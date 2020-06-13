Недвижимость
Российская газетаРиелторы предсказали рост спроса на квартиры-студии
Риелторы ожидают увеличения спроса на студии из-за снижения платежеспособности граждан на фоне пандемии. По некоторым оценкам, интерес к таким компактным квартирам может подскочить на 25%.
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с чего всё началось
Самое выраженное снижение цен за месяц, по данным ЦИАН, произошло в Челябинске, где вторичная недвижимость подешевела в среднем на 7,3%, до 44,6 тыс. руб. за кв. м. Стоимость жилья в Уфе опустилась на 6,9%, до 75 тыс. руб. за кв. м. Одновременно город стал одним из лидеров по падению цен относительно аналогичного периода прошлого года — снижение оценивается в 11,3%.Коммерсантъвчера в 04:30
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2020 год может оказаться удачным для покупки жилья на вторичном рынке – оно подешевеет на 8-10%
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