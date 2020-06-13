Недвижимость
Российская газетаРиелторы предсказали рост спроса на квартиры-студии
Риелторы ожидают увеличения спроса на студии из-за снижения платежеспособности граждан на фоне пандемии. По некоторым оценкам, интерес к таким компактным квартирам может подскочить на 25%.
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с чего всё началось
Квартиры в старом фонде начали дешеветь Низкий спрос на фоне карантинных ограничений и массовая переориентация потенциальных покупателей жилой недвижимости на сегмент новостроек из-за начала действия программы по субсидированию ипотеки, заставили собственников квартир на вторичном рынке задуматься о снижении цен.Коммерсантъвчера в 04:30
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2020 год может оказаться удачным для покупки жилья на вторичном рынке – оно подешевеет на 8-10%
Банки Сегоднявчера в 05:37
Бизнес-центры: ставки снижены, оттока нет. Рейтинг офисных комплексов Челябинска
Деловой квартал (Челябинск)11 июня в 03:51
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Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 19:47
Экономика
Лондонский суд урезал денежное содержание экс-совладельца «Траста»
Представитель банка говорил в суде, что у экс-банкира не должно быть возможности продолжать вести «роскошный образ жизни», он должен найти работу или урезать свои расходы, или сделать и то, и другое, говорил представитель «Траста» в суде.
Ведомости 09:38
Политика
Названо самое мощное оружие России в Арктике
Газета.Ru вчера в 08:51
Политика
В банк «Газпрома» пришли с обысками по делу соперника Лукашенко. Главное
Что случилось 12 июня Комитет государственного контроля Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении бывших и нынешних работников Белгазпромбанка и о задержании 15 человек, в том числе заместителя руководителя банка, а также представителей коммерческих структур (в основном бывших сотрудников банка).
РБК вчера в 17:36
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
Игры
Sony показала облик PlayStation 5
Компания Sony раскрыла облик новой приставки PlayStation 5, которая выйдет в этом году.
РЕН ТВ 11 июня в 17:36
Общество
Академик заявил о вероятном появлении более агрессивных форм COVID-19
Коронавирус способен мутировать, поэтому не исключено, что в будущем он перейдет в более агрессивные формы, заявил академик РАН, профессор Михаил Пальцев.
Известия 19:28
Авто
Российских водителей ждёт ряд нововведений с 1 июля
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля.
Автоновости дня 02:50
Происшествия
Глава полиции Атланты подала в отставку после смерти афроамериканца
Глава полиции американского города Атланта Эрика Шилдс подала в отставку в связи со смертью афроамериканца Рэйшарда Брукса после задержания, сообщила мэр города Кейша Лэнс Боттомс.
РИА Новости 18:21
Общество
Глава Минздрава призвал россиян быть готовыми изменить планы на отпуск
Россияне должны быть готовы изменить планы на отдых в любое время, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
ПолитРоссия 03:31
Фигурное катание
Тренер «Хрустального» рассказала о стоимости занятий фигурным катанием
Тренер по фигурному катанию Алена Высоцкая, работающая в группе специалиста Этери Тутберидзе на катке "Хрустальный", раскрыла стоимость занятий фигурным катанием.
РИА Новости вчера в 11:13
Космос
Астрофизик Пол Саттер призвал человечество оставаться на Земле
Известный американский астрофизик Пол Саттер призвал человечество ради собственной безопасности не покидать пределы атмосферной оболочки Земли.
Актуальные Новости 11 июня в 03:40
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением после смертельного ДТП
На видео Ефремов раскаивается после ДТП, просит прощения у семьи погибшего мужчины и обещает помочь.
Кубань 24 03:47
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости вчера в 06:31
Происшествия
Под Новосибирском погиб мужчина от удара молнии
Житель поселка Коченево в 50 км от Новосибирска погиб от удара молнии во время грозы утром в субботу.
ТАСС 01:29
Происшествия
В Китае выросло число погибших от взрыва автоцистерны
По меньшей мере 18 человек погибли в результате взрыва автоцистерны в Китае, в числе пострадавших не менее 166 человек.
Российская газета 20:29
Здоровье
Главный инфекционист Минздрава оценила ситуацию с коронавирусом
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 10:12
Театры
БДТ имени Товстоногова покажет первый в России Minecraft-спектакль
В воскресенье, 14 июня, в игровой вселенной Minecraft откроется БДТ имени Товстоногова.
Петербургский дневник 11:26
Армия и оружие
Трамп рассказал о новой гиперзвуковой ракете
Президент Дональд Трамп раскрыл характеристики новейшей американской гиперзвуковой ракеты.
РИА Новости 14:01
Общество
Жириновский предложил ввести «зарплатный стандарт»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в стране необходимо установить стандарт по зарплате.
Известия 22:41
Наука
Ученые выяснили, почему одни горы выше других
Новое исследование немецких ученых показывает, что высота крупнейших горных хребтов, таких как Анды или Гималаи, определяется не соотношением скоростей подъема и эрозии, как считалось ранее, а тектоническими силами, удерживающими горы на определенном уровне.
РИА Новости 11 июня в 07:39
Общество
Пушков высмеял артобъект в Третьяковской галерее
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков раскритиковал артобъект «Ветка» в Третьяковской галерее.
Московский Комсомолец 20:52
Общество
Новая волна тепла придет в европейскую часть России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о сроках наступления второй волны тепла в европейской части России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:39
Космос
В небе над Астраханью Луна, Юпитер и Сатурн образовали треугольник
Интересную конфигурацию небесных тел можно было наблюдать на этой неделе в астраханском небе.
Волга 11 июня в 00:04
Космос
SpaceX запустила на орбиту 58 спутников Starlink
NEWS.ru писал, что SpaceX выведет на орбиту спутник GPS III в интересах американских военных.
News.ru 06:12
Происшествия
В Лондоне задержали более 100 человек в ходе протестов
Больше 100 человек были задержаны во время протестных акций в центре Лондона в субботу, 13 июня, сообщил Скотленд-Ярд в своем Twitter.
Известия 20:00