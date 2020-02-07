Экономика
Москва 24Риелтор прокомментировал возможный рост цен на жилье
Ранее сообщалось, что в России в ближайшие два года стоимость жилья может увеличиться до 25 процентов.
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Риелторы опровергли слова сенатора Лисовского о подорожании жилья на 25%
Национальная служба новостейвчера в 04:12
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Политика
Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»
Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Футбол
Семак прокомментировал победу «Зенита» и игру Малкома
Армия и оружие
Президент Турции поставил Москве и Дамаску военный ультиматум по Сирии
Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил Москве и Дамаску о военном ультиматуме по Сирии.
Футбол
«Спартак» на сборе в Сочи сыграет с «Араратом»
В ходе третьего зимнего сбора «Спартак» проведет один товарищеский матч. Достигнута договоренность о встрече с армянским «Араратом».
Происшествия
Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств
Группа врачей-онкологов была задержана в Москве за хищение лекарств на сумму свыше 100 млн рублей.
Хоккей
«Каролина» выиграла у «Аризоны», Свечников оформил дубль
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Политика
Путин освободил от должностей четырех генералов
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей четырех генералов.
Армия и оружие
В 2023 году Турция начнет выпускать собственные истребители
К 2023 году Турция откроет производство собственных истребителей, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Политика
В Совфеде могут появиться пожизненные сенаторы
У Чубарьяна, отметил он, есть предложения по количеству сенаторов от РФ и пожизненных членов верхней палаты, основанные на международном опыте.
Политика
Зюганов заявил, что Пенсионный фонд ограбил Россию
Пенсионный фонд ограбил все население России на сотни миллиардов.
Армия и оружие
Израиль ударил по Сирии в момент посадки самолета с пассажирами
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 первым в мире получит оперативную память LPDDR
Мобильные устройства с новым модулем памяти выпустят уже в первой половине этого года, и первым смартфоном оборудованным чипом LPDDR5, станет Xiaomi Mi 10.
Наука
Финиковые пальмы удалось вырастить из семян возрастом 2000 лет
Космос
Россия вывела на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb
Спорт
Винер-Усманова призвала оставить Солдатову в покое
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова не пыталась покончить с собой и готовится к выступлению на гала-концерте российского этапа Гран-при.
Политика
Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter ролик, высмеивающий спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси.
Происшествия
Суд не выпустил алтайского депутата на свободу
7 февраля в Алтайском краевом суде рассмотрели апелляцию депутата АКЗС Андрея Волкова.
Политика
Счетная палата указала на плохое качество планирования в министерствах
Проблема заключается в том, что в самой системе стратегического планирования очень трудно увидеть центральные направления, основные цели, на достижение которых должны работать все многочисленные плановые показатели федеральных министерств.
Технологии
Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян
В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Путешествия
Посол РФ в Анкаре дал советы россиянам на отдыхе в Турции
Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов посоветовал российским туристам во время отдыха в Турции не злоупотреблять системой «все включено», быть готовым к жаре и позаботиться о страховке.
Общество
Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61
Число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое до 61 человека.
Здоровье
Число умерших от коронавируса в Китае возросло до 636
В Пекине (274 случая заражения) умер один человек.
Наука
Новые причины возникновения рака раскрыли ученые
Еще в 5% случаев ученые выявили неизвестные ранее мутации, что указывает на то, что есть еще не установленные генетические причины опухолей.
Политика
Си Цзиньпин обсудил с Трампом ситуацию по коронавирусу
Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампу ситуацию с новым коронавирусом и методы борьбы с ним, передает телеканал CCTV.
Политика
Получение российского гражданства упростят
Процедуру получения российского гражданства упростят.
Авто
Российская бесступенчатая трансмиссия экономит до 30% топлива
Курганские ученые работают над бесступенчатой механической коробкой передач, которая может улучшить динамику разгона автомобиля и снизить расход топлива до 30%.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Культура
RTVI упрекнул Первый канал в плагиате нового шоу Собчак
Политика
Абэ заявил о намерении заключить мирный договор с Россией
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении решить проблему Курильских островов и подписать мирный договор с Россией.