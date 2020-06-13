Недвижимость

Российская газетаРоссийская газетаРиелторы предсказали рост спроса на квартиры-студии

Риелторы ожидают увеличения спроса на студии из-за снижения платежеспособности граждан на фоне пандемии. По некоторым оценкам, интерес к таким компактным квартирам может подскочить на 25%.
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с чего всё началось

Вторичный рынок жилья не выдержал конкуренции

Самое выраженное снижение цен за месяц, по данным ЦИАН, произошло в Челябинске, где вторичная недвижимость подешевела в среднем на 7,3%, до 44,6 тыс. руб. за кв. м. Стоимость жилья в Уфе опустилась на 6,9%, до 75 тыс. руб. за кв. м. Одновременно город стал одним из лидеров по падению цен относительно аналогичного периода прошлого года — снижение оценивается в 11,3%.
Коммерсантъвчера в 04:30

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Вторичное жилье в России продолжает дешеветь из-за пандемии

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Эксперты: спрос на вторичный рынок упал

News.ruвчера в 17:56

Риелторы предсказали рост спроса на квартиры-студии

Российская газета03:00

2020 год может оказаться удачным для покупки жилья на вторичном рынке – оно подешевеет на 8-10%

Банки Сегоднявчера в 05:37

Динамика цен на вторичную недвижимость в крупнейших городах России

Коммерсантъвчера в 04:47

Бизнес-центры: ставки снижены, оттока нет. Рейтинг офисных комплексов Челябинска

Деловой квартал (Челябинск)11 июня в 03:51
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Политика

Захарова рассказала о «жестких переговорах»

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Новая функция поиска появится в WhatsApp

Пока новая функция находится на ранней стадии тестирования, и она еще даже не вышла в бета-версии WhatsApp.
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Взгляд.ру 14:50
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Армия и оружие

Жители США испугались за Аляску после полета российских Ту-95МС

Плановый полет российских ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Тихого океана вызвал беспокойство среди американских читателей сайта информационного канала Fox News.
Вечерняя Москва 11 июня в 10:30
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Армия и оружие

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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 19:47
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Наука

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Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

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Политика

«Газпром» счел задержание руководства «Белгазпромбанка» незаконным

Действия в отношении Белгазпромбанка противозаконны с точки зрения белорусского законодательства и Евразийского экономического союза, заявили в Газпромбанк и ПАО Газпром.
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Настя Каменских обучила подписчиков правильно приседать

Украинская исполнительница Настя Каменских часто балует подписчиков мудрыми высказываниями и полезными советами.
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Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

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В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что актриса Сигурни Уивер отказалась возвращаться во франшизу "Чужой".
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Лавров и Шойгу посетят Турцию во главе российской делегации

Главы Министерства иностранных дел и Министерства обороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу прибудут в Турцию во главе российской делегации, сообщается на сайте российского МИДа.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $39,5 за баррель

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 4,19%, до $39,47 за баррель по состоянию на 15:30 мск.
РБК 11 июня в 08:20
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РБК 18:45
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Хоккей

«Магнитка», «Трактор» и СКА готовят большой обмен

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