Футбол
Нева СпортРигони: Хочу остаться в «Сампдории» и дальше
Аргентинский полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони, выступающий на правах аренды в «Сампдории», поделился впечатлениями от перехода в новый клуб. По словам Ригони, он очень рад оказаться в этой команде и рад вернуться в чемпионат Италии.
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Эмилиано Ригони: Хочу хорошо выступить в этом сезоне и остаться в «Сампдории»
Спорт день за днем12:22
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