ученый NASA заявил о наличии следов жизни на Марсе
Экономика
Росстат: реальные доходы россиян выросли
Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, в январе-сентябре рост составил 0,2%. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).
Гаджеты
«Идеальный» молодёжный смартфон Honor предстал во всей красе
Недавно компания Honor назвала грядущий Honor 20 Youth Edition или Honor 20 Lite идеальным смартфоном для молодой аудитории, которая любит фотографировать и выделяться из толпы.
Шоу-бизнес
Даша Жукова снова вышла замуж за миллиардера
Бывшая супруга Романа Абрамовича Даша Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. Свадьба молодых прошла в Париже.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы
Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Здоровье
Минздрав объявил список смертельно опасных прививок
Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.
Хоккей
СКА обменяет Бывальцева и Кочеткова в «Витязь»
В ближайшее время СКА и «Витязь» совершат обмен. В клуб Петербурга перейдут голкипер Александр Самонов и нападающий Артем Швец-Роговой.
Политика
В посольстве США объяснили приезд дипломатов в Северодвинск
Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс прокомментировала снятие с поезда в Северодвинск делегации США.
Футбол
В Сети появились фото официального мяча Евро-2020
Официальная презентация мяча состоится в ноябре. Отметим, что Евро-2020 пройдет с 12-го июня по 12-ое июля на 12 стадионах в 12 странах.
Армия и оружие
Курды отказались пускать сирийско-российский военный конвой в Ракку
Курдский блокпост отказался пропускать в Ракку сирийский и российский военный конвой, сообщили СМИ.
Общество
В Японии объявят амнистию по случаю вступления императора на престол
Политика
Трамп заявил о близости США и Италии со времен Древнего Рима
Общество