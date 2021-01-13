Риелторы определили лучшее время для покупки жилья в 2021 году в России
Риелторы рассказали, какой период окажется наиболее выгодным для покупки жилья на территории России. Самым подходящим для соответствующих целей является квартал 2021 года, что обусловлено несколькими факторами.В источнике
С чего всё началось
Риелторы рассказали, когда выгоднее купить жилье в 2021 году
Хотя сезонность российского рынка жилой недвижимости в последние годы становится все менее выраженной, выгодным периодом для приобретения жилья в 2021 году может стать первый квартал, так как на рынке наметилось насыщение спроса и замедление роста цен, считают риелторы, опрошенные РИА Недвижимость.
РИА Новости19:00
Подробнее о событии