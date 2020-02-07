Экономика
Владивосток-НовостиРиелтор опроверг подорожание жилья на 25%
В горизонте 2-3 лет в России не стоит ожидать роста цен на жилье на 25%. Максимум – это ежегодный рост в 3-5%, рассказал радио Sputnik вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев, сообщает РИА VladNews.О росте цен на новое жилье в России ранее сообщили СМИ.
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В июне бывший главный военный прокурор Украины Матиос назвал происходящее в украинской армии ужасом.
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В Екатеринбурге в жутком ДТП на Кольцовском тракте погибли два человека. Автомобиль службы такси врезался в МАЗ.
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«Спартак» победил «Партизан» и выиграл Кубок Париматч Премьер
Московский «Спартак» обыграл белградский «Партизан» в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.
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Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа
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«Спартак» объявил о продлении контракта с Ещенко
Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко продлил контракт с клубом до лета 2021 года. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.
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Звезда 90-х выбрала серебристое платье мини с акцентом на плечах.
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Трамп обвинил уволенного эксперта по Украине в «сливе» информации
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Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене
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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Индонезии
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на индонезийском острове Серам.
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Полузащитник ЦСКА Бийол оценил прогресс молодых одноклубников
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