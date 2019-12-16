Большая часть людей, живущих в ветхом или аварийном жилье, не сможет воспользоваться инициативой депутата, предложившего расселять их с помощью ипотеки. Такое мнение в разговоре с «URA.RU» высказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

с чего всё началось

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков оценил предложение расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой, не превышающей 3%.

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