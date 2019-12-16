Общество
Газета.RuРиелтор высказался насчет расселения аварийных домов за счет ипотеки
Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков оценил предложение расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой, не превышающей 3%.
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Большая часть людей, живущих в ветхом или аварийном жилье, не сможет воспользоваться инициативой депутата, предложившего расселять их с помощью ипотеки. Такое мнение в разговоре с «URA.RU» высказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.URA.Ru02:04
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Вице-президент Российской гильдии риэлторов усомнился в выгодности ипотеки в 3%
Народные новости05:15
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