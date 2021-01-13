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Дни24
Дни24

Риелторы определили лучшее время для покупки жилья в 2021 году в России

Риелторы рассказали, какой период окажется наиболее выгодным для покупки жилья на территории России. Самым подходящим для соответствующих целей является квартал 2021 года, что обусловлено несколькими факторами.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Риелторы рассказали, когда выгоднее купить жилье в 2021 году

Хотя сезонность российского рынка жилой недвижимости в последние годы становится все менее выраженной, выгодным периодом для приобретения жилья в 2021 году может стать первый квартал, так как на рынке наметилось насыщение спроса и замедление роста цен, считают риелторы, опрошенные РИА Недвижимость.
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Lenta.ru

Названо лучшее время для покупки жилья в 2021 году

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News.ru19:57
URA.Ru

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Российский сопредседатель в Минской группе ОБСЕ, посол по особым поручениям МИД Игорь Попов опроверг слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что в рамках карабахского урегулирования Москва предлагала вернуть Азербайджану семь районов "просто так" и забыть про статус непризнанной НКР.
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