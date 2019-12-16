Общество

Газета.RuГазета.RuРиелтор высказался насчет расселения аварийных домов за счет ипотеки

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков оценил предложение расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой, не превышающей 3%.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Названы главные минусы идеи расселять жителей ветхих домов с помощью ипотеки

Большая часть людей, живущих в ветхом или аварийном жилье, не сможет воспользоваться инициативой депутата, предложившего расселять их с помощью ипотеки. Такое мнение в разговоре с «URA.RU» высказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.
URA.Ru02:04

Подробнее о событии

Названы главные минусы идеи расселять жителей ветхих домов с помощью ипотеки

URA.Ru02:04

Риелтор оценил предложение расселять аварийные дома за счет ипотеки

РИА Новости05:05

Риелтор оценил идею расселения жителей ветхих домов по ипотеке

Телеканал 360°03:41

Риелтор высказался насчет расселения аварийных домов за счет ипотеки

Газета.Ru05:59

Жители аварийных домов не смогут получить ипотеку: Риелтор объяснил то, чего не понял депутат

Царьград04:16

Риэлтор объяснил, почему жильцы аварийных домов не смогут платить ипотеку

News.ru05:50

Власти заставят самых бедных взять ипотеку

Deita.ru06:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 06:31, Ашберн
Политика

Кремль оценил разницу в подходах Порошенко и Зеленского

Подходы к разрешению ситуации в Донбассе бывшего и действующего президентов Украины — Петра Порошено и Владимира Зеленского — отличаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.
РБК 06:22
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии

Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам колонии общего режима экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова за хищения на 14 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:10
Политика

Путин заявил об укреплении позиции России на мировом рынке вооружений

Позиции России на глобальном рынке вооружений укрепляются, несмотря на рост санкционного давления и недобросовестной конкуренции, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 06:04
Музыка

Гитарист Джон Фрушанте вернулся в группу Red Hot Chili Peppers

Страдая от тяжелой зависимости и депрессии в 1990-х годах, Фрушанте начал сольную карьеру и, вернувшись в группу в 1998 году после курса реабилитации, продолжил совмещать собственное творчество с написанием песен для RHCP.
ТАСС 02:48
Происшествия

Экипаж самолета, севшего в Новосибирске, привязал дебошира к креслу

Сотрудники транспортной полиции Новосибирска задержали на борту самолета авиадебошира, которого экипаж вынужден был привязать к креслу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 04:01
Происшествия

Суд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО

Вести.Ru 05:42
Общество

В ОСК прояснили судьбу авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара

Газета.Ru 05:39
Общество

ВЦИОМ: 70% россиян поддерживают закон о профилактике домашнего насилия

Согласно опросу ВЦИОМа, на который ссылается газета «Ведомости», 70% россиян (из них 80% женщин и 57% мужчин) считают нужным принять закон о профилактике домашнего насилия.
Коммерсантъ 02:44
Происшествия

В Краснодаре загорелась кровля хлебозавода

Кровля хлебозавода загорелась на площади 200 квадратных метров в Краснодаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 06:05
Политика

Песков ответил на вопрос о том, как Путин встретит Новый год

Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, что пока рано обсуждать вопрос о том, как президент России Владимир Путин проведёт новогоднюю ночь.
Комсомольская правда 05:32
Политика

Формула Штайнмайера может быть узаконена на Украине — Пристайко

Пристайко напомнил, что формула Штайнмайера согласована Трёхсторонней контактной группой и направлена на проведение выборов по законам Украины на территории ДНР и ЛНР.
REGNUM 04:49
Происшествия

Директора ФБК задержали после выхода из спецприемника в Москве

Полиция снова задержала директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.
Росбалт 06:12
Футбол

Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
RT на русском 06:25
Общество

Самый популярный блогер PewDiePie собрался уйти из YouTube

Playboyrussia.com 03:49
Политика

Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии

Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Российская газета 06:23
Политика

Зеленского обвинили в строительстве «нью СССР»

Президент Украины Владимир Зеленский предлагаемыми изменениями в конституцию отменяет демократическую реформу децентрализации.
Lenta.ru 05:42
Экономика

Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями

НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».
РБК вчера в 17:00
Политика

Украина разрешит двойное гражданство

На Украине готовят "программу иммиграции", которая предусматривает введение двойного гражданства.
ИА Новороссия 05:26
Происшествия

Автобус с 40 пассажирами загорелся в Волгоградской области

RT на русском 05:02
Общество

Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора

Мэрия Москвы опубликовала проект территориальной схемы вывоза мусора до 2029 года, который предполагает вывоз части отходов в соседние регионы.
Известия 03:48
Авто

Opel снова начал продажи в России

Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:44
Политика

В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
РИА Новости 04:09
Политика

Максим Соколов может стать вице-губернатором Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент предложение согласовать кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
РИА Новости 03:00
Общество

Лукашенко предложил сажать чиновников без суда и следствия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил лишать свободы должностных лиц без суда и следствия за «палочно-галочную» систему.
Ридус 05:44
Экономика

В Ростуризме не сомневаются в необходимости электронной путевки

Федеральное агентство по туризму не сомневается в необходимости введения электронной путевки и дожидается результатов аудита, который проводит компания "Национальные туристические технологии" (НТТ), заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, выступая на конференции LegalTravelDay 2019.
РИА Новости 05:56
Происшествия

Под Казанью задержали протестующих против мусоросжигательного завода

Московский Комсомолец 06:18
Общество

Яровая: Бакалавров и магистрантов могут объединить

Совет Федерации и Госдума планируют создать комиссию по вопросам объединения бакалавриата и магистратуры.
Mockva.ru 03:56
Происшествия

СК завершил расследование дела экс-главы Серпуховского района Шестуна

Газета.Ru 03:15
Политика

Эфир испанского канала прервался программой RT с Пучдемоном

Эфир испанского телеканала «+24», вещающего через сайт RTVE, в четверг, 12 декабря, прервался трансляцией телеканала RT.
RT на русском 06:00
Армия и оружие

Киев потратит часть военной помощи США на покупку летального оружия

Ранее ГЛАС сообщал, что в Киеве надеются на достижение перемирия на Донбассе до конца года.
ГЛАС.RU 05:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное