Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери считает, что его изображение в футбольном симуляторе FIFA 20 не похоже на него.

Рибери недоволен тем, как его изобразили в FIFA 20

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