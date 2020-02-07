Экономика

Владивосток-НовостиВладивосток-НовостиРиелтор опроверг подорожание жилья на 25%

В горизонте 2-3 лет в России не стоит ожидать роста цен на жилье на 25%. Максимум – это ежегодный рост в 3-5%, рассказал радио Sputnik вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев, сообщает РИА VladNews.О росте цен на новое жилье в России ранее сообщили СМИ.
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В январе Яблонский заявил, что Варшава обладает безусловным правом требовать от Москвы репарации за ущерб во время Второй мировой войны и последующую "советскую оккупацию".
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Происшествия

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В драке принимали участие примерно 70 злобно настроенных людей.
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РЕН ТВ 07 февраля в 20:07
Футбол

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Двадцать семь человек погибли при стрельбе в Таиланде, включая самого преступника, ранения получили 57 человек, заявил на пресс-конференции премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан Оча.
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Происшествия

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РИА Новости 05:17
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Путин рассказал о личной встрече с Лукашенко

Президент России Владимир Путин рассказал о том, как как проходили переговоры в Сочи с его коллегой Александром Лукашенко.
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Один из пользователей в Reddit написал инструкцию, как можно обойти новую ошибку и безопасно выключить компьютер.
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Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
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Британская пловчиха Татьяна Белоногофф приняла решение выступать за сборную России.
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МИД назвал планы по установке памятника власовцам в Праге глумлением

"В канун 75-й годовщины Победы расцениваем это как глумление над памятью тех десятков тысяч красноармейцев, которые отдали свои жизни во имя мира на чешской земле", - сказал Тяпкин.
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Общество

Ульяновский губернатор опроверг новости о взрыве атомного реактора

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Армия и оружие

Глава ЛНР возложил на Зеленского ответственность за гибель ополченцев

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Тайвань попытался перехватить военные самолеты Китая

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Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
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