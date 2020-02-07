Экономика
Москва 24Риелтор прокомментировал возможный рост цен на жилье
Ранее сообщалось, что в России в ближайшие два года стоимость жилья может увеличиться до 25 процентов.
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Происшествия
Токаев поручил наказать сотрудников госорганов, допустивших беспорядки в Казахстане
Комиссия во главе с [вице-премьером] Бердибеком Сапарбаевым продолжает работу. Сотрудники госорганов, допустивших трагедию, будут наказаны.
Общество
Самолет МЧС России доставил в Китай гуманитарную помощь
Самолет МЧС России ночью в воскресенье доставил в Китай гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов.
Экономика
Китайские торговцы медью объявили форс-мажор из-за коронавируса
Китайские торговцы медью сообщили своим контрагентам в разных странах мира — от Чили до Нигерии и Сомали — об отмене или приостановке заказов на поставку меди, сославшись на эпидемию коронавируса как на форс-мажорное обстоятельство.
Здоровье
Назван главный симптом заражения коронавирусом
Ведущий пульмонолог России Александр Чучалин назвал главный признак, указывающий, что человек инфицирован коронавирусом 2019-nCoV.
Спорт
Большунов финишировал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне
В шведском Фалуне проходит девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Армия и оружие
Сирийские войска заняли два поселка к югу от Алеппо
Сирийские войска заняли поселки Зейтан и Барна к югу от Алеппо, подразделения вышли к шоссе Алеппо—Дамаск, передает SANA.
Общество
В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина
В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.
Происшествия
Дети и женщины массово покидают Казахстан
Видеозапись опубликовала радиостанция «Говорит Москва». На кадрах видна огромная очередь из женщин и детей возле одного из пунктов пропуска.
Политика
Украина разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы
В МИД Украины заявили, что разочарованы принятой Советом Европы (СЕ) процедурой реагирования на нарушение устава членами организации.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Происшествия
В Чечне отреагировали на нападение на журналистку из Москвы
Происшествия
Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула
Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.
Политика
Валенса высмеял требования Польши к России о выплате репараций
Экс-президент Польши Лех Валенса усомнился в разумности претензий замглавы МИД Польши Павла Яблонского на репарации от России.
Авто
Тюнеры сделали из Volkswagen Multivan спортивный микроавтобус
Специалисты немецкого тюнинг-ателье ABT Sportsline провели интересный эксперимент, превратив серийный Volkswagen T6.1 в спортивный минивэн.
Хоккей
«Даллас» в овертайме дожал «Сент-Луис»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" оказался сильнее "Сент-Луис Блюз".
Экономика
Росстат: в 2019 году средняя пенсия выросла на 6%
Средний размер пенсий в России в 2019 году вырос на 6% по сравнению с 2018 годом, сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь—декабрь 2019 года (.pdf).
Шоу-бизнес
Порноактриса Райли Рид поделилась последствиями своей работы
На своем YouTube-канале американская порнозвезда Райли Рид рассказала своим подписчикам о неприятных последствиях своей профессии.
Здоровье
Число погибших от коронавируса превысило число жертв за эпидемию SARS
Число жертв нового коронавируса за месяц с небольшим превысило общее число погибших за всю эпидемию атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов, свидетельствуют статистические данные.
Общество
«Безнаказанность» Александра Емельяненко объяснили уважением к его брату
Спортсмен признался в готовности провести поединок с тяжеловесом — в клетке или за ее пределами.
Технологии
Microsoft выпустила незапланированное обновление для Windows 7
Незапланированное обновление Microsoft для устаревшей Windows 7 призвано устранить «темную тему» на ПК пользователей.
Политика
Посольство обвинило Норвегию в нарушении договора по Шпицбергену
Российское посольство в Норвегии заявило, что норвежская сторона нарушает свои обязательства в вопросе договора по острову Шпицберген.
Шоу-бизнес
В двух российских городах без объяснений отменили концерты Наргиз
Певица Наргиз заявила, что организаторы без объяснений отменили ее концерты в Ростове-на-Дону и Краснодаре.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Здоровье
Врачи рассказали, что будет, если резко отказаться от сахара
По мнению врачей, если резко отказаться от сахара человеку, который употребляет его ежедневно, это, скорее всего, приведет к появлению симптомов абстиненции.
Политика
Канада подала иск к Ирану на $1 млрд за сбитый самолет
Канадские юристы подали в суд иск к Ирану по поводу крушения украинского самолета Boeing 737 в Тегеране, сбитого Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в начале января.
Происшествия
Под Петербургом погибли провалившиеся под лед лыжники
Двое лыжников погибли, провалившись под лед в карьере в Тосненском районе Ленинградской области.
Политика
Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко
Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.
Экономика
Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в России преступлением
Считаю ипотечную ставку в 9% преступлением.