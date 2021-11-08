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Риелтор Барсуков заявил, что налоговый вычет на работе может помочь при выплате ипотеки

Официально трудоустроенные россияне могут обратиться к своему работодателю за налоговым вычетом для досрочного погашения ипотечного кредита.
Газета.Ru
Генеральный директор Российской гильдии риелторов, руководитель службы контроля качества «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков рассказал порталу URA.RU
 о способе облегчить платежи по ипотеке.
Lenta.ru
Как отметил риелтор, для получения налогового вычета через работодателя понадобится только один документ.
URA.Ru
Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с URA.RU подчеркнула, что не всем россиянам доступен налоговый вычет.
URA.Ru

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