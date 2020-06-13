Квартиры в старом фонде начали дешеветь Низкий спрос на фоне карантинных ограничений и массовая переориентация потенциальных покупателей жилой недвижимости на сегмент новостроек из-за начала действия программы по субсидированию ипотеки, заставили собственников квартир на вторичном рынке задуматься о снижении цен.

с чего всё началось

Риелторы ожидают увеличения спроса на студии из-за снижения платежеспособности граждан на фоне пандемии. По некоторым оценкам, интерес к таким компактным квартирам может подскочить на 25%.

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