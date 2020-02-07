Экономика
Владивосток-НовостиРиелтор опроверг подорожание жилья на 25%
В горизонте 2-3 лет в России не стоит ожидать роста цен на жилье на 25%. Максимум – это ежегодный рост в 3-5%, рассказал радио Sputnik вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев, сообщает РИА VladNews.О росте цен на новое жилье в России ранее сообщили СМИ.
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Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9 процентов преступлением
Средняя ставка по ипотеке в 9 процентов является завышенной. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
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Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
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Суд отклонил иск Дениса Глушакова к бывшей супруге
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В России упростят процедуру получения гражданства для иностранцев
Правительственные поправки планируется внести в закон «О гражданстве РФ».
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Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео
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«Барселона» хочет продать Коутиньо за 80 млн евро
Чемпион Испании хотел бы выручить 80 миллионов евро.