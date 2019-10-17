Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРибери недоволен тем, как его изобразили в FIFA 20

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Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери считает, что его изображение в футбольном симуляторе FIFA 20 не похоже на него.
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Рибери недоволен тем, как его изобразили в FIFA 20

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