Общество

Газета.RuГазета.RuРиелтор высказался насчет расселения аварийных домов за счет ипотеки

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков оценил предложение расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой, не превышающей 3%.
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Названы главные минусы идеи расселять жителей ветхих домов с помощью ипотеки

Большая часть людей, живущих в ветхом или аварийном жилье, не сможет воспользоваться инициативой депутата, предложившего расселять их с помощью ипотеки. Такое мнение в разговоре с «URA.RU» высказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.
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Названы главные минусы идеи расселять жителей ветхих домов с помощью ипотеки

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