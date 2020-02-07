Экономика
Владивосток-НовостиРиелтор опроверг подорожание жилья на 25%
В горизонте 2-3 лет в России не стоит ожидать роста цен на жилье на 25%. Максимум – это ежегодный рост в 3-5%, рассказал радио Sputnik вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев, сообщает РИА VladNews.О росте цен на новое жилье в России ранее сообщили СМИ.
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