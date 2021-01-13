Хотя сезонность российского рынка жилой недвижимости в последние годы становится все менее выраженной, выгодным периодом для приобретения жилья в 2021 году может стать первый квартал, так как на рынке наметилось насыщение спроса и замедление роста цен, считают риелторы, опрошенные РИА Недвижимость.

РИА Новости 19:00