Lenta.ruРиелтор Барсуков уверен, что цены на квартиры от застройщиков опускаться не будутОжидать снижения цен от застройщиков не стоит.Lenta.ruВ разговоре с «Лентой.ру» эксперт дал прогноз по ценам на рынке недвижимости.Lenta.ruКонстантин Барсуков подтвердил, что в последний месяц произошло падение спроса на недвижимость.Lenta.ruТем не менее, застройщикам приходится предлагать бонусы.Соловей.ИнфоЧитать далееСвернутьФАНФАНСоловей.ИнфоПодробнее о событииРиелтор заявил, что квартиры от застройщиков не подешевеютСоловей.Инфо14:14Риелтор дал прогноз по ценам на российском рынке недвижимостиМойка7814:07Риелтор Барсуков усомнился в падении стоимости квартир от застройщиковФАН13:54Риелтор Барсуков уверен, что цены на квартиры от застройщиков опускаться не будутLenta.ru13:11Показать ещёОценить26Поделиться