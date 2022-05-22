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Риелтор Барсуков уверен, что цены на квартиры от застройщиков опускаться не будут

Ожидать снижения цен от застройщиков не стоит.
Lenta.ru
В разговоре с «Лентой.ру» эксперт дал прогноз по ценам на рынке недвижимости.
Lenta.ru
Константин Барсуков подтвердил, что в последний месяц произошло падение спроса на недвижимость.
Lenta.ru
Тем не менее, застройщикам приходится предлагать бонусы.
Соловей.Инфо

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Риелтор заявил, что квартиры от застройщиков не подешевеют
Соловей.Инфо14:14
Риелтор дал прогноз по ценам на российском рынке недвижимости
Мойка7814:07
Риелтор Барсуков усомнился в падении стоимости квартир от застройщиков
ФАН13:54
Риелтор Барсуков уверен, что цены на квартиры от застройщиков опускаться не будут
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