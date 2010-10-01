Футбол
Sport.ruРигони: «Хочу остаться в „Сампдории“»
Хочу хорошо выступить в этом сезоне и остаться в "Сампдории" дальше, - подчеркнул Ригони. Последние новости футбола на нашем портале.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 11:02, Вашингтон
Энергетика
Польше потребуется до года на вывод грязной нефти
Заместитель председателя правления польского оператора нефтепровода «Дружба» PERN Рафал Миланд заявил, что полная очистка польской нефтетранспортной системы от загрязнённой нефти займёт до года.
RT на русском 10:16
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Происшествия
Два самолета столкнулись в «Шереметьево»
Два самолета — компаний Royal Flight и «Аэрофлот» — столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту «Шереметьево».
BFM.ru 09:44
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Футбол
Неймар и «Барселона» подали иски друг против друга
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар и "Барселона" подали судебные иски друг против друга, сообщает AS.
Газета.Ru 09:24
Происшествия
Найдены пилоты разбившегося Су-25
BFM.ru 10:18
Происшествия
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
Обнаружены тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус, продолжаются поиски еще девяти пропавших, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.
РИА Новости 01:20
Происшествия
Взрыв разрушил три дома в Антверпене
Взрыв произошел во вторник в одном из районов голландского Антверпена. Он практически снес три малоэтажных дома.
BFM.ru 10:40
Футбол
Гендиректор ЦСКА прокомментировал срыв трансфера Комличенко
RT на русском 05:47
Здоровье
Британский подросток ослеп от фаст-фуда
Британский подросток потерял слух и зрение, питаясь одним только фаст-фудом.
Газета.Ru 10:29
Политика
Путин возмущен информацией об оскорблении чиновницей жителей Тулуна
Владимир Путин прокомментировал сообщения об оскорблении чиновницей жителей Тулуна, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:47
Происшествия
В горах Заполярья собака провела месяц рядом с погибшим хозяином
Российская газета 06:44
Экономика
Рекордный урожай в России начал гнить
В свою очередь источник, близкий трейдеру, рассказал, что в начале 2019 года Россельхознадзор отказал компании в выдаче фитосанитарных сертификатов в Нигерию из-за наличия в зерне грибка фузариоза.
Lenta.ru 10:57
Экономика
Иностранцам разрешат покупать землю на Украине
Гончарук добавил, что для этого иностранцы должны регистрировать юридическое лицо и платить налоги на Украине.
Известия вчера в 17:23
Политика
Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Происшествия
Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии
Пресненский суд Москвы во вторник приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:44
Происшествия
Американский подросток застрелил пятерых членов своей семьи
Четырнадцатилетний подросток из города Элкмонт в США застрелил пятерых членов своей семьи, выбросил пистолет и вызвал полицию.
Известия 07:54
Космос
Робота «Федора» посадили в корабль «Союз» для возвращения на Землю
Российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов после завершения эксперимента на борту Международной космической станции усадили робота "Федора" в корабле "Союз МС-14" для спуска на Землю.
РИА Новости 03:41
Культура
Прооперировали Александра Розенбаума
Евразия Daily вчера в 07:58
Происшествия
Многодетную жительницу Омска приговорили к 22 годам лишения свободы
"Суд назначил Бегун наказание в виде 20 лет лишения свободы, с учетом наказания по приговору Кировского районного суда ей окончательно назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости 03:08
Политика
Путин поручил обеспечить медработников и сотрудников скорой жильем
Президент России Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить работников первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебным жильем, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
РИА Новости 09:31
Политика
Посольство РФ удивлено позицией МИД Болгарии в отношении выставки об освобождении Европы
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к 75-летию освобождения Восточной Европы, которая откроется в Российском культурно-информационном центре в Софии лишь 9 сентября.
ТАСС 10:17
Происшествия
В Липецкой области возбудили дело после пропажи восьмилетней девочки
Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения восьмилетней девочки в Липецкой области, сообщает 3 сентября пресс-служба регионального главного управления СКР.
REGNUM 08:04
Кино
Доля российских фильмов в прокате снизилась до минимума за 4 года
Почти в три раза упала и посещаемость – с 7,3 млн зрителей в прошлом году до 2,5 млн.
RuNews24.ru 03:30
Общество
Синоптики показали видео пролета через эпицентр урагана «Дориан»
Ученые из Национального управления океанографии и изучения атмосферы США (NOAA) показали видео пролета самолета через эпицентр урагана «Дориан» в Атлантическом океане.
РБК 04:25
Общество
В Смоленской области отметят День солидарности в борьбе с терроризмом
Дата была установлена в 2005 году законом «О днях воинской славы России» в память о трагедии в Беслане, где в сентябре 2004-го боевики захватили школу №1. В результате теракта погибли более 300 человек, большинство из которых – дети и женщины.
RuNews24.ru вчера в 03:48
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Футбол
ФК «Ростов» может расторгнуть договор аренды на «Ростов Арену»
Футбольный клуб «Ростов» получил проект соглашения о расторжении договора аренды стадиона «Ростов-Арена».
DomostroyDon 04:13