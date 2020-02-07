В горизонте 2-3 лет в России не стоит ожидать роста цен на жилье на 25%. Максимум – это ежегодный рост в 3-5%, рассказал радио Sputnik вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев, сообщает РИА VladNews.О росте цен на новое жилье в России ранее сообщили СМИ.

Общество Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.

Здоровье Порядок медосвидетельствования могут изменить Правозащитный центр «Единой России» выступил с предложением к Минздраву и МВД изменить порядок медосвидетельствования водителей.

Происшествия До десяти увеличилось число жертв беспорядков на юге Казахстана Количество погибших в результате массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана увеличилось до десяти человек, сообщил телеканал "Хабар 24".

Финансы Пример для Украины. Аргентина отказалась отдавать долги МВФ Правительство Аргентины заявило, что отказывается отдавать Международному валютному фонду (МВФ) долги по кредитам до тех пор, пока не выйдет из экономической рецессии.

Футбол Верона — Ювентус 2:1 Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду забил в десятой игре Серии А подряд.

Единоборства Валентина Шевченко победила Чукагян техническим нокаутом Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.

Футбол «Спартак» объявил о продлении контракта с Ещенко Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко продлил контракт с клубом до лета 2021 года. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.

Политика Трамп обвинил уволенного эксперта по Украине в «сливе» информации Уволенный накануне из Белого дома эксперт по Украине из Совета национальной безопасности Александр Виндман был недисциплинированным и "сливал" информацию, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.

Футбол Полузащитник ЦСКА Бийол оценил прогресс молодых одноклубников Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол оценил прогресс молодых одноклубников на тренировочном сборе в испанском Кампоаморе.