Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРибери недоволен тем, как его изобразили в FIFA 20

3 фото
Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери считает, что его изображение в футбольном симуляторе FIFA 20 не похоже на него.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

PES 20 предложил Рибери свою игру после возмущений хавбека на фото в FIFA 20

Чемпионат18:43

Разработчки PES 2020 предложил Рибери свою игру вместо FIFA 20

Спорт-Экспресс18:00

«Кто этот парень?» Рибери не узнал собственную копию в FIFA 20

Sportbox.RU12:49

Рибери не узнал себя в FIFA 20

ProstoProSport13:03

Рибери – о себе в FIFA 20: «Эй, разработчики... Кто этот парень?»

Бомбардир.ру12:59

Рибери не узнал себя в FIFA 20

LiveResult.Ru15:12

«Кто этот парень?» Рибери посмеялся над своей внешностью в FIFA20

Sport24.ru09:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 19:37, Вашингтон
Политика

Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru 05:20
Единоборства

Гвоздик и Бетербиев проведут самый захватывающий бой года

Подерутся два чемпиона мира в полутяжелом весе — Артур Бетербиев и Александр Гвоздик.
Спорт-Экспресс 17:10
Политика

В Белом доме рассказали о причинах заморозки военной помощи Украине

Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни признал, что заморозка военной помощи Украине была отчасти связана с тем, будет ли страна вести расследование против демократов.
РИА Новости 18:13
Шоу-бизнес

Изуродованное пластикой лицо Алентовой сняли вблизи

В Сети появились снимки крупным планом лица звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой, сообщает Starhit.
Рамблер 15:30
Футбол

Засеев: в «Уфе» Зинченко штрафовали за дополнительные тренировки

Саня устраивал себе дополнительную тренировку каждый день.
Чемпионат 09:54
Политика

РБК: губернатор Еврейской автономной области уйдет в отставку

Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Левинталь покинет свой пост во время осенней ротации руководителей регионов, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Ведомости 02:09
Происшествия

Суд в Москве арестовал участника акции 27 июля Егора Лесных

ТАСС вчера в 11:37
Экономика

Росстат заявил о росте реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 10:14
Баскетбол

Адам Сильвер: «Китайцы попросили нас уволить Дэрила Мори. Мы сказали: „Без вариантов“»

Комиссионер НБА Адам Сильвер рассказал о том, что в Китае после твита Дэрила Мори в поддержку протестующих Гонконга просили лигу уволить генерального менеджера «Рокетс».
Sports.ru 15:40
Политика

Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах

Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах».
РБК 12:19
Космос

Древние звезды рассказывают о сходстве Земли с другими планетами

Горные породы Земли, Марса и других районов нашей Солнечной системы схожи по своему химическому составу и содержат удивительно высокий уровень окисленного железа.
ГЛАС.RU 14:58
Авто

Пора «переобуваться» – когда нужно менять летние шины на зимние

Альметьевск РТВ 07:45
Происшествия

В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела ученицы в одной из школ Советского района.
Российская газета 01:30
Общество

Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 15 октября в 22:52
Кино

«Джокер» в мировом прокате собрал больше, чем в США

Фильм Тодда Филлипса "Джокер" стал более популярным на международном рынке, чем в США, сообщает Collider.
РИА Новости 15 октября в 16:55
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Lenta.ru 09:11
Спорт

Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI 15 октября в 14:34
Кино

32 мультфильма претендуют на премию «Оскар»

Приводим полный список претендующих на премию «Оскар» мультфильмов.
Кинобизнес сегодня вчера в 18:47
Здоровье

Травматологи Челябинска уволились из больницы

Травматологи из городской больницы №6, травмпункта в Металлургическом районе Челябинска, уволились по собственному желанию.
Уральский меридиан 01:21
Авто

Volvo представил электрокроссовер XC40 Recharge

Сегодня состоялась презентация первого полностью электрического кроссовера шведской компании под названием XC40 Recharge.
Тарантас Ньюс вчера в 15:30
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Происшествия

Сокамерник об убийце девочки в Саратове: Практически жил в туалете

Life.ru 16:44
Футбол

Стало известно расписание матчей «Спартака» на турнире Florida Cup

Sportbox.RU 16:18
Культура

Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров

Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° 13:05
Происшествия

Экс-майора Дымовского арестовали на месяц

Экс-полицейский, подозреваемый в незаконном приобретении, хранении и транспортировке взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), отправился в СИЗО до 15 ноября.
Коммерсантъ 10:20
Армия и оружие

Появилось видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019»

Как уточнили в российском военном ведомстве, стратегические подводные лодки Северного и Тихоокеанского флотов из акватории Баренцева и Охотского морей поразили баллистическими ракетами цели на полигонах «Кура» и «Чижа» в Архангельской области.
Известия 10:49
Происшествия

Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»

Заводский районный суд Кемерова освободил из СИЗО четырёх из восьми обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передаёт ТАСС.
RT на русском 09:13
Политика

Трамп заявил о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима

Американский президент Дональд Трамп на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой заявил, что США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времен Древнего Рима.
Взгляд.ру 10:19
Происшествия

Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции

Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Российская газета 17:59
Общество

СМИ сообщили о лишении Жигунова квартиры из-за долгов

Известия 07:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Франк Рибери
Французский футболист
Французский футболист, полузащитник итальянской «Фиорентины». Выступал за сборную Франции. В основном играет на позиции вингера, преимущественно с левой стороны, и известен своей скоростью, энергией и высокой точностью передач.
В НовостяхВ поиске Яндекса
FIFA 20
27-ая по счёту компьютерная игра из серии FIFA в жанре футбольного симулятора, разработанная компаниями EA Vancouver и EA Romania под издательством Electronic Arts. Игра была официально анонсирована 12 июня 2019 года на выставке E3 2019. Выход игры состоялся 27 сентября 2019 года для игровых платформ PlayStation 4, Xbox One, Windows и Nintendo Switch.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное