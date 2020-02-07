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Путешествия Посол РФ в Анкаре дал советы россиянам на отдыхе в Турции Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов посоветовал российским туристам во время отдыха в Турции не злоупотреблять системой «все включено», быть готовым к жаре и позаботиться о страховке.

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