Экономика

Москва 24Москва 24Риелтор прокомментировал возможный рост цен на жилье

Ранее сообщалось, что в России в ближайшие два года стоимость жилья может увеличиться до 25 процентов.
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Риелторы опровергли слова сенатора Лисовского о подорожании жилья на 25%

Национальная служба новостейвчера в 04:12

В Госдуме оценили вероятность повышения цен на жильё на 25%

RT на русскомвчера в 13:41

Риелтор прокомментировал возможный рост цен на жилье

Москва 24вчера в 04:54

В Гильдии риелторов усомнились в резком росте цен на жильё в 2020 году

Говорит Москвавчера в 09:47

Риелторы рассказали, ждать ли стремительного роста цен на жильё в России

Life.ruвчера в 12:41

Что ждет рынок недвижимости Бурятии в 2020 году?

Информ Полис onlineвчера в 05:53

Риелтор опроверг подорожание жилья на 25%

Владивосток-Новостивчера в 22:52
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
Политика

Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 17:34
Футбол

Семак прокомментировал победу «Зенита» и игру Малкома

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:42
Армия и оружие

Президент Турции поставил Москве и Дамаску военный ультиматум по Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил Москве и Дамаску о военном ультиматуме по Сирии.
Avia.pro 05 февраля в 19:01
Футбол

«Спартак» на сборе в Сочи сыграет с «Араратом»

В ходе третьего зимнего сбора «Спартак» проведет один товарищеский матч. Достигнута договоренность о встрече с армянским «Араратом».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 09:01
Происшествия

Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств

Группа врачей-онкологов была задержана в Москве за хищение лекарств на сумму свыше 100 млн рублей.
Известия вчера в 12:04
Хоккей

«Каролина» выиграла у «Аризоны», Свечников оформил дубль

Матч ТВ вчера в 23:34
Политика

Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Lenta.ru вчера в 14:08
Политика

Путин освободил от должностей четырех генералов

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей четырех генералов.
РБК вчера в 11:45
Армия и оружие

В 2023 году Турция начнет выпускать собственные истребители

К 2023 году Турция откроет производство собственных истребителей, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Аргументы и Факты 05 февраля в 10:14
Политика

В Совфеде могут появиться пожизненные сенаторы

У Чубарьяна, отметил он, есть предложения по количеству сенаторов от РФ и пожизненных членов верхней палаты, основанные на международном опыте.
Российская газета вчера в 04:15
Политика

Зюганов заявил, что Пенсионный фонд ограбил Россию

Пенсионный фонд ограбил все население России на сотни миллиардов.
Инвест-Форсайт вчера в 17:51
Армия и оружие

Израиль ударил по Сирии в момент посадки самолета с пассажирами

Lenta.ru вчера в 23:00
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 первым в мире получит оперативную память LPDDR

Мобильные устройства с новым модулем памяти выпустят уже в первой половине этого года, и первым смартфоном оборудованным чипом LPDDR5, станет Xiaomi Mi 10.
ToDay News Ufa вчера в 04:54
Наука

Финиковые пальмы удалось вырастить из семян возрастом 2000 лет

Полит.ру вчера в 06:00
Космос

Россия вывела на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb

РИА Новости вчера в 21:49
Спорт

Винер-Усманова призвала оставить Солдатову в покое

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова не пыталась покончить с собой и готовится к выступлению на гала-концерте российского этапа Гран-при.
RT на русском вчера в 13:58
Политика

Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter ролик, высмеивающий спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси.
РИА Новости вчера в 21:20
Происшествия

Суд не выпустил алтайского депутата на свободу

7 февраля в Алтайском краевом суде рассмотрели апелляцию депутата АКЗС Андрея Волкова.
КП - Барнаул вчера в 22:58
Политика

Счетная палата указала на плохое качество планирования в министерствах

Проблема заключается в том, что в самой системе стратегического планирования очень трудно увидеть центральные направления, основные цели, на достижение которых должны работать все многочисленные плановые показатели федеральных министерств.
РБК 05 февраля в 16:00
Технологии

Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян

В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Газета.Ru вчера в 15:24
Путешествия

Посол РФ в Анкаре дал советы россиянам на отдыхе в Турции

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов посоветовал российским туристам во время отдыха в Турции не злоупотреблять системой «все включено», быть готовым к жаре и позаботиться о страховке.
Известия вчера в 21:16
Общество

Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61

Число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое до 61 человека.
RT на русском вчера в 19:59
Здоровье

Число умерших от коронавируса в Китае возросло до 636

В Пекине (274 случая заражения) умер один человек.
ТАСС вчера в 18:20
Наука

Новые причины возникновения рака раскрыли ученые

Еще в 5% случаев ученые выявили неизвестные ранее мутации, что указывает на то, что есть еще не установленные генетические причины опухолей.
Privet-Rostov.ru вчера в 10:39
Политика

Си Цзиньпин обсудил с Трампом ситуацию по коронавирусу

Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампу ситуацию с новым коронавирусом и методы борьбы с ним, передает телеканал CCTV.
REGNUM вчера в 23:11
Политика

Получение российского гражданства упростят

Процедуру получения российского гражданства упростят.
Lenta.ru вчера в 22:14
Авто

Российская бесступенчатая трансмиссия экономит до 30% топлива

Курганские ученые работают над бесступенчатой механической коробкой передач, которая может улучшить динамику разгона автомобиля и снизить расход топлива до 30%.
Автоновости дня вчера в 08:50
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Культура

RTVI упрекнул Первый канал в плагиате нового шоу Собчак

Экономика сегодня вчера в 22:58
Политика

Абэ заявил о намерении заключить мирный договор с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении решить проблему Курильских островов и подписать мирный договор с Россией.
Газета.Ru вчера в 22:31
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