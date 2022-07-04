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Риелтор Апрелев назвал снижение доходов причиной отказа граждан РФ от покупки недвижимости

Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что в последнее время российские граждане массово отказываются от покупки жилой недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынках.
АБН
За последние месяцы число выставленных на продажу агентств выросло в несколько раз, сообщили «Коммерсанту» в компании «Жилфонд».
Говорит Москва
Эксперт подчеркнул, что в первую очередь снизилось количество ипотечных сделок, так как ипотека стала менее доступной.
АБН
Апрелев предположил, что после ухода риелторских компаний с российского рынка из-за падения продаж, качество предоставляемых услуг повысится.
Говорит Москва

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Риелтор Апрелев: падение доходов — главная причина отказа россиян от покупки недвижимости
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