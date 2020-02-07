Экономика

Владивосток-НовостиВладивосток-НовостиРиелтор опроверг подорожание жилья на 25%

В горизонте 2-3 лет в России не стоит ожидать роста цен на жилье на 25%. Максимум – это ежегодный рост в 3-5%, рассказал радио Sputnik вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев, сообщает РИА VladNews.О росте цен на новое жилье в России ранее сообщили СМИ.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В Госдуме оценили вероятность повышения цен на жильё на 25%

RT на русском06 февраля в 13:41

Риелтор прокомментировал возможный рост цен на жилье

Москва 2406 февраля в 04:54

Что ждет рынок недвижимости Бурятии в 2020 году?

Информ Полис online06 февраля в 05:53

Риелтор опроверг подорожание жилья на 25%

Владивосток-Новости06 февраля в 22:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:40, Ашберн
Общество

Аномальное тепло вернется в Москву на следующей неделе

Аномально теплая погода порадует Москву на следующей неделе.
Москва 24 02:00
Происшествия

В Таиланде убит военнослужащий, расстрелявший 26 человек

В Таиланде убит военнослужащий, который насмерть расстрелял 26 человек.
Актуальные Новости 02:23
Общество

Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае

Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.
Известия 01:47
Общество

В Дагестане 65 тысяч человек остались без света из-за снегопада

К 7.30 энергетики провели массовые аварийные отключения в 103 населенных пунктах, где проживает около 65 тысяч человек.
Российская газета 02:22
Политика

Зеленский надеется на встречу в «нормандском формате» в Берлине

Тарас Петренко / "Известия" Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится в Берлине через два месяца.
РЕН ТВ вчера в 14:32
Шоу-бизнес

Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова перенесла новую операцию

Певица Юлия Волкова перенесла новое хирургическое вмешательство. Артистка сообщила об этом на своей странице в Instagram.
Пятый канал вчера в 10:52
Здоровье

Порядок медосвидетельствования могут изменить

Правозащитный центр «Единой России» выступил с предложением к Минздраву и МВД изменить порядок медосвидетельствования водителей.
Интермонитор.ру 06 февраля в 07:10
Происшествия

До десяти увеличилось число жертв беспорядков на юге Казахстана

Количество погибших в результате массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана увеличилось до десяти человек, сообщил телеканал "Хабар 24".
Интерфакс 00:32
Армия и оружие

Эрдоган выдвинул ультиматум по сирийской провинции Идлиб

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул руководству Сирии ультиматум по провинции Идлиб.
Политическая Экспертиза 07 февраля в 01:10
Армия и оружие

На Украине изменились правила призыва в армию

В июне бывший главный военный прокурор Украины Матиос назвал происходящее в украинской армии ужасом.
ИА Новороссия 01:04
Финансы

Пример для Украины. Аргентина отказалась отдавать долги МВФ

Правительство Аргентины заявило, что отказывается отдавать Международному валютному фонду (МВФ) долги по кредитам до тех пор, пока не выйдет из экономической рецессии.
Украина.ру 03:37
Шоу-бизнес

Анна Седокова ждет четвертого ребенка

Одна из подписчиц в комментарии спросила, не ждет ли певица снова ребенка.
РЕН ТВ 03:26
Футбол

Верона — Ювентус 2:1

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду забил в десятой игре Серии А подряд.
Газета.Ru вчера в 16:34
Единоборства

Валентина Шевченко победила Чукагян техническим нокаутом

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
News.ru 00:12
Происшествия

На Кольцовском тракте такси врезалось в фуру: погибли два человека

В Екатеринбурге в жутком ДТП на Кольцовском тракте погибли два человека. Автомобиль службы такси врезался в МАЗ.
Областная газета 03:15
Футбол

«Спартак» победил «Партизан» и выиграл Кубок Париматч Премьер

Московский «Спартак» обыграл белградский «Партизан» в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.
RT на русском вчера в 07:54
Религия

День Иоанна Златоуста: чего не стоит делать 9 февраля

Сегодня православные христиане чтят святого архиепископа Константинопольского Иоанна Златоуста.
Волга-Медиа вчера в 22:39
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

RT на русском 07 февраля в 15:53
Космос

Корабль Cygnus доставит на МКС бактерии для производства биотоплива

REGNUM 02:50
Футбол

«Спартак» объявил о продлении контракта с Ещенко

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко продлил контракт с клубом до лета 2021 года. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.
RT на русском 03:15
Армия и оружие

Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео

РИА Новости 02:45
Армия и оружие

Сирийские войска заняли два поселка к югу от Алеппо

Сирийские войска заняли поселки Зейтан и Барна к югу от Алеппо, подразделения вышли к шоссе Алеппо—Дамаск, передает SANA.
Коммерсантъ 07 февраля в 19:53
Хоккей

Ковальчук принес победу «Монреалю» в матче против «Торонто»

Газета.Ru вчера в 21:55
Политика

Экс-президент Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России

Бывший президент Польши Лех Валенса поиронизировал над идеей властей Польши добиться репараций от России за советские годы.
Российская газета 01:25
Общество

Полина Гагарина повторила образ Шер из 80-х

Звезда 90-х выбрала серебристое платье мини с акцентом на плечах.
Телепрограмма 02:08
Политика

Трамп обвинил уволенного эксперта по Украине в «сливе» информации

Уволенный накануне из Белого дома эксперт по Украине из Совета национальной безопасности Александр Виндман был недисциплинированным и "сливал" информацию, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 11:41
Политика

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

Российская газета 02:16
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на индонезийском острове Серам.
ТАСС вчера в 03:47
Футбол

Полузащитник ЦСКА Бийол оценил прогресс молодых одноклубников

Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол оценил прогресс молодых одноклубников на тренировочном сборе в испанском Кампоаморе.
Газета.Ru вчера в 16:55
Экономика

Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину

Российский бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал решение Центрального банка России о снижении ключевой ставки только на 0,25 процентных пункта — до 6%. Ранее он призывал ЦБ снизить ставку до 4%.
Коммерсантъ 07 февраля в 09:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное