Экономика

Москва 24Москва 24Риелтор прокомментировал возможный рост цен на жилье

Ранее сообщалось, что в России в ближайшие два года стоимость жилья может увеличиться до 25 процентов.
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В Госдуме оценили вероятность повышения цен на жильё на 25%

RT на русском06 февраля в 13:41

Риелтор прокомментировал возможный рост цен на жилье

Москва 2406 февраля в 04:54

Риелтор опроверг подорожание жилья на 25%

Владивосток-Новости06 февраля в 22:52
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Происшествия

Стало известно о 20 погибших в результате стрельбы в Таиланде

Известия 12:01
Происшествия

Токаев поручил наказать сотрудников госорганов, допустивших беспорядки в Казахстане

Комиссия во главе с [вице-премьером] Бердибеком Сапарбаевым продолжает работу. Сотрудники госорганов, допустивших трагедию, будут наказаны.
ТАСС 22:58
Общество

Самолет МЧС России доставил в Китай гуманитарную помощь

Самолет МЧС России ночью в воскресенье доставил в Китай гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов.
ТАСС 19:40
Экономика

Китайские торговцы медью объявили форс-мажор из-за коронавируса

Китайские торговцы медью сообщили своим контрагентам в разных странах мира — от Чили до Нигерии и Сомали — об отмене или приостановке заказов на поставку меди, сославшись на эпидемию коронавируса как на форс-мажорное обстоятельство.
Коммерсантъ вчера в 08:12
Здоровье

Назван главный симптом заражения коронавирусом

Ведущий пульмонолог России Александр Чучалин назвал главный признак, указывающий, что человек инфицирован коронавирусом 2019-nCoV.
МИР 24 вчера в 05:54
Спорт

Большунов финишировал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

В шведском Фалуне проходит девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Газета.Ru 11:17
Фигурное катание

Загитова лишилась первого места в рейтинге лучших фигуристок мира

РИА Новости 12:56
Армия и оружие

Сирийские войска заняли два поселка к югу от Алеппо

Сирийские войска заняли поселки Зейтан и Барна к югу от Алеппо, подразделения вышли к шоссе Алеппо—Дамаск, передает SANA.
Коммерсантъ вчера в 19:53
Общество

В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина

В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.
Российская газета 08:00
Происшествия

Дети и женщины массово покидают Казахстан

Видеозапись опубликовала радиостанция «Говорит Москва». На кадрах видна огромная очередь из женщин и детей возле одного из пунктов пропуска.
Рамблер 09:07
Политика

Украина разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы

В МИД Украины заявили, что разочарованы принятой Советом Европы (СЕ) процедурой реагирования на нарушение устава членами организации.
Газета.Ru 20:37
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец 05:13
Происшествия

В Чечне отреагировали на нападение на журналистку из Москвы

Газета.Ru вчера в 08:21
Происшествия

Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула

Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.
РБК 13:50
Политика

Валенса высмеял требования Польши к России о выплате репараций

Экс-президент Польши Лех Валенса усомнился в разумности претензий замглавы МИД Польши Павла Яблонского на репарации от России.
РИА Новости 22:02
Авто

Тюнеры сделали из Volkswagen Multivan спортивный микроавтобус

Специалисты немецкого тюнинг-ателье ABT Sportsline провели интересный эксперимент, превратив серийный Volkswagen T6.1 в спортивный минивэн.
CarsWeek.ru 03:08
Хоккей

«Даллас» в овертайме дожал «Сент-Луис»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" оказался сильнее "Сент-Луис Блюз".
Газета.Ru 22:48
Экономика

Росстат: в 2019 году средняя пенсия выросла на 6%

Средний размер пенсий в России в 2019 году вырос на 6% по сравнению с 2018 годом, сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь—декабрь 2019 года (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 08:53
Шоу-бизнес

Порноактриса Райли Рид поделилась последствиями своей работы

На своем YouTube-канале американская порнозвезда Райли Рид рассказала своим подписчикам о неприятных последствиях своей профессии.
VSE42.RU 05 февраля в 22:31
Здоровье

Число погибших от коронавируса превысило число жертв за эпидемию SARS

Число жертв нового коронавируса за месяц с небольшим превысило общее число погибших за всю эпидемию атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов, свидетельствуют статистические данные.
РИА Новости 21:40
Общество

«Безнаказанность» Александра Емельяненко объяснили уважением к его брату

Спортсмен признался в готовности провести поединок с тяжеловесом — в клетке или за ее пределами.
Lenta.ru 10:40
Технологии

Microsoft выпустила незапланированное обновление для Windows 7

Незапланированное обновление Microsoft для устаревшей Windows 7 призвано устранить «темную тему» на ПК пользователей.
Goroday.ru 02:18
Политика

Посольство обвинило Норвегию в нарушении договора по Шпицбергену

Российское посольство в Норвегии заявило, что норвежская сторона нарушает свои обязательства в вопросе договора по острову Шпицберген.
RT на русском 20:52
Шоу-бизнес

В двух российских городах без объяснений отменили концерты Наргиз

Певица Наргиз заявила, что организаторы без объяснений отменили ее концерты в Ростове-на-Дону и Краснодаре.
РИА Новости 20:31
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости вчера в 12:04
Здоровье

Врачи рассказали, что будет, если резко отказаться от сахара

По мнению врачей, если резко отказаться от сахара человеку, который употребляет его ежедневно, это, скорее всего, приведет к появлению симптомов абстиненции.
Твой Континент вчера в 01:16
Политика

Канада подала иск к Ирану на $1 млрд за сбитый самолет

Канадские юристы подали в суд иск к Ирану по поводу крушения украинского самолета Boeing 737 в Тегеране, сбитого Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в начале января.
Московский Комсомолец вчера в 19:01
Происшествия

Под Петербургом погибли провалившиеся под лед лыжники

Двое лыжников погибли, провалившись под лед в карьере в Тосненском районе Ленинградской области.
Известия 09:55
Политика

Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко

Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.
РБК вчера в 08:25
Экономика

Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в России преступлением

Считаю ипотечную ставку в 9% преступлением.
News.ru вчера в 05:31
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